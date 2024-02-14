الاتحاد الأوروبي يقدم 10ملايين يورو لليونيسف لتعليم أطفال في الاردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا) - أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 10 ملايين يورو لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، للمساعدة في تحسين إدماج وتعليم ورفاه الأطفال والشباب المستضعفين في جميع أنحاء الأردن، عبر مراكز مكاني ومدارس مخيمات اللاجئين.

ووفق بيان صادر عن اليونيسف في الأردن، اليوم الأربعاء، تقوم هذه الشراكة، تحت عنوان "التعليم وبرامج مكاني للأطفال السوريين الأكثر هشاشة وأطفال المجتمعات المضيفة في الأردن"، بتقديم الدعم لأكثر من 36 ألف طفل ويافع في مخيمات اللاجئين السوريين للحصول على تعليم نوعي.

كما يستفيد 9 آلاف طفل وشاب من الأكثر هشاشة من الأردنيين والسوريين وحاملي الجنسيات الأخرى من رزمة متكاملة من التعلُّم وحماية الأطفال، وتنمية المهارات في مراكز مكاني.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في المملكة، بيير كريستوف كاتزيسافاس "اليوم نؤكد من جديد شراكتنا القوية والقيمة مع وزارة التربية والتعليم واليونيسف والتي امتدت على مدى العقد الماضي، ومن خلال هذا البرنامج الجديد الذي تبلغ قيمته 10 ملايين يورو، نريد ضمان حصول 45 ألف لاجئ سوري وطالب أردني على التعليم في مدارس المخيمات ومراكز مكاني، فهم ثروتنا".

بدوره، قال ممثل اليونيسف في الأردن، فيليب دُوامِل: "نحن ممتنون للدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لمساعدتنا في توفير التعلُّم والمهارات والحماية للأطفال والشباب الذين يحتاجونها لبناء مستقبل ناجح".

ووفق البيان، فإن برنامج مكاني التابع لليونيسف يدعم بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية الأطفال واليافعين الأكثر ضعفاً في الأردن للمساهمة بشكل إيجابي في مجتمعهم من خلال شبكة من المراكز التي تقدم خدمات متكاملة من تنمية الطفولة المبكرة وحماية الطفل والتعليم وإشراك اليافعين والشباب وبناء المهارات.

وتدعم اليونيسف بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم كذلك، تعزيز مرونة نظام التعليم الأردني لاستضافة اللاجئين السوريين وتوفير تعليم نوعي للطلبة في المدارس الحكومية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يقدّم الدعم لمجهودات اليونيسف في تحسين حياة الأطفال في الأردن منذ بداية الأزمة السورية عام 2011.

-- (بترا)

وز/اص/ب ط

14/02/2024 10:35:49