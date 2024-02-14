عرض بقايا هيكل عظمى يجمع أم وابنها فى حضن أبدي عمره 4000 عام بالصين

MENAFN - Youm7) في متحف أطلال لاجيا في مقاطعة تشينجهاي بالصين، سيتم عرض بعض من القطع الأثرية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، وسوف يتم عرض بقايا هياكل عظمية وهما فى أحضان أبدية.

بقايا هياكل العظمية الام وابنها

يعود تاريخ الهيكل العظمى إلى 4000 عام، ويبدو أنهما كانوا يحميان بعضها البعض وقت وقوع كارثة بومبى الصينية، وفقا لما ذكره موقع جريك ريبوت.



تمس بقايا الهياكل العظمية هذه العديد من زوار المتحف، والتي تم تجميدها في الوقت المناسب، تظهر أمًا وهي تلف ذراعيها حول ابنها في احتضان وقائي، كما تم العثور على زوج آخر من الهياكل العظمية يغطي بعضها البعض أثناء الاستلقاء على الأرض.

وبالإضافة إلى بقايا الهيكل العظمي والأدوات المنزلية، اكتشف علماء الآثار أيضًا خيوطًا صفراء رفيعة في وعاء مقلوب، يُعتقد أنها أقدم معكرونة معروفة في العالم.

ويغطي موقع لاجيا، الذي تم اكتشافه في عام 1981، مساحة قدرها 680 ألف متر مربع في منطقة النهر الأصفر العليا في الصين.

ويرتبط الموقع بثقافة تشيجيا، التي كانت معروفة باقتصادها الزراعي خلال أواخر العصر الحجري الحديث وأوائل العصر البرونزي.