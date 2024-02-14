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الفاتيكان: الرأي العام يطالب إسرائيل بوقف هجماتها على غزة

2/14/2024 4:32:43 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا)- قال وزير دولة الفاتيكان (رئيس الوزراء) الكاردينال بيترو بارولين، إن الرأي العام يطالب اسرائيل بوقف هجماتها على غزة.
وبحسب وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، قال بارولين في تصريح صحفي الليلة الماضية، لا يمكن لاسرائيل أن تستمر على هذا النحو في هجماتها ، وأن علينا إيجاد طرق أخرى لحل مشكلة غزة" ،مدينا بذات الوقت معاداة السامية .
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الاول الماض، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول اسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة منذ تأسيسها.
--(بترا)
رصد/أغ / ا ص /س س
14/02/2024 09:57:50

MENAFN14022024000117011021ID1107850399

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