Wednesday, 14 February 2024 12:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عضو غرفة الأدوية يطالب بسداد فواتير الغاز بالجنيه لمصانع المنطقة الاقتصادية

2/14/2024 4:32:01 AM
(MENAFN- Youm7) طالب المهندس وحيد عتيق عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات ، بضرورة موافقة الحكومة علي السماح للمصانع العاملة بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس بسداد مستحقات توريد الغاز الطبيعي بالعملة المحلية بدلًا من الدولار.



وأكد عتيق في تصريحات صحفية اليوم على أهمية إعادة النظر في قرار سداد قيمة الغاز بالجنيه حيث سيكون له مردود ايجابي علي الصناعة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، موضحًا ان اتساع الفارق بين الجنيه والدولار يترتب عليه أعباء كثيرة حاليا.



وأوضح أن الدولة المصرية تبذل مجهودات كبيرة لجذب المستثمرين، ولتشجيعهم علي ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتا الي وجود فرص كبيرة لتعميق وتوطين الصناعة وزيادة الانتاج لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير للخارج.



وتساءل عتيق عن سبب إصرار شركات الغاز علي تحصيل الفواتير بالدولار من المصانع الموجودة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس علي الرغم من أنها منطقة ذات طبيعة خاصة وليست منطقة حرة.



وقال عتيق والذي يعد أحد مستثمري المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إنه يتم سداد مستحقات الكهرباء والمياه بالجنيه المصري، فلماذا لايتم ذلك أيضا في فواتير الغاز، خاصة في الوقت الحالي وفي ظل نقص الموارد الدولارية وصعوبة تدبيرها.



وطالب بضرورة سرعة اصدار قرار بالغاء العمل بهذه الإجراءات، لإن استمرار العمل بها يعرقل ويبدد المجهودات التي تقوم بها الحكومة لتحفيز الاستثمار الصناعي، قائلًا نحن بحاجة الي ثورة تشريعية للقضاء علي أى تحديات يسببها الروتين والبيروقراطية.



وقال عتيق إن الحكومة تدرك أهمية دعم الصناعة المحلية وتخفيف الأعباء المالية التي تتعرض لها المصانع، وتبحث عن الحلول المناسبة لتلبية هذه مطالب القطاع الصناعي، وهو ما سيكون له اثر إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، توفير فرص العمل وتوفير المنتجات وتحسين القدرة التنافسية للشركات المحلية.












MENAFN14022024000132011024ID1107850385

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث