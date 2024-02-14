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كيفية إضافة عدة مستخدمين إلى جهاز Google Home (Nest) الخاص بك

2/14/2024 4:31:48 AM
(MENAFN- Youm7) يُسهل Google Home التحكم في جميع أدواتك المنزلية الذكية من مكان واحد، بما في ذلك منظمات الحرارة الذكية ومكبرات الصوت الذكية إلى المصابيح الذكية والمزيد.



ويقدم Google Home دعمًا مذهلاً لجميع جوانب منزلك، وجزء مما يجعل التطبيق رائعًا للغاية هو أنه يمكن تخصيصه لكل شخص في منزلك، مما يسمح لكل مستخدم بالحصول على إعدادات مخصصة تناسب احتياجاته وتفضيلاته، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.



وتتيح لك إضافة عدة مستخدمين إلى Google Home الاحتفاظ بالتقويمات وقوائم التشغيل وملخصات الأخبار منفصلة، ​​كما تجعل أجهزتك أكثر فائدة من أي وقت مضى.



ويمكن لـ Google Home أيضًا أن يتعلم كيفية اكتشاف صوتك، مما يعني أنه سيقوم تلقائيًا بتنشيط إعداداتك بناءً على من يعطيه الأوامر، وبالنسبة لأي شخص يعيش في منزل به عدة أفراد من العائلة، إليك نظرة على كيفية إعداد عدة مستخدمين على جهاز Google Home الخاص بك.

ويتضمن ذلك كيفية تعليم Google صوتك، ودعوة الآخرين إلى منزلك، وكيفية إدارة حسابات Google Home المتعددة.





علم جوجل صوتك



قبل أن تبدأ، من الجيد أن تقوم بتعليم مساعد Google صوتك ، وهذه الميزة، التي تسمى Voice Match ، هي ما يتيح لك مشاركة جهاز Google Home الخاص بك مع أفراد الأسرة الآخرين، مع الاستمرار في الحصول على تجربة Google Assistant المخصصة.



إليك كيفية إعداد Voice Match.



الخطوة 1: افتح تطبيق Google Home.



الخطوة 2: اضغط على الإعدادات في أسفل يمين الشاشة وافتح قائمة مساعد Google .



الخطوة 3: اضغط على Voice Match .



الخطوة 4: اضغط على إضافة جهاز ، وأضف جهاز (أجهزة) Google الذكية المتوافقة في منزلك.



إنها عملية واضحة جدًا تتضمن قول العبارات "Hey, Google" و"OK, Google" بصوت عالٍ لمساعدة Google فى التعرف على نبرة صوتك.












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