الفوسفات: 621 مليون دينار أرباح المجموعة قبل الضريبة لعام 2023

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 شباط (بترا) - حققت مجموعة شركة مناجم الفوسفات الأردنية "شركة مناجم الفوسفات والشركات الحليفة والتابعة لها" لعام 2023 ارباحاً إجمالية قبل الضريبة بلغت 621 مليون دينار، فيما بلغت الأرباح الموحدة للمجموعة بعد الضريبة 454 مليون دينار.
ووفقا لبيان المجموعة اليوم الأربعاء، بلغت قيمة صافي مبيعات المجموعة خلال عام 2023 ما مجموعه 1.229 مليار دينار.
وأظهرت بيانات الشركة، أنه بالرغم من الزيادة في نسبة تكلفة المبيعات الى المبيعات نتيجة الانخفاض الملموس في أسعار منتجات الشركة عالميا، استطاعت الشركة ان تحقق عوائد مجزية على رأس المال.
--(بترا)
رش/أ أ/ب ط
14/02/2024 11:34:57
MENAFN14022024000117011021ID1107850410
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