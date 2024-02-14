Wednesday, 14 February 2024 12:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعرف على انجازات هيئة سلامة الغذاء المصرية خلال عام 2023

2/14/2024 4:32:01 AM
(MENAFN- Youm7) حظيت منظومة سلامة الغذاء باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسة، وذلك لدورها الهام في تنظيم وتعزيز سلامة واستدامة المنتجات الغذائية المنتجة في مصر والمستوردة إليها والمصدّرة منها، بهدف حماية صحة المستهلك وتطبيق الممارسات العادلة في تجارة الأغذية.



وتعتمد الهيئة القومية لسلامة الغذاء في أدائها للمهام الرقابية على نحو شامل فيما يتعلق بسلامة الغذاء على إطار رقابي يستند إلى صنع القرارات على أساس علمي مما يجعلها قادرة على التخفيف من حدة العقبات التي تواجه منظومة سلامة الغذاء في مصر.



كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تقريرها السنوي عن حصاد جهود عام 2023، حيث أوضح الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة أن الهيئة استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق إنجازات كبيرة في كافة مجالات عملها.



والتزاماً من الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية للأغذية، قامت الهيئة في الوقت الراهن بإعداد خطة استراتيجية عن الفترة 2023-2026، توجه أعمالها وأنشطتها التنظيمية على الأغذية وتدعم التخطيط والتنفيذ المحكم للبرامج والنظم الرقابية على الأغذية، ويتم تدعيم الخطة الاستراتيجية بخطط تنفيذية يتم وضعها بصفة سنوية.



وفي إطار إعداد الخطة الاستراتيجية للهيئة، تم الأخذ بعين الاعتبار البيئة التنظيمية للأغذية وطنيًا ودوليًا، وضرورة العمل التدريجي لتفعيل ودعم الاختصاصات والصلاحيات الرقابية للهيئة بما يساهم في مواكبة أنشطة القطاعات الإنتاجية المختلفة للأغذية ويتماشى مع أفضل الممارسات التنظيمية والتطلع إلى أن تقوم الهيئة بالدور الريادي في قيادة منظومة النهوض بسلامة الغذاء وتطوير العمليات والأنشطة الرقابية ذات الصلة على الصعيد الإقليمي والدولي.



في مجال الرقابة والتفتيش حيث وصل عدد المأموريات الرقابية على مختلف المنشآت الغذائية في جميع المحافظات 16233 مأمورية في حين سُجل 13326 مأمورية خلال العام الماضي 2022، كما تم تسجيل 4759 منشأة غذائية لدى الهيئة مقابل 2035 خلال العام المنصرم 2022 وذلك بمعدل نمو 22 % ، 134 % على الترتيب.



وأعلن الهوبي أن الهيئة كانت قد حسمت 2176 شكوى بنسبة إنجاز 99 % من إجمالي عدد 2196 شكوى وبلاغ فى 2023،
وُردت للهيئة من خلال جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة-مجلس الوزراء، جهاز حماية المستهلك) بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة بزيادة قدرها 31% مُقارنةً بعام 2022، والذي بلغ إجمالي عدد الشكاوى فيه 1675 شكوى، وهو ما يعكس دور الهيئة في التفاعل بجدية مع كافة شرائح المستهلكين بجميع أنحاء الجمهورية، إلتزامًا بتوجيهات القيادة السياسية بمضاعفة الجهود المبذولة في تلقي الشكاوى ورصدها والتصدّي لأسبابها، وسرعة العمل على حلها.



في حين بلغ إجمالي عدد الحملات التي شنها فريق الشكاوى بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى على الأسواق بجميع محافظات الجمهورية 30,353 حملة، في حين تم تنفيذ
11,432 حملة خلال العام الماضي 2022 وذلك بمعدل نمو 166
%.



وفي قطاع الأغذية الخاصة قامت الهيئة بتسجيل 54 مصنع خلال عام 2023 و3355 منتج مكمل غذائي.



وأوضح رئيس الهيئة أن إجمالي عدد الرسائل الغذائية المصدرة إلى مختلف الأسواق الخارجية قد بلغ 202,500 رسالة بإجمالي 9 مليون طن لعدد 7000 شركة مصدرة في حين كانت 141,906 رسالة بإجمالي 6.5 مليون طن عام 2022 بمعدل نمو 43 %، 39 % على الترتيب ، وفيما يخص حجم الرسائل الواردة فقد بلغت 81,295 بإجمالي 19.5 مليون طن لعدد 3110 شركة مستوردة مقابل 86,352 رسالة بإجمالي 21.7 مليون طن بمعدل انخفاض بلغ 6 % و 10 % على التوالي.



وأوضح الهوبي أن إنجازات الهيئة القومية لسلامة الغذاء في عام 2023 تضمنت أيضًا استيفاء توصيات المفوضية الأوروبية والخاصة بتصدير الأسماك، حيث ورد للهيئة خطاب رسمي من المفوضية الأوروبية يفيد باستيفاء الهيئة لكافة التوصيات التي أُسندت إليها، مشيدة بالجهود الكبيرة التي بذلتها في هذا الصدد، وكذا دورها الهام في تصحيح كافة الملاحظات التي تم تحديدها أثناء المراجعة والعمل على تعديلها لتأخذ المسار الصحيح، وفي انتظار تحديد ميعاد زيارة مرتقبة من المفوضية الأوروبية للمنشآت الخاصة بتداول الأسماك في مصر.



وفيما يتعلق بملف التغذية المدرسية استعرض الهوبي دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالرقابة المحكمة على جميع مراحل سلسلة انتاج
الوجبة المدرسية بداية من فحص المواد الخام ، مرورًا بالرقابة والتفتيش على المصانع المنتجة ومنها لمرحلة النقل، والتي تتطلب استيفاء عربات النقل لاشتراطات سلامة الغذاء، حتى الوحدات التخزينية وانتهاءً بالمدارس على مستوى كافة محافظات الجمهورية، مؤكدًا على سحب عينات من الوجبات المدرسية خلال جميع مراحل الانتاج و التوزيع بالمدارس.



