مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 14 شباط (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي.
وأشارت الى أنهم نفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط منع شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، المواطنين المقدسيين من الدخول الى الحرم القدسي الشريف، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الخامس على التوالي.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
14/02/2024 11:23:48
MENAFN14022024000117011021ID1107850408
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