شهداء وجرحى في غارات وقصف مدفعي على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 14 شباط (بترا) - استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الأربعاء، نتيجة الغارات التي شنها طيران الاحتلال والقصف المدفعي الذي طال مناطق متفرقة من قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان متواصل لليوم الـ 131 على التوالي.
وأفادت مصادر صحية باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، بينهم اطفال ونساء جراء قصف الاحتلال لموقع شرق دير البلح، وفي استهداف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية منزلا في النصيرات وسط القطاع.
وتعرضت منطقة القرارة شمالي شرقي خانيونس جنوبي القطاع لإطلاق نار من طائرات الاحتلال المروحية، تزامنا مع إطلاق نار كثيف شرق المغازي.
وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 133 شهيدا و162 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة غير النهائية منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 28473 شهيدا و68146 مصابا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
-- (بترا)
رصد/أغ/ب ط
14/02/2024 09:29:24
MENAFN14022024000117011021ID1107850398
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