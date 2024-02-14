مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 14 شباط (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي.

وأشارت الى أنهم نفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط منع شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، المواطنين المقدسيين من الدخول الى الحرم القدسي الشريف، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الخامس على التوالي.

-- (بترا)

م . ف/أ أ/ب ط

14/02/2024 11:23:48