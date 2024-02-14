مسلسلات رمضان2024.. كريم عبد العزيز وأبطالالحشاشينفى كواليس تصوير العمل

(MENAFN
- Youm7) تنشر اليوم السابع صور جديدة وحصرية من كواليس تصوير مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.
أحمد عيد
فتحي عبد الوهاب في الحشاشين
فتحي عبد الوهاب
كريم عبد العزيز في الحشاشين
كريم عبد العزيز
كرييم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي
كواليس مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين
ميرنا نور الدين
نيقولا معوض
مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف.
كريم عبد العزيز يجسد دور حسن الصباح ذلك الشاب الذي يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي" في سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التي سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.
تاريخيا خرجت جماعة "الحشاشين" من طائفة النزارية الإسماعيلية، التي انفصلت عن الفاطميين في أواخر القرن الخامس الهجري، الحادي عشر الميلادي، وترجع تسميتها إلى كلمة "Assassins" أي القتلة أو الاغتياليون، لأنهم قتلوا ملوكهم وقادة الجيوش، ويقال أن سبب تسميتهم بالحشاشين لكونهم اضطروا لأكل الحشائش وقت حصار السلاجقة.
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