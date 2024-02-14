القريوتي يشهر ديوانه صهيل القوافي بالمكتبة الوطنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا) - أشهر الشاعر أنور القريوتي، ديوانه الجديد "صهيل القوافي"، مساء أمس الثلاثاء، في دائرة المكتبة الوطنية بعمان، وسط حضور جمع من المثقفين والأكاديميين.

ويتضمن ديوان "صهيل القوافي" 32 قصيدة متنوعة في عناوينها وموضوعاتها، ويقع في 80 صفحة من القطع المتوسط.

وتضمن حفل الاشهار الذي أداره صبحي الششتاوي، مداخلات نقدية لمحمد الجبور وعلي القيسي وأحمد أبو الأثير.

وقال الجبور، في مداخلته أن القريوتي في ديوان "صهيل القوافي"، كرس جهده لاقتناص الأحداث والمناسبات ليخلدها في شعره، إلا أنه في أغلب قصائده كان يستطيع التحرر من قيد المناسبة ليحلق في عوالم أخرى، تثري الحدث، وتجعل منه لوحة أخرى تثير الإعجاب والدهشة لدى المتلقي والقارئ.

من جهته، أشار القيسي إلى تميز القريوتي في اختيار عنوان الديوان، مبيناً أنه يدل دلالة واضحة على أصالة الخيل وصهيلها، ما ينعكس على محتوى قصائد الديوان من أصالة ورمزية للخيل التي تعد رفيقة الشعراء العرب في حلهم وترحالهم.

وبين أبو الأثير، أن قصائد ديوان "صهيل القوافي" يجمع بينها خيط واضح يستلهم الذات وحب الوطن والآمال، على الرغم من تنوع واختلاف مضامين قصائد الديوان، حيث تشي القصائد بطاقة ابداعية متجددة، وقريحة لا تنضب.

-- (بترا)

م خ/أ أ/ب ط

14/02/2024 10:25:04