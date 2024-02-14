الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 14 شباط (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات وتفتيشات واسعة في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية تخللتها مواجهات واعتقالات طالت 25 فلسطينيا، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت هؤلاء المواطنين وحولتهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.
وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة الغربية لاسيما في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
14/02/2024 11:32:12
MENAFN14022024000117011021ID1107850409
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