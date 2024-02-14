العثور على قفاز حديدي و50 قطعة أثرية معدنية من العصور الوسطى في سويسرا

(MENAFN
- Youm7) اكتشف علماء الآثار في سويسرا قفازًا محفوظًا جيدًا، ومن المحتمل أنه كان يرتديه أحد الفرسان في القرن الرابع عش ، وفقا لما نشره موقع " livescience".
تم العثور على القفاز الحديدي الأيمن "محفوظا بالكامل" داخل قبو في بلدة معروفة تعود للقرون الوسطى بالقرب من قلعة كيبورج، على بعد حوالي 11 ميلا (18 كيلومترا) شمال شرق زيورخ، ويحتوي "قفاز الأصابع ذو الأربعة طيات" على "صفائح حديدية فردية" كانت توضع فوق بعضها البعض مثل حراشف السمك، وكانت متصلة بواسطة المسامير.
وتم ربط كل قطعة بشكل فردي بالجزء الداخلي من الجلد أو القماش للقفاز المدرع، تم اكتشاف القفاز إلى جانب أكثر من 50 قطعة أثرية معدنية أخرى، بما في ذلك مطرقة وملاقط وسكاكين وكماشة ومفاتيح وشظايا من رفيق القفاز الأيسر.
وقالت لورينا بوركهارت ، قائدة التنقيب وطالبة دراسات عليا في علم الآثار بجامعة زيورخ: "كنا نعلم أن جميع البقايا الأثرية الموجودة في الأرض سيتم تدميرها خلال أعمال البناء هذه" .
وقال الباحثون: " تم العثور على خمس قفّازات أخرى فقط هذه الفترة خلال الحفريات الأثرية في سويسرا، على الرغم من أن أياً من هذه القطع لم يتم الحفاظ عليها بشكل جيد وتظهر الكثير من تفاصيل التصميم والديكور مثل قفّاز كيبورج.
ومن المقرر أن يتم عرض نسخة من القفاز للعامة بدءًا من 29 مارس كجزء من معرض دائم في قلعة كيبورج، سيتم عرض القفاز الأصلي في القلعة لمدة ثلاثة أسابيع بدءًا من 7 سبتمبر.
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