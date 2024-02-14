بدء التصويت في الانتخابات العامة بإندونيسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا) - بدأ التصويت في الانتخابات العامة بإندونيسيا رسميا صباح اليوم الأربعاء، وفقا للجنة الانتخابات العامة في البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا)، ذكر رئيس لجنة الانتخابات العامة هاشم أسياري، أن التصويت سيستمر ست ساعات فقط ابتداء من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، بشكل متتابع في المناطق الزمنية الشرقية والوسطى والغربية في إندونيسيا، حيث ان سكان مقاطعة بابوا، التي تقع في الركن الشرقي من البلاد، هم أول من يدلون بأصواتهم في البلاد.

وتجرى الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية في آن واحد خلال الانتخابات العامة.

ومن المتوقع أن يدلي أكثر من 205 ملايين ناخب مسجل، أغلبيتهم تحت سن الأربعين، بأصواتهم للرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب ومجلس النواب الإقليمي وممثلين على مستوى المقاطعات والمناطق والمدن.

وسيشكل المرشحون المنتخبون إدارة جديدة ستحكم إندونيسيا على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وينتخب الإندونيسيون اليوم، بالإضافة إلى رئيسهم الجديد، أعضاء البرلمان البالغ عددهم 580 نائباً فضلاً عن 20 ألف عضو في المجالس التمثيلية المناطقية والمحلية، وتعتبر هذه الانتخابات من الأكبر في العالم.

وأعلنت لجنة الانتخابات العامة أن مرشحين من 2710 دوائر انتخابية سيتنافسون على 20462 مقعدا في مختلف المستويات التشريعية في البلاد بما في ذلك 580 مقعدا في مجلس النواب.

رصد/أغ/أ أ/ب ط

14/02/2024 10:14:59