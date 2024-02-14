القريوتي يشهر ديوانه صهيل القوافي بالمكتبة الوطنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 شباط (بترا) - أشهر الشاعر أنور القريوتي، ديوانه الجديد "صهيل القوافي"، مساء أمس الثلاثاء، في دائرة المكتبة الوطنية بعمان، وسط حضور جمع من المثقفين والأكاديميين.
ويتضمن ديوان "صهيل القوافي" 32 قصيدة متنوعة في عناوينها وموضوعاتها، ويقع في 80 صفحة من القطع المتوسط.
وتضمن حفل الاشهار الذي أداره صبحي الششتاوي، مداخلات نقدية لمحمد الجبور وعلي القيسي وأحمد أبو الأثير.
وقال الجبور، في مداخلته أن القريوتي في ديوان "صهيل القوافي"، كرس جهده لاقتناص الأحداث والمناسبات ليخلدها في شعره، إلا أنه في أغلب قصائده كان يستطيع التحرر من قيد المناسبة ليحلق في عوالم أخرى، تثري الحدث، وتجعل منه لوحة أخرى تثير الإعجاب والدهشة لدى المتلقي والقارئ.
من جهته، أشار القيسي إلى تميز القريوتي في اختيار عنوان الديوان، مبيناً أنه يدل دلالة واضحة على أصالة الخيل وصهيلها، ما ينعكس على محتوى قصائد الديوان من أصالة ورمزية للخيل التي تعد رفيقة الشعراء العرب في حلهم وترحالهم.
وبين أبو الأثير، أن قصائد ديوان "صهيل القوافي" يجمع بينها خيط واضح يستلهم الذات وحب الوطن والآمال، على الرغم من تنوع واختلاف مضامين قصائد الديوان، حيث تشي القصائد بطاقة ابداعية متجددة، وقريحة لا تنضب.
-- (بترا)
م خ/أ أ/ب ط
14/02/2024 10:25:04
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