وفيما يخص منظومة مخازن الوجبة المدرسية فقد تم إدراج 23 مخزن للتغذية المدرسية بالهيئة، في حين تم الموافقة على 78 موقعًا جديدًا لمخازن تغذية مدرسية (تحت الإنشاء) من أصل 166 موقع تم معاينتهم خلال عام 2023.



تنفيذًا
لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وفي إطار تعزيز القدرات المعملية وتطوير معامل الفحص المركزية الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بالموانئ بما يمكنها من أداء دورها في هذا الشأن على نحو فعال سعت الهيئة لتأسيس مجموعة معامل جديدة بالموانئ المصرية، (الدخيلة – دمياط - شرق التفريعة - نويبع- سفاجا) مجهزة بأحدث الأجهزة الحديثة وبأعلى التقنيات للمساهمة في الإسراع من إجراءات فحص الرسائل الغذائية سواء الواردة أو المصدرة إلى الخارج وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المتعاملين مع الهيئة والعمل على تسهيل حركة التجارة ودعم الصادرات الغذائية المصرية.



وسوف تعمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خلال هذا النشاط على تفعيل قدراتها المعملية المطورة حديثاً المتمثلة في مجموعة من المعامل المرجعية التي أنشأتها مؤخراً، كما أنها سوف تعمل على تطوير الأساليب والمواد المرجعية المستخدمة في هذه المعامل.



وستقوم الهيئة بالعمل على إسهام هذه المعامل المرجعية للهيئة القومية لسلامة الغذاء في دعم القدرات المعملية على المستوى المحلي بالتعاون مع المعامل الحكومية والخاصة بهدف وصول قطاع الإنتاج الغذائي في مصر إلى أعلى مستويات المطابقة في مجال السلامة الغذائية.



في منتصف عام 2023 تم افتتاح أول معمل لتكويد العينات يتبع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بميناء الإسكندرية، حيث يتولى المعمل استلام العينات وتجهيزها وتكويدها مع الحفاظ
على السرية التامة لبيانات العينات بما يضمن شفافية النتائج وحياديتها، حيث يحتوي المعمل على أحدث الأجهزة المتقدمة وثلاجات الحفظ والتبريد والتجميد للإبقاء على العينات في حالة جيدة لحين تسليمها للمعامل المختلفة، وقال الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إن وجود معمل لتكويد العينات بميناء حيوي كميناء الإسكندرية يتبع الهيئة يؤكد دور الهيئة الحيوي داخل الموانئ المختلفة في تسريع إجراءات الفحص وتقليص زمن الإفراج الجمركي للواردات الغذائية بما ينعكس بدوره على سلامة ومأمونية واردات مصر من المنتجات الغذائية، ويعزز من دور الهيئة الرقابي على سلسلة الغذاء في مصر.



وذكر رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الهيئة أعلنت العام الماضي عن شعارها الجديد خلال مؤتمر صحفي خلال شهر أكتوبر2023، مشيرًا إلى أن الشعار الجديد يعد جزء من حملة طموحة للتوعية بسلامة الأغذية، والتي ستشهد تطور شراكة مكثفة مع قطاع المستهلكين والمنتجين والهيئات والمنظمات الوطنية ذات الصلة، مما يعزز من دور الهيئة كمصدر موثوق به للمعلومات المتعلقة بسلامة الأغذية.



كما أشار الدكتور طارق الهوبي إلى أن من أهم إنجازات الهيئة خلال عام 2023، تنظيم الهيئة للمنتدى التأسيسي للمنتدى الأفريقي الأول لكبار مسئولي الجهات الرقابية على الأغذية AFRAF"" بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 11 – 13 أكتوبر الماضي، حيث مثل المنتدى أحد أكبر تجمعات السلطات الرقابية المختصة بسلامة الغذاء في القارة الأفريقية،
وذلك بحضور السيدة جوزيفا ساكو مفوضة الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، والدكتور خوسيه إميليو استيبان وكيل وزارة الزراعة الأمريكية، وممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وممثلي نحو 39 دولة أفريقية.



"إن استضافة هذا المنتدى في مصر، والمساهمة في تشكيل الاتجاه المستقبلي لحوكمة سلامة الأغذية في أفريقيا، هو استجابة مباشرة لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعية إلى ضرورة تعزيز مرونة الغذاء وقطاع إنتاج الأغذية الزراعية، مع تنويع فرص الوصول إلى الأسواق المصرية والتركيز القوي على القارة الأفريقية».



"يعد تنظيم هذا الحدث أيضًا جزءً من طموح الهيئة القومية لسلامة الغذاء للعب دور رائد في تطوير أطر التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي مع التركيز القوي على أفريقيا، على النحو المحدد في استراتيجية الهيئة القومية لسلامة الغذاء للفترة 2023-2026. "



على هامش المنتدى وقع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع دكتور نصر الدين حاج الأمين – ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية وثيقة "مشروع تعزيز الرقابة على الأغذية وقدرات الصحة النباتية والحوكمة" التي تهدف إلى تقديم الدعم الفني لتعزيز القدرات الخاصة بأنظمة الرقابة على الأغذية، باستخدام أدوات ومنهجيات معترف بها دوليًا، وبما يسهم في تعزيز وتطوير السياسات المتعلقة بسلامة الأغذية في دول القارة الأفريقية، وكذا حوكمة أنظمة الصحة والصحة النباتية على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية.












MENAFN14022024000132011024ID1107850386

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث