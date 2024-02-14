طريقة عمل طاجن السمك بالفلفل الحار الشهي

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- Youm7) تعتبر هذه الوصفة لطاجن السمك الصيادية من أشهر الطرق لتحضير السمك الطازج وأشهرها طبق لذيذ سهل التحضير، في السطور نتعرف على كيفية تحضير طاجن السمك بالفلفل الحار وفقًا لما نشره موقع "إند كتشن"
المكونات:
- 500 جرام من سمك
- 1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة
- 3 فصوص ثوم مفرومة
- 1 فلفل أحمر حار مفروم
- 1 فلفل أخضر مفروم
- 1 حبة طماطم مفرومة
- 2 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم
- 1 ملعقة صغيرة من الكركم
- 1 ملعقة صغيرة من الكمون
- 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المجروش
- ملح وفلفل أسود حسب الذوق
- 2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
- ماء ساخن
- عصير ليمونة واحدة
- بقدونس طازج مفروم للتزيين
الطريقة
1. قومي بتنظيف قطع السمك وقطعها إلى قطع متوسطة الحجم إن لزم الأمر. رشي قليلًا من الملح والفلفل الأسود على السمك واتركيه جانبًا.
2. سخني زيت الزيتون في قدر عميق على نار متوسطة. أضيفي البصل المفروم والثوم وقلبيهما حتى يصبحان ذهبيين ورائحتهما مميزة.
3. أضيفي الفلفل الأحمر الحار والفلفل الأخضر المفروم وقلبيهما معًا لمدة دقيقتين.
4. أضيفي الطماطم المفرومة وصلصة الطماطم وقلبي المكونات جيدًا.
5. أضيفي الكركم والكمون والفلفل الأحمر المجروش وقلبي المكونات حتى تتداخل النكهات.
6. أضيفي الماء الساخن إلى القدر حتى تغطي المكونات تمامًا. قومي بإضافة عصير الليمون وتذوقي الصلصة وضبط الملح والفلفل حسب الذوق.
7. اتركي الصلصة تغلي ثم قلبي قطع السمك بلطف في الصلصة المغلية. قلبي السمك برفق لتغطية جميع القطع بالصلصة.
8. غطي القدر واتركيه يطهى على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة أو حتى ينضج السمك تمامًا.
9. قبل التقديم، قومي برش البقدونس المفروم على الوجه للتزيين.
10. قدمي طاجن السمك الصيادية بالفلفل الحار مع الأرز المطبوخ أو الخبز العربي.
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