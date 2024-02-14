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ساعة Apple Watch تنقذ حياة رجل أمريكى بعدما حذرته من حالة قلبه الخفية

2/14/2024 4:31:48 AM
(MENAFN- Youm7) غالبًا ما تم الإشادة بشركة Apple لتقنيتها المبتكرة التي ساعدت مستخدميها على إنقاذ الأرواح في العديد من المناسبات، وغالبًا ما تتصدر ساعة Apple Watch ، على وجه الخصوص، عناوين الأخبار لإرسال تنبيهات صحية طارئة إلى أصحابها، وقد نسب بعض المستخدمين أيضًا الفضل إلى Apple Watch الخاصة بهم لاكتشاف الحالات الصحية الخطيرة مثل تشوهات القلب حتى قبل التشخيص الطبي الرسمي، وفي إحدى هذه الحوادث الأخيرة، شكر رجل من الولايات المتحدة ساعته Apple Watch لمساعدته في اكتشاف حالة القلب الصامتة التي يعاني منها.





حصل جيف بريست، العميد المتقاعد من جامعة ساوث كارولينا أيكن البالغ من العمر 65 عامًا، على اكتشاف صحي كبير بفضل ساعته Apple Watch، ووفقاً للحادثة التي أوردتها صحيفة Post and Courier اليومية المحلية، كان جيف جالساً على أريكته ذات يوم عندما أعطته Apple Watch تنبيهاً صحياً، لإبلاغه بحدوث تغيير مفاجئ في حالة قلبه يسمى الرجفان الأذيني، ونظرًا لأن جيف لم يكن لديه أي تاريخ للإصابة بأي حالة قلبية، فقد اعتقد في البداية أن الأمر كان خطأً في الجهاز/ وقال: "اعتقدت أن هناك خطأ ما في الساعة، ولم أكن أشعر بالسوء، بل كنت أشعر بنفسي الطبيعية".



ومع ذلك، وبناءً على إصرار زوجته إلين، قرر جيف اتباع التحذير وإجراء فحص طبي، وفي المستشفى، أكد المتخصصون الطبيون وجود مشاكل في القلب وسرعان ما أعطوا العلاج المناسب لإدارة حالته، وعلى الرغم من عدم ظهور أي أعراض على جيف، كشف التقييم الإضافي عن وجود رجفان أذيني مستمر، وقال: "لم يكن لدي أي أعراض"، وظل موظفو المستشفى يسألونه: "صدرك لا يؤلمك؟" : "لا يمكنك أن تشعر بتسارع نبضات قلبك؟" لا."



وبعد زيارته الأولية للمستشفى، بدأ جيف بتناول الأدوية لتحقيق الاستقرار في قلبه، ومع ذلك، فقد عانى من الرجفان الأذيني مرة أخرى بعد يومين، على الرغم من شعوره بأنه بخير، وتأكدت زوجته من استمراره في تناول الدواء وحددت موعدًا له للخضوع لتقويم نظم القلب.

وقبل الموعد