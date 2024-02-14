إعلان القائمة القصيرة لجائزة الراوية العربية البوكر .. اليوم

(MENAFN
- Youm7) تعلن جائزة الرواية العربية "البوكر" ، القائمة القصيرة في الجائزة العالمية للرواية العربية، اليوم، إذ يجرى تصفية الروايات الستة عشرة إلى ستة روايات هي قوام القائمة القصيرة بينما يتم إعلان الرواية الفائزة في 28 إبريل 2024.
وفيما يلي عناوين الروايات التي وصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية للعام 2024 والمدرجة وفقاً للترتيب الأبجدي لأسماء الكتاب:
رواية خاتم ريما بالي سليمى من سوريا.
رواية فومبى لبدرية البدرى من عمان.
رواية عين الحدأة لصالح الحمد من السعودية.
رواية قناع بلون السماء لباسم خندجقجى من فلسطين.
رواية الأصنام لامين الزاوى من الجزائر .
رواية سمعت كل شيء لسارة الصراف من العراق.
رواية الوجه الآخر للظل لرشيد الضغيف من لبنان.
رواية باهل ككة Multiverse 1945-2009 لرجاء عالم من السعودية.
رواية كل يوم تقريبا لمحمد عبد النبى من مصر.
رواية دائرة التوابل لصالحة عبيد من الامارات.
رواية سماء القدس السابعة لأسامة العيسة من فلسطين.
رواية أخفى الهوى لدرة الفازع من تونس.
رواية مقامرة على شرف الليدى ميتسى لـ أحمد المرسى من مصر.
رواية عاصفة على الجزر لأحمد منور من الجزائر .
رواية الفسيفسائى لعيسى ناصرى من المغرب.
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