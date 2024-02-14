يلعبون أدوار الأطفال ويرتدون الحفاضات.. تعرف على منتجع حضانة البالغين

MENAFN - Youm7) يدور جدل حول منتجع صحى جديد فى جنوب نيو هامبشاير، حيث يتخذ بعض السكان فى أتكينسون موقفًا ضد المنتج والذى يحمل اسم"The Diaper Spa"، وهو يشبه الحضانة ولكن للبالغين الذين يلعبون الأدوار كأطفال ويرتدون الحفاضات، وفقًا لموقعه على الإنترنت، فإن The Diaper Spa مفتوح "لجميع الأفراد الذين يرتدون الحفاضات والذين يسعون إلى القبول والراحة والرعاية"، وتُظهر الصور الموجودة على صفحة المنتجع الصحى مساحة مزينة بوسائل الراحة الناعمة التى توفرها غرفة الأطفال، مع الألعاب والحفاضات المطوية وسرير الأطفال المخصص للبالغين.

احدى الغرف

تقدم الدكتورة كولين آن ميرفى، مالكة المنتجع الصحى، مجموعة من الخدمات التى تشمل مواعيد لعب افتراضية بسعر 200 دولار للساعة، بالإضافة إلى تجربة "مبيت وإفطار بالحفاضات" بقيمة 1500 دولار طوال اليوم، والتى تعد بتدليل تجديد النشاط "للطفل الصغير بداخلك"، لكن فى الوقت الحالى، قالت مورفى، إن الغالبية العظمى من أعمال المنتجع تتضمن خدمات الرعاية الصحية عن بعد والتدريب على الحياة، بحسب ما ذكر موقع boston.

أوضحت "هناك الكثير ممن لديهم احتياجات متنوعة لارتداء الحفاضات، سواء كانت جسدية أو عاطفية، مثل من عانوا من صدمات فى طفولتهم ويريدون العودة إلى الطفولة"

وأضافت: محبو الحفاضات من البالغين هم أشخاص يتصرفون بشكل تراجعى طوعى إلى عمر سابق أو يرتدون حفاضات لأسباب نفسية، وفقًا لمقال نُشر عام 2020 فى المجلة الدولية للأبحاث البيئية والصحة العامة.

وتكهن المؤلفون بأن العديد من العوامل الفسيولوجية والنفسية يمكن أن تسبب هذا الاتجاه من ارتداء الحفاضات منها، مشاكل التحكم فى البول، وإساءة معاملة الأطفال، والخسارة المبكرة لأحد الوالدين.

حفاضات

لدى مورفى أيضًا العديد من الضمانات المعمول بها، حيث يقبل فقط العملاء الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا أو أكثر، ويحظر السجائر والمخدرات والكحول والأسلحة.

فى حين أن غضب المجتمع يحزنها، أعربت ميرفى عن أملها فى أن يأتى جيرانها لمعرفة المزيد حول ما هو

السبا، وقالت: "يميل الناس إلى الخوف من أى شيء يفشلون فى فهمه، ومع ذلك، أعلم أن الناس فى هذا المجتمع عقلانيون وأذكياء، وأنا متفائلة بأنه مع مرور الوقت، ستتبدد مخاوفهم"