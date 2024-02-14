ماذا يقرأ الغرب الآن ؟.. الكتب غير الخيالية الأعلى مبيعا فى نيويورك تايمز

MENAFN - Youm7) أعلنتصحيفة نيويورك تايمزالأمريكية عن قائمة الكتب غير الخيالية الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الكتب غير الخيالية، وخلال السطور المقبلة نستعرض تلك القائمة التى تصدرت المبيعات فى الغرب.

قتلة زهرة القمر

جاء في المركز الأول من قائمة نيويورك تايمز كتاب "قتلة زهرة القمر" للكاتب ديفيد جران دوبليداي، ويناقش ظاهرة انتشار موجات القتل في أوكلاهوما في عشرينيات القرن العشرين استهدفت هنود أوسيدج، الذين تحتوي أراضيهم على النفط.

قتلة زهرة القمر

الأولاد في القارب

جاء فى المرتبة الثانية من قائمة نيويورك تايمز كتاب "الأولاد في القارب" للكاتب دانييل جيمس براون بينجوين ويناقش الكتاب قصة المجدفين الأمريكيين الذين طاردوا الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في برلين عام 1936.

الأولاد في القارب

الجسم يحافظ على النتيجة

وفي المركز الثالث بالقائمة حل كتاب "الجسم يحافظ على النتيجة" للمؤلف بيسيل فان دير كولك، ويعالج الكتاب كيف تؤثر الصدمة على الجسم والعقل، والعلاجات المبتكرة وطرق التعافي.

الجسم يحافظ على النتيجة





الرهان

جاء في المرتبة الرابعة، كتاب "الرهان"، بقلم ديفيد جران دوبليداي، ويدور حول الناجين من سفينة بريطانية غارقة في مهمة سرية خلال الحرب الإمبراطورية مع إسبانيا والذين لديهم روايات مختلفة عن الأحداث.

الرهان

القسم والشرف

جاء فى المرتبة الخامسة من قائمة نيويورك تايمز، كتاب "القسم والشرف"، تأليف ليز تشيني، وتروي عضوة الكونغرس السابقة من ولاية وايومنغ كيف ساعدت في قيادة اللجنة المختارة للتحقيق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة.

القسم والشرف