الاتحاد الأوروبي يقدم 10ملايين يورو لليونيسف لتعليم أطفال في الاردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 شباط (بترا) - أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 10 ملايين يورو لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، للمساعدة في تحسين إدماج وتعليم ورفاه الأطفال والشباب المستضعفين في جميع أنحاء الأردن، عبر مراكز مكاني ومدارس مخيمات اللاجئين.
ووفق بيان صادر عن اليونيسف في الأردن، اليوم الأربعاء، تقوم هذه الشراكة، تحت عنوان "التعليم وبرامج مكاني للأطفال السوريين الأكثر هشاشة وأطفال المجتمعات المضيفة في الأردن"، بتقديم الدعم لأكثر من 36 ألف طفل ويافع في مخيمات اللاجئين السوريين للحصول على تعليم نوعي.
كما يستفيد 9 آلاف طفل وشاب من الأكثر هشاشة من الأردنيين والسوريين وحاملي الجنسيات الأخرى من رزمة متكاملة من التعلُّم وحماية الأطفال، وتنمية المهارات في مراكز مكاني.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في المملكة، بيير كريستوف كاتزيسافاس "اليوم نؤكد من جديد شراكتنا القوية والقيمة مع وزارة التربية والتعليم واليونيسف والتي امتدت على مدى العقد الماضي، ومن خلال هذا البرنامج الجديد الذي تبلغ قيمته 10 ملايين يورو، نريد ضمان حصول 45 ألف لاجئ سوري وطالب أردني على التعليم في مدارس المخيمات ومراكز مكاني، فهم ثروتنا".
بدوره، قال ممثل اليونيسف في الأردن، فيليب دُوامِل: "نحن ممتنون للدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لمساعدتنا في توفير التعلُّم والمهارات والحماية للأطفال والشباب الذين يحتاجونها لبناء مستقبل ناجح".
ووفق البيان، فإن برنامج مكاني التابع لليونيسف يدعم بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية الأطفال واليافعين الأكثر ضعفاً في الأردن للمساهمة بشكل إيجابي في مجتمعهم من خلال شبكة من المراكز التي تقدم خدمات متكاملة من تنمية الطفولة المبكرة وحماية الطفل والتعليم وإشراك اليافعين والشباب وبناء المهارات.
وتدعم اليونيسف بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم كذلك، تعزيز مرونة نظام التعليم الأردني لاستضافة اللاجئين السوريين وتوفير تعليم نوعي للطلبة في المدارس الحكومية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يقدّم الدعم لمجهودات اليونيسف في تحسين حياة الأطفال في الأردن منذ بداية الأزمة السورية عام 2011.
-- (بترا)
وز/اص/ب ط
14/02/2024 10:35:49
MENAFN14022024000117011021ID1107850405
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