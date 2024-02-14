يلعبون أدوار الأطفال ويرتدون الحفاضات.. تعرف على منتجع حضانة البالغين

(MENAFN
- Youm7) يدور جدل حول منتجع صحى جديد فى جنوب نيو هامبشاير، حيث يتخذ بعض السكان فى أتكينسون موقفًا ضد المنتج والذى يحمل اسم"The Diaper Spa"، وهو يشبه الحضانة ولكن للبالغين الذين يلعبون الأدوار كأطفال ويرتدون الحفاضات، وفقًا لموقعه على الإنترنت، فإن The Diaper Spa مفتوح "لجميع الأفراد الذين يرتدون الحفاضات والذين يسعون إلى القبول والراحة والرعاية"، وتُظهر الصور الموجودة على صفحة المنتجع الصحى مساحة مزينة بوسائل الراحة الناعمة التى توفرها غرفة الأطفال، مع الألعاب والحفاضات المطوية وسرير الأطفال المخصص للبالغين.
احدى الغرف
تقدم الدكتورة كولين آن ميرفى، مالكة المنتجع الصحى، مجموعة من الخدمات التى تشمل مواعيد لعب افتراضية بسعر 200 دولار للساعة، بالإضافة إلى تجربة "مبيت وإفطار بالحفاضات" بقيمة 1500 دولار طوال اليوم، والتى تعد بتدليل تجديد النشاط "للطفل الصغير بداخلك"، لكن فى الوقت الحالى، قالت مورفى، إن الغالبية العظمى من أعمال المنتجع تتضمن خدمات الرعاية الصحية عن بعد والتدريب على الحياة، بحسب ما ذكر موقع boston.
أوضحت "هناك الكثير ممن لديهم احتياجات متنوعة لارتداء الحفاضات، سواء كانت جسدية أو عاطفية، مثل من عانوا من صدمات فى طفولتهم ويريدون العودة إلى الطفولة"
وأضافت: محبو الحفاضات من البالغين هم أشخاص يتصرفون بشكل تراجعى طوعى إلى عمر سابق أو يرتدون حفاضات لأسباب نفسية، وفقًا لمقال نُشر عام 2020 فى المجلة الدولية للأبحاث البيئية والصحة العامة.
وتكهن المؤلفون بأن العديد من العوامل الفسيولوجية والنفسية يمكن أن تسبب هذا الاتجاه من ارتداء الحفاضات منها، مشاكل التحكم فى البول، وإساءة معاملة الأطفال، والخسارة المبكرة لأحد الوالدين.
حفاضات
لدى مورفى أيضًا العديد من الضمانات المعمول بها، حيث يقبل فقط العملاء الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا أو أكثر، ويحظر السجائر والمخدرات والكحول والأسلحة.
فى حين أن غضب المجتمع يحزنها، أعربت ميرفى عن أملها فى أن يأتى جيرانها لمعرفة المزيد حول ما هو
السبا، وقالت: "يميل الناس إلى الخوف من أى شيء يفشلون فى فهمه، ومع ذلك، أعلم أن الناس فى هذا المجتمع عقلانيون وأذكياء، وأنا متفائلة بأنه مع مرور الوقت، ستتبدد مخاوفهم"
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