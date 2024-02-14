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شهداء وجرحى في غارات وقصف مدفعي على غزة

2/14/2024 4:32:39 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 14 شباط (بترا) - استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الأربعاء، نتيجة الغارات التي شنها طيران الاحتلال والقصف المدفعي الذي طال مناطق متفرقة من قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان متواصل لليوم الـ 131 على التوالي.
وأفادت مصادر صحية باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، بينهم اطفال ونساء جراء قصف الاحتلال لموقع شرق دير البلح، وفي استهداف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية منزلا في النصيرات وسط القطاع.
وتعرضت منطقة القرارة شمالي شرقي خانيونس جنوبي القطاع لإطلاق نار من طائرات الاحتلال المروحية، تزامنا مع إطلاق نار كثيف شرق المغازي.
وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 133 شهيدا و162 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة غير النهائية منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 28473 شهيدا و68146 مصابا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
-- (بترا)
رصد/أغ/ب ط
14/02/2024 09:29:24

MENAFN14022024000117011021ID1107850398

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