خلي عيد الحب السنة دي مختلف.. طرق تزيين منزلك باللون الأحمر في Valentine

MENAFN - Youm7) تزيين المنزل في الفلانتين أو Valentine طريقة رائعة للخروج من أجواء الشتاء الكئيب، ولكي تشعرين بعيد الحب أو Valentine في منزلك فهناك الكثير من الطرق لتسليط أضواء عيد الحب أو Valentine على ديكور منزلك، تعرفي على طرق تزيين المنزل في الفلانتين أوValentine باللون الأحمر والوردي، وفقاً لموقع "thespruce".





التمتع بالفخامة مع الألوان

يجب أن يتضمن الديكور الخاص بمنزلك بأنسجة غنية تجعلك تشعرين بالفلانتين أو Valentine أو عيد الحب، يمكنك مزج المنسوجات المختلفة بألوان منسقة مثل العنابي والبرقوق والذهبي، حيث أن ذلك يجعل ديكورك أكثر فخامة، كما أن إضافة الشموع هو أمر ضروري لـ عيد الحب، مما يضيف إلى مساحتك الرومانسية.





إنشاء لوحة ألوان رقيقة

اختاري الألوان المحايدة الناعمة مع الألوان الوردية مثل مزج اللون البيج مع اللون الأحمر والبنفسجي لعمل لوحة ألوان رقيقة لـ عيد الحب أو Valentine.





إضافة الشمعدانات

قومي بوضع الشمعدانات الزجاجية العتيقة مع الشموع العاجية، والشمعدانات النحاسية مع الشموع العنابية، والزهور الوردية الخجولة في مزهريات العنبر، والوسائد المزخرفة مع لمسات من اللون البيج والوردي للاحتفال بـ عيد الحب أو Valentine.





تحفيز جميع الحواس

أصبح اللون الوردي مرادفاً لـ عيد الحب باعتباره لون الحب، ولكن بالنسبة للكثيرين فإن اللون لا يثير حتى المشاعر، بدلاً من ذلك ركزي على ما يحفز الحواس، قومي باستخدام الشموع والزهور والعطور، قومي بإطفاء الأضواء العلوية واستخدمي الإضاءة المحيطة حتى تمنحك الشعور بالراحة فى عيد الحب أو Valentine.





إضافة الزهور

إذا

فشلت كل الأمور الأخرى، قومي بتخزين الشموع واعملي بشكل كبير على تنسيق الزهور في عيد الحب أو Valentine، قومي بإشعال بعض الشموع لإضفاء طابع رومانسي، واشتري باقات من الزهور الناعمة التي تعرفين أن شريك حياتك يحبها بدلاً من عشرات الورود، قومي بتضمين الكثير من الزهور في ديكور منزلك، لأن يوم عيد الحب لا يكتمل بدونها.

وضع ديكور على الحائط

يمكنك وضع ديكور على الحائط يحتوي على عبارات تعبر عن الحب باللون الوردي والأحمر، للاحتفال بـ عيد الحب أو Valentine.الاحتفال بـ عيد الحبالاحتفال بالفلانتين



