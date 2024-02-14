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اليوم حفل ختام الدورة الأولى لمهرجان بغداد السينمائي

2/14/2024 4:32:11 AM
(MENAFN- Youm7) يشهد اليوم الأربعاء انطلاق حفل ختام مهرجان بغداد السينمائي في دورته الأولى، وهى الدورة التي حملت اسم المخرج محمد شكري جميل، والذى نظمته نقابة الفنانين العراقيين بالشراكة مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار، واستمرت فعالياته من السبت الماضي وحتى اليوم 14 فبراير.



وكان انطلق حفل الافتتاح المهرجان
السبت الماضي تحت زخات المطر، وشهد الحفل عزف السلام الوطني العراقي، ثم طلب المسئولون عن المهرجان من الضيوف قراءة الفاتحة على شهداء العراق، معبرين عن فخرهم الشديد بما قدموا لوطنهم من تضحيات مجيدة.



واستكملت فعاليات حفل الافتتاح بكلمة من وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، مؤكدا سعادته الغامرة بإقامة المهرجان بمشاركة عربية واسعة ومميزة، لافتا إلى أن السينما وجودها مهم لتؤرخ تفاصيل الأزمان وما يحدث فيها، ولعل ذلك ما جعل المدن الكبرى في العالم تحتضن المهرجانات المختلفة، لتكون بغداد واحدة من هؤلاء المدن العالمية.



وتواصل المهرجان بكلمة لنقيب الفنانين العراقيين جبار جودي الذي استقبل كامل ضيوف المهرجان بالسلام بشكل شخصي قبل دخولهم قاعة الحفل بسينما المنصور، حيث رحب جبار بحاضري الحفل، معبرا عن سعادته بإقامة المهرجان بمشاركة عربية كبيرة ومؤكدا أن هناك مهرجانا سينمائيا آخر بالسلمانية خلال الفترة القليلة المقبلة.





مهرجان بغداد السينمائى















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