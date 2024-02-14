أبطال مسلسل صدفة يواصلون التصوير للعرض في رمضان 2024.. صور

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- Youm7) تنشر اليوم السابع صور جديدة وحصرية من كواليس مسلسل "صدفة" بطولة النجمة ريهام حجاج وعصام السقا، إذ يواصلون حاليا تصوير الحلقات للعرض في الموسم الرمضانى المقبل 2024 على إحدى قنوات المتحدة.
كواليس مسلسل صدفة للعرض في رمضان
مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كلا من رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وإشراف عام محمد سليمان .
ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، إذ قدما سوياً مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عرض عام 2020.
وقدمت ريهام حجاج في رمضان الماضى مسلسل "جميلة" وشارك في بطولته عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هانى عادل،
هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامح الصريطى، صبحى خليل، أحمد الشامى، سامية عاطف، مروة الازلى، لطيفة فهمى، صبرى عبد المنعم، عفاف مصطفى، ياسمين
رحمى، نوليا مصطفى، رحاب حسين، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.
الفنان هشام إسماعيل
خالد الصاوي
رحاب الجمل ورباب ممتاز
ريهام حجاج من الكواليس (1)
ريهام حجاج من كواليس صدفة
سامح عبد العزيز وفراس سعيد وميار الغيطي
عصام السقا
فراس سعيد وميار الغيطي
كواليس مسلسل صدفة للعرض في رمضان
كواليس مسلسل صدفة للعرض في رمضان
كواليس مسلسل صدفة للعرض في رمضان
كواليس مسلسل صدفة للعرض في رمضان
كواليس مسلسل صدفة للعرض في رمضان
كواليس مسلسل صدفة للعرض في رمضان
كواليس مسلسل صدفة للعرض في رمضان
كواليس مسلسل صدفة للعرض في رمضان
كواليس مسلسل صدفة
MENAFN14022024000132011024ID1107850393