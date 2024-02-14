خلي عيد الحب السنة دي مختلف.. طرق تزيين منزلك باللون الأحمر في Valentine

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- Youm7) تزيين المنزل في الفلانتين أو Valentine طريقة رائعة للخروج من أجواء الشتاء الكئيب، ولكي تشعرين بعيد الحب أو Valentine في منزلك فهناك الكثير من الطرق لتسليط أضواء عيد الحب أو Valentine على ديكور منزلك، تعرفي على طرق تزيين المنزل في الفلانتين أو
Valentine باللون الأحمر والوردي، وفقاً لموقع "thespruce".
التمتع بالفخامة مع الألوان
يجب أن يتضمن الديكور الخاص بمنزلك بأنسجة غنية تجعلك تشعرين بالفلانتين أو Valentine أو عيد الحب، يمكنك مزج المنسوجات المختلفة بألوان منسقة مثل العنابي والبرقوق والذهبي، حيث أن ذلك يجعل ديكورك أكثر فخامة، كما أن إضافة الشموع هو أمر ضروري لـ عيد الحب، مما يضيف إلى مساحتك الرومانسية.
إنشاء لوحة ألوان رقيقة
اختاري الألوان المحايدة الناعمة مع الألوان الوردية مثل مزج اللون البيج مع اللون الأحمر والبنفسجي لعمل لوحة ألوان رقيقة لـ عيد الحب أو Valentine.
إضافة الشمعدانات
قومي بوضع الشمعدانات الزجاجية العتيقة مع الشموع العاجية، والشمعدانات النحاسية مع الشموع العنابية، والزهور الوردية الخجولة في مزهريات العنبر، والوسائد المزخرفة مع لمسات من اللون البيج والوردي للاحتفال بـ عيد الحب أو Valentine.
تحفيز جميع الحواس
أصبح اللون الوردي مرادفاً لـ عيد الحب باعتباره لون الحب، ولكن بالنسبة للكثيرين فإن اللون لا يثير حتى المشاعر، بدلاً من ذلك ركزي على ما يحفز الحواس، قومي باستخدام الشموع والزهور والعطور، قومي بإطفاء الأضواء العلوية واستخدمي الإضاءة المحيطة حتى تمنحك الشعور بالراحة فى عيد الحب أو Valentine.
إضافة الزهور
إذا
فشلت كل الأمور الأخرى، قومي بتخزين الشموع واعملي بشكل كبير على تنسيق الزهور في عيد الحب أو Valentine، قومي بإشعال بعض الشموع لإضفاء طابع رومانسي، واشتري باقات من الزهور الناعمة التي تعرفين أن شريك حياتك يحبها بدلاً من عشرات الورود، قومي بتضمين الكثير من الزهور في ديكور منزلك، لأن يوم عيد الحب لا يكتمل بدونها.
وضع ديكور على الحائط
يمكنك وضع ديكور على الحائط يحتوي على عبارات تعبر عن الحب باللون الوردي والأحمر، للاحتفال بـ عيد الحب أو Valentine.
الاحتفال بـ عيد الحب
الاحتفال بالفلانتين
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