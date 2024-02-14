أطباء بلا حدود: الوضع في مستشفى ناصر مقلق

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 14 شباط (بترا)- حذرت منظمة أطباء بلا حدود من الوضع القائم في مستشفى ناصر المحاصر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، معربة عن قلقها من إرتفاع عدد الشهداء.

وقالت المنظمة في منشور لها عبر حسابها بمنصة "إكس" الليلة الماضية، "قلقون للغاية إزاء الوضع في مستشفى ناصر في خانيونس جنوبي قطاع غزة"، داعية قوات الاحتلال إلى ضمان عدم تعرض جميع أفراد الطواقم الطبية والمرضى والنازحين للأذى.

وأشارت المنظمة الى أن جيش الاحتلال أمر جميع النازحين في مستشفى ناصر، وهو الأكبر في جنوب غزة بإخلائه، وقال للكوادر الطبية والمرضى إنه يمكنهم البقاء بشرط إبقاء شخص واحد لكل مريض.

وأكدت خشية الناس مغادرة المستشفى لأنهم سمعوا تقارير عن إطلاق نار على الأشخاص الذين يغادرونها، مضيفة "ينبغي منح أولئك الذين يريدون المغادرة الحق في الخروج الآمن".

و كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قد اعرب ، عن قلقه العميق إزاء الوضع داخل وحول المستشفى المحاصر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد الشهداء إلى 28473 شهيدا و68146 مصابا منذ منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

--(بترا)

رصد/أغ / ا ص /س س

14/02/2024 10:04:12