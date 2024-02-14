مسلسلات رمضان2024.. كريم عبد العزيز وأبطالالحشاشينفى كواليس تصوير العمل

MENAFN - Youm7) تنشر اليوم السابع صور جديدة وحصرية من كواليس تصوير مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

أحمد عيد





فتحي عبد الوهاب في الحشاشين





فتحي عبد الوهاب





كريم عبد العزيز في الحشاشين





كريم عبد العزيز





كرييم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي





كواليس مسلسل الحشاشين





مسلسل الحشاشين





ميرنا نور الدين





نيقولا معوض





مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف.

كريم عبد العزيز يجسد دور حسن الصباح ذلك الشاب الذي يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي" في سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التي سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.

تاريخيا خرجت جماعة "الحشاشين" من طائفة النزارية الإسماعيلية، التي انفصلت عن الفاطميين في أواخر القرن الخامس الهجري، الحادي عشر الميلادي، وترجع تسميتها إلى كلمة "Assassins" أي القتلة أو الاغتياليون، لأنهم قتلوا ملوكهم وقادة الجيوش، ويقال أن سبب تسميتهم بالحشاشين لكونهم اضطروا لأكل الحشائش وقت حصار السلاجقة.