Wednesday, 14 February 2024 12:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسلسلات رمضان2024.. كريم عبد العزيز وأبطالالحشاشينفى كواليس تصوير العمل

2/14/2024 4:32:11 AM
(MENAFN- Youm7) تنشر اليوم السابع صور جديدة وحصرية من كواليس تصوير مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.


أحمد عيد



فتحي عبد الوهاب في الحشاشين



فتحي عبد الوهاب



كريم عبد العزيز في الحشاشين



كريم عبد العزيز



كرييم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي



كواليس مسلسل الحشاشين



مسلسل الحشاشين



ميرنا نور الدين



نيقولا معوض


مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف.

كريم عبد العزيز يجسد دور حسن الصباح ذلك الشاب الذي يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي" في سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التي سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.

تاريخيا خرجت جماعة "الحشاشين" من طائفة النزارية الإسماعيلية، التي انفصلت عن الفاطميين في أواخر القرن الخامس الهجري، الحادي عشر الميلادي، وترجع تسميتها إلى كلمة "Assassins" أي القتلة أو الاغتياليون، لأنهم قتلوا ملوكهم وقادة الجيوش، ويقال أن سبب تسميتهم بالحشاشين لكونهم اضطروا لأكل الحشائش وقت حصار السلاجقة.







MENAFN14022024000132011024ID1107850396

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث