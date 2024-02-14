اليوم حفل ختام الدورة الأولى لمهرجان بغداد السينمائي

(MENAFN
- Youm7) يشهد اليوم الأربعاء انطلاق حفل ختام مهرجان بغداد السينمائي في دورته الأولى، وهى الدورة التي حملت اسم المخرج محمد شكري جميل، والذى نظمته نقابة الفنانين العراقيين بالشراكة مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار، واستمرت فعالياته من السبت الماضي وحتى اليوم 14 فبراير.
وكان انطلق حفل الافتتاح المهرجان
السبت الماضي تحت زخات المطر، وشهد الحفل عزف السلام الوطني العراقي، ثم طلب المسئولون عن المهرجان من الضيوف قراءة الفاتحة على شهداء العراق، معبرين عن فخرهم الشديد بما قدموا لوطنهم من تضحيات مجيدة.
واستكملت فعاليات حفل الافتتاح بكلمة من وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، مؤكدا سعادته الغامرة بإقامة المهرجان بمشاركة عربية واسعة ومميزة، لافتا إلى أن السينما وجودها مهم لتؤرخ تفاصيل الأزمان وما يحدث فيها، ولعل ذلك ما جعل المدن الكبرى في العالم تحتضن المهرجانات المختلفة، لتكون بغداد واحدة من هؤلاء المدن العالمية.
وتواصل المهرجان بكلمة لنقيب الفنانين العراقيين جبار جودي الذي استقبل كامل ضيوف المهرجان بالسلام بشكل شخصي قبل دخولهم قاعة الحفل بسينما المنصور، حيث رحب جبار بحاضري الحفل، معبرا عن سعادته بإقامة المهرجان بمشاركة عربية كبيرة ومؤكدا أن هناك مهرجانا سينمائيا آخر بالسلمانية خلال الفترة القليلة المقبلة.
مهرجان بغداد السينمائى
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