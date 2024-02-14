طريقة عمل طاجن السمك بالفلفل الحار الشهي

MENAFN - Youm7) تعتبر هذه الوصفة لطاجن السمك الصيادية من أشهر الطرق لتحضير السمك الطازج وأشهرها طبق لذيذ سهل التحضير، في السطور نتعرف على كيفية تحضير طاجن السمك بالفلفل الحار وفقًا لما نشره موقع "إند كتشن"







المكونات:

- 500 جرام من سمك

- 1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة

- 3 فصوص ثوم مفرومة

- 1 فلفل أحمر حار مفروم

- 1 فلفل أخضر مفروم

- 1 حبة طماطم مفرومة

- 2 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم

- 1 ملعقة صغيرة من الكركم

- 1 ملعقة صغيرة من الكمون

- 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المجروش

- ملح وفلفل أسود حسب الذوق

- 2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

- ماء ساخن

- عصير ليمونة واحدة

- بقدونس طازج مفروم للتزيين







الطريقة

1. قومي بتنظيف قطع السمك وقطعها إلى قطع متوسطة الحجم إن لزم الأمر. رشي قليلًا من الملح والفلفل الأسود على السمك واتركيه جانبًا.

2. سخني زيت الزيتون في قدر عميق على نار متوسطة. أضيفي البصل المفروم والثوم وقلبيهما حتى يصبحان ذهبيين ورائحتهما مميزة.

3. أضيفي الفلفل الأحمر الحار والفلفل الأخضر المفروم وقلبيهما معًا لمدة دقيقتين.

4. أضيفي الطماطم المفرومة وصلصة الطماطم وقلبي المكونات جيدًا.

5. أضيفي الكركم والكمون والفلفل الأحمر المجروش وقلبي المكونات حتى تتداخل النكهات.

6. أضيفي الماء الساخن إلى القدر حتى تغطي المكونات تمامًا. قومي بإضافة عصير الليمون وتذوقي الصلصة وضبط الملح والفلفل حسب الذوق.

7. اتركي الصلصة تغلي ثم قلبي قطع السمك بلطف في الصلصة المغلية. قلبي السمك برفق لتغطية جميع القطع بالصلصة.

8. غطي القدر واتركيه يطهى على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة أو حتى ينضج السمك تمامًا.

9. قبل التقديم، قومي برش البقدونس المفروم على الوجه للتزيين.

10. قدمي طاجن السمك الصيادية بالفلفل الحار مع الأرز المطبوخ أو الخبز العربي.