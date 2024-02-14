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العثور على قفاز حديدي و50 قطعة أثرية معدنية من العصور الوسطى في سويسرا

2/14/2024 4:31:54 AM
(MENAFN- Youm7) اكتشف علماء الآثار في سويسرا قفازًا محفوظًا جيدًا، ومن المحتمل أنه كان يرتديه أحد الفرسان في القرن الرابع عش ، وفقا لما نشره موقع " livescience".

تم العثور على القفاز الحديدي الأيمن "محفوظا بالكامل" داخل قبو في بلدة معروفة تعود للقرون الوسطى بالقرب من قلعة كيبورج، على بعد حوالي 11 ميلا (18 كيلومترا) شمال شرق زيورخ، ويحتوي "قفاز الأصابع ذو الأربعة طيات" على "صفائح حديدية فردية" كانت توضع فوق بعضها البعض مثل حراشف السمك، وكانت متصلة بواسطة المسامير.

وتم ربط كل قطعة بشكل فردي بالجزء الداخلي من الجلد أو القماش للقفاز المدرع، تم اكتشاف القفاز إلى جانب أكثر من 50 قطعة أثرية معدنية أخرى، بما في ذلك مطرقة وملاقط وسكاكين وكماشة ومفاتيح وشظايا من رفيق القفاز الأيسر.

وقالت لورينا بوركهارت ، قائدة التنقيب وطالبة دراسات عليا في علم الآثار بجامعة زيورخ: "كنا نعلم أن جميع البقايا الأثرية الموجودة في الأرض سيتم تدميرها خلال أعمال البناء هذه" .

وقال الباحثون: " تم العثور على خمس قفّازات أخرى فقط هذه الفترة خلال الحفريات الأثرية في سويسرا، على الرغم من أن أياً من هذه القطع لم يتم الحفاظ عليها بشكل جيد وتظهر الكثير من تفاصيل التصميم والديكور مثل قفّاز كيبورج.

ومن المقرر أن يتم عرض نسخة من القفاز للعامة بدءًا من 29 مارس كجزء من معرض دائم في قلعة كيبورج، سيتم عرض القفاز الأصلي في القلعة لمدة ثلاثة أسابيع بدءًا من 7 سبتمبر.







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