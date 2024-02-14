ماذا يقرأ الغرب الآن ؟.. الكتب غير الخيالية الأعلى مبيعا فى نيويورك تايمز

(MENAFN
- Youm7) أعلنت
صحيفة نيويورك تايمز
الأمريكية عن قائمة الكتب غير الخيالية الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الكتب غير الخيالية، وخلال السطور المقبلة نستعرض تلك القائمة التى تصدرت المبيعات فى الغرب.
قتلة زهرة القمر
جاء في المركز الأول من قائمة نيويورك تايمز كتاب "قتلة زهرة القمر" للكاتب ديفيد جران دوبليداي، ويناقش ظاهرة انتشار موجات القتل في أوكلاهوما في عشرينيات القرن العشرين استهدفت هنود أوسيدج، الذين تحتوي أراضيهم على النفط.
قتلة زهرة القمر
الأولاد في القارب
جاء فى المرتبة الثانية من قائمة نيويورك تايمز كتاب "الأولاد في القارب" للكاتب دانييل جيمس براون بينجوين ويناقش الكتاب قصة المجدفين الأمريكيين الذين طاردوا الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في برلين عام 1936.
الأولاد في القارب
الجسم يحافظ على النتيجة
وفي المركز الثالث بالقائمة حل كتاب "الجسم يحافظ على النتيجة" للمؤلف بيسيل فان دير كولك، ويعالج الكتاب كيف تؤثر الصدمة على الجسم والعقل، والعلاجات المبتكرة وطرق التعافي.
الجسم يحافظ على النتيجة
الرهان
جاء في المرتبة الرابعة، كتاب "الرهان"، بقلم ديفيد جران دوبليداي، ويدور حول الناجين من سفينة بريطانية غارقة في مهمة سرية خلال الحرب الإمبراطورية مع إسبانيا والذين لديهم روايات مختلفة عن الأحداث.
الرهان
القسم والشرف
جاء فى المرتبة الخامسة من قائمة نيويورك تايمز، كتاب "القسم والشرف"، تأليف ليز تشيني، وتروي عضوة الكونغرس السابقة من ولاية وايومنغ كيف ساعدت في قيادة اللجنة المختارة للتحقيق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة.
القسم والشرف
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