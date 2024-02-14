الفوسفات: 621 مليون دينار أرباح المجموعة قبل الضريبة لعام 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا) - حققت مجموعة شركة مناجم الفوسفات الأردنية "شركة مناجم الفوسفات والشركات الحليفة والتابعة لها" لعام 2023 ارباحاً إجمالية قبل الضريبة بلغت 621 مليون دينار، فيما بلغت الأرباح الموحدة للمجموعة بعد الضريبة 454 مليون دينار.

ووفقا لبيان المجموعة اليوم الأربعاء، بلغت قيمة صافي مبيعات المجموعة خلال عام 2023 ما مجموعه 1.229 مليار دينار.

وأظهرت بيانات الشركة، أنه بالرغم من الزيادة في نسبة تكلفة المبيعات الى المبيعات نتيجة الانخفاض الملموس في أسعار منتجات الشركة عالميا، استطاعت الشركة ان تحقق عوائد مجزية على رأس المال.

--(بترا)

رش/أ أ/ب ط

14/02/2024 11:34:57