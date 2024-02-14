ياسر جلال يقدم حكاية جودر الصياد من أعماق قصص ألف ليلة وليلة الأسطورية

(MENAFN
- Youm7)
يقدم النجم ياسر جلا في الموسم الدرامي الرمضاني قصة من القصص المثيرة ومن أكثر الحكايات تشويقًا وإبداعًا، وهي"حكاية جودر الصياد"، وهي كما وردت في قصص ألف ليلة وليلة تحكي عن جودر بن التاجرعمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.
قصص ألف ليلة وليلة كانت دائما علي مائدة الدراما الرمضانية، وتوقفت لفترة لكنها هذا العام تعود بشكل ومضمون مختلف من خلال حكاية شعبية في العصر الذهبي للإسلام، ونشاهد هنا جزء من أسمار الليالي للعرب مما يتضمن الفكاهة ويورث الطرب، وتعود الحكايات إلى القرون القديمة والوسطى لكل من الحضارات العربية والفارسية والهندية والمصرية وبلاد الرافدين، ومعظم حكايات ألف ليلة وليلة كانت في الأساس قصصاً شعبية من عهد الخلافة، والجزء الأكبر من النص كُتب بأسلوب النثر، على الرغم من استخدام أسلوب الشعر أحياناً للتعبير عن العاطفة المتزايدة، وأحياناً تستخدم الأغاني والألغاز، ومعظم القصائد هي مقاطع مفردة أو رباعيّة، وبعضها يكون أطول من ذلك.
وهناك بعض القصص المشهورة التي تحتويها ألف ليلة وليلة، منها : علاء الدين والمصباح السحري، وعلي بابا والأربعون لصاً، السندباد البحري، ولكن مسلسل " جودر " هي قصة جديدة تقدم لأول مرة وهذا أهم ما يميزها ويجعلها مشوقة للمشاهدة .
وننشر مقطعا من القصة كما وردت في كتاب الف ليلة وليلة : بلغني أيضًا أن رجلًا تاجرًا اسمه عمر، قد خلف من الذرية ثلاثة أولاد: أحدهم يُسمَّى سالمًا، والأصغر يُسمَّى جودرًا، والأوسط يُسمَّى سليمًا، وربَّاهم إلى أن صاروا رجالًا، ولكنه كان يحب جودرًا أكثر من أخويه، فلما تبيَّنَ لهما أنه يحب جودرًا، أخذتهما الغيرة وكرهَا جودرًا، فبان لأبيهما أنهما يكرهان أخيهما، وكان والدهم كبير السن، وخاف أنه إذا مات يحصل لجودر مشقة من أخويه، فأحضر جماعة من أهله وأحضر جماعة قسامين من طرف القاضي وجماعة من أهل العلم، وقال: هاتوا لي مالي وقماشي. فأحضروا له جميع المال والقماش فقال: يا ناس، اقسموا هذا المال والقماش أربعة أقسام بالموضع الشرعي. فقسَّموه، فأعطى كل ولد قسمًا، وأخذ هو قسمًا وقال: هذا مالي وقسمته بينهم، ولم يَبْقَ لهم عندي ولا عند بعضهم شيء، فإذا متُّ لا يقع بينهم اختلاف؛ لأني قسمت بينهم الميراث في حال حياتي، وهذا المال الذي أخذته أنا فإنه يكون لزوجتي أم هذه الأولاد، فتستعين به على معيشتها. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتَتْ عن الكلام المباح.
وكانت قد طرحت منصة Watch it الرقمية برومو تشويقيا لمسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر، وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وتصدر مؤخرًا ياسر جلال البوستر وكشف الملصق الدعائى عن شخصية "جودر" إحدى الشخصيات التي يقدمها ياسر في أحداث المسلسل.
ومسلسل "جودر" من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز ، ياسر الطوبجي، أحمد كشك ، جيهان شماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر وآخرون .
ومن المقرر أن تبدأ الشركات المنتجة للمسلسل دعاية المسلسل الفترة المقبلة، تمهيداً لطرح المسلسل في رمضان، حيث يتضمن المسلسل مفاجأة كبيرة في أحداثه، حيث من المقرر عرض المسلسل في 15 حلقة.
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