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إعلان القائمة القصيرة لجائزة الراوية العربية البوكر .. اليوم

2/14/2024 4:31:53 AM
(MENAFN- Youm7) تعلن جائزة الرواية العربية "البوكر" ، القائمة القصيرة في الجائزة العالمية للرواية العربية، اليوم، إذ يجرى تصفية الروايات الستة عشرة إلى ستة روايات هي قوام القائمة القصيرة بينما يتم إعلان الرواية الفائزة في 28 إبريل 2024.

وفيما يلي عناوين الروايات التي وصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية للعام 2024 والمدرجة وفقاً للترتيب الأبجدي لأسماء الكتاب:

رواية خاتم ريما بالي سليمى من سوريا.

رواية فومبى لبدرية البدرى من عمان.

رواية عين الحدأة لصالح الحمد من السعودية.

رواية قناع بلون السماء لباسم خندجقجى من فلسطين.

رواية الأصنام لامين الزاوى من الجزائر .

رواية سمعت كل شيء لسارة الصراف من العراق.

رواية الوجه الآخر للظل لرشيد الضغيف من لبنان.

رواية باهل ككة Multiverse 1945-2009 لرجاء عالم من السعودية.

رواية كل يوم تقريبا لمحمد عبد النبى من مصر.


رواية دائرة التوابل لصالحة عبيد من الامارات.

رواية سماء القدس السابعة لأسامة العيسة من فلسطين.

رواية أخفى الهوى لدرة الفازع من تونس.

رواية مقامرة على شرف الليدى ميتسى لـ أحمد المرسى من مصر.

رواية عاصفة على الجزر لأحمد منور من الجزائر .

رواية الفسيفسائى لعيسى ناصرى من المغرب.







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