بدء التصويت في الانتخابات العامة بإندونيسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 شباط (بترا) - بدأ التصويت في الانتخابات العامة بإندونيسيا رسميا صباح اليوم الأربعاء، وفقا للجنة الانتخابات العامة في البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا)، ذكر رئيس لجنة الانتخابات العامة هاشم أسياري، أن التصويت سيستمر ست ساعات فقط ابتداء من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، بشكل متتابع في المناطق الزمنية الشرقية والوسطى والغربية في إندونيسيا، حيث ان سكان مقاطعة بابوا، التي تقع في الركن الشرقي من البلاد، هم أول من يدلون بأصواتهم في البلاد.
وتجرى الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية في آن واحد خلال الانتخابات العامة.
ومن المتوقع أن يدلي أكثر من 205 ملايين ناخب مسجل، أغلبيتهم تحت سن الأربعين، بأصواتهم للرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب ومجلس النواب الإقليمي وممثلين على مستوى المقاطعات والمناطق والمدن.
وسيشكل المرشحون المنتخبون إدارة جديدة ستحكم إندونيسيا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وينتخب الإندونيسيون اليوم، بالإضافة إلى رئيسهم الجديد، أعضاء البرلمان البالغ عددهم 580 نائباً فضلاً عن 20 ألف عضو في المجالس التمثيلية المناطقية والمحلية، وتعتبر هذه الانتخابات من الأكبر في العالم.
وأعلنت لجنة الانتخابات العامة أن مرشحين من 2710 دوائر انتخابية سيتنافسون على 20462 مقعدا في مختلف المستويات التشريعية في البلاد بما في ذلك 580 مقعدا في مجلس النواب.
رصد/أغ/أ أ/ب ط
14/02/2024 10:14:59
MENAFN14022024000117011021ID1107850401
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