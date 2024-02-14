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مؤتمر صحفي لوزير الأوقاف غدا لاعلان ترتيبات الحج

2/14/2024 4:32:54 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا)- يعقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة يوم غد الخميس، مؤتمراً صحفياً، عند الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر لإعلان ترتيبات موسم الحج للعام الحالي 1445 هجري.
ودعا الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف الدكتور علي الدقامسة، ممثلي وسائل الإعلام الراغبين بتغطية فعاليات المؤتمر الحضور قبل الموعد بنصف ساعة، الذي سيُعقد في قاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين - طيب الله ثراه- في منطقة العبدلي.
--(بترا)
وهـ/أ أ / س س
14/02/2024 10:18:28

MENAFN14022024000117011021ID1107850402

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