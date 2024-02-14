Wednesday, 14 February 2024 12:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفوسفات: 621 مليون دينار أرباح المجموعة قبل الضريبة لعام 2023

2/14/2024 4:33:08 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا) - حققت مجموعة شركة مناجم الفوسفات الأردنية "شركة مناجم الفوسفات والشركات الحليفة والتابعة لها" لعام 2023 ارباحاً إجمالية قبل الضريبة بلغت 621 مليون دينار، فيما بلغت الأرباح الموحدة للمجموعة بعد الضريبة 454 مليون دينار.
ووفقا لبيان المجموعة اليوم الأربعاء، بلغت قيمة صافي مبيعات المجموعة خلال عام 2023 ما مجموعه 1.229 مليار دينار.
وأظهرت بيانات الشركة، أنه بالرغم من الزيادة في نسبة تكلفة المبيعات الى المبيعات نتيجة الانخفاض الملموس في أسعار منتجات الشركة عالميا، استطاعت الشركة ان تحقق عوائد مجزية على رأس المال.
--(بترا)
رش/أ أ/ب ط
14/02/2024 11:34:57

MENAFN14022024000117011021ID1107850410

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث