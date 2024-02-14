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مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة يفتح باب التقديم لحاضنة نهاد صليحة

2/14/2024 4:32:11 AM
(MENAFN- Youm7) يعلن مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة عن فتح باب التقدم للدورة الثانية من حاضنة نهاد صليحة لدعم مشاريع العروض المسرحية المعنية بقضايا المرأة أو التي تصنعها النساء، من فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتستقبل طلبات التقديم حاليا وحتى 20 فبراير الجاري.



تقول الكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم مديرة المهرجان أن حاضنة نهاد صليحة هي أحد مشروعات مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، والتي تحمل اسم الناقدة الكبيرة الراحلة الدكتورة نهاد صليحة داعمة الإبداع المسرحي الشبابي والابداع النسوي، مشيرة إلى أن الحاضنة تتبني عدة مشروعات لعروض مسرحية معنية بقضايا المرأة وتدعمها بالتطوير فنيا وتقنيا عبر ورش مختلفة.




وأضافت أنها تشمل أيضا تقديم الدعم اللوجيستي للمشاريع الأكثر اكتمالا، وسيتم اختيار عرضين من أفضل العروض التي تنتجها الحاضنة، لعرضها ضمن برنامج المهرجان في دورته الثانية المقرر عقدها في الفترة من 16 إلى 22 مايو المقبل، مشيرة إلى أن النسخة الأولى من الحاضنة أطلقت في عام 2019 بدعم وشراكة التحرير لاونج جوته، ونتج عنها 6 مشاريع من مختلف أنحاء الجمهورية كان من ضمنها عرض "المطبخ" الفائز بجوائز أفضل ممثلة صاعدة وأفضل مخرج صاعد وأفضل مؤلف في المهرجان القومي للمسرح المصري عام 2022.








الناقدة رشا عبد المنعم




تستهدف حاضنة نهاد صليحة الفئات التالية: صانعات المسرح في مختلف أنحاء الجمهورية دون التقيد بمحددات العمر والموضوع، وصناع المسرح في مختلف أنحاء الجمهورية من الشباب تحت 40 سنة ممن يعالجون قضايا المرأة في مسرحهم، وتهدف إلى دعم إنتاج مسرح المرأة الذي تقدمه صانعات المسرح أو شباب المبدعين بالتطوير الحرفي والدعم الإنتاجي، ووضع الإنتاج المتميز من مسرح المرأة أمام الخطاب النقدي والإعلامي.



أما عن معايير الاختيار فيراعى فيها أن تتناول فكرة العرض (قضايا المرأة/ صورة المرأة) على نحو إيجابى، ويراعى مبدأ تكافؤ الفرص بحيث تعكس المشاريع المختارة التنوع الجندرى والجغرافى.



تقدم المشاريع من خلال الموقع الرسمي للمهرجان على اللينك التالى: ،




وآخر موعد للتقديم 20 فبراير 2024 ولن ينظر إلى المشاريع المقدمة بعد هذا التاريخ أو التي لم تستوف الاستمارة والطلبات المرفقة على نحو كامل.



ينظم مهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة مؤسسة جارة القمر، وتعقد الدورة الثانية في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ مايو ٢٠٢٤ في القاهرة، وهي مهداة لاسم الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، رئيسة المهرجان المخرجة والممثلة عبير لطفي ومديرتا المهرجان الكاتبة والمخرجة عبير علي والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، وتدعمه وزارة الثقافة ووزارات أخرى منها وزارة الشباب والرياضة، وكذلك عدد من المؤسسات والمراكز الثقافية.












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