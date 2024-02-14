لاعبو المنتخب الوطني يلتحقون بانديتهم المحلية والخارجية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا) - بدأ لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، بالالتحاق بأنديتهم المحلية والخارجية، بعد اختتام مشاركتهم في بطولة كأس أسيا التي انتهت أخيرا في قطر وحصل فيها المنتخب الوطني على المركز الثاني.

وبدأ اللاعبون المحترفون في الخارج بالالتحاق تباعا بأنديتهم اليوم الاربعاء، حيث يحترف موسى التعمري في مونبلييه الفرنسي ويزيد ابو ليلى في الجبلين السعودي، اضافة الى المحترفين في الدوري القطري وهم يزن عرب وعلي علوان ويزن نعيمات وابراهيم سعادة.

كما يلتحق اليوم لاعبو المنتخب بأنديتهم المحلية، استعدادا لاستئناف مباريات دوري المحترفين اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وكان اتحاد الكرة قد حدد مواعيد المباريات المؤجلة من الأسبوعين الخامس والثامن من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023/2024، حيث يلتقي الفيصلي مع شباب العقبة عند الخامسة من مساء يوم السبت المقبل على ستاد عمان، فيما يواجه الوحدات نظيره الحسين عند السابعة والنصف مساء نفس اليوم على ستاد الحسن باربد.

ويستقبل الوحدات نظيره الرمثا عند الخامسة عصر الأربعاء 21 شباط، على ستاد عمان، قبل أن يلتقي مغير السرحان مع الفيصلي عند السابعة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد، ضمن مواجهات الأسبوع الثامن.

-- (بترا)

خ خ/اص/ب ط

14/02/2024 10:37:52