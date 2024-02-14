عرض بقايا هيكل عظمى يجمع أم وابنها فى حضن أبدي عمره 4000 عام بالصين

(MENAFN
- Youm7) في متحف أطلال لاجيا في مقاطعة تشينجهاي بالصين، سيتم عرض بعض من القطع الأثرية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، وسوف يتم عرض بقايا هياكل عظمية وهما فى أحضان أبدية.
بقايا هياكل العظمية الام وابنها
يعود تاريخ الهيكل العظمى إلى 4000 عام، ويبدو أنهما كانوا يحميان بعضها البعض وقت وقوع كارثة بومبى الصينية، وفقا لما ذكره موقع جريك ريبوت.
تمس بقايا الهياكل العظمية هذه العديد من زوار المتحف، والتي تم تجميدها في الوقت المناسب، تظهر أمًا وهي تلف ذراعيها حول ابنها في احتضان وقائي، كما تم العثور على زوج آخر من الهياكل العظمية يغطي بعضها البعض أثناء الاستلقاء على الأرض.
وبالإضافة إلى بقايا الهيكل العظمي والأدوات المنزلية، اكتشف علماء الآثار أيضًا خيوطًا صفراء رفيعة في وعاء مقلوب، يُعتقد أنها أقدم معكرونة معروفة في العالم.
ويغطي موقع لاجيا، الذي تم اكتشافه في عام 1981، مساحة قدرها 680 ألف متر مربع في منطقة النهر الأصفر العليا في الصين.
ويرتبط الموقع بثقافة تشيجيا، التي كانت معروفة باقتصادها الزراعي خلال أواخر العصر الحجري الحديث وأوائل العصر البرونزي.
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