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الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا

2/14/2024 4:33:07 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 14 شباط (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات وتفتيشات واسعة في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية تخللتها مواجهات واعتقالات طالت 25 فلسطينيا، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت هؤلاء المواطنين وحولتهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.
وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة الغربية لاسيما في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
14/02/2024 11:32:12

MENAFN14022024000117011021ID1107850409

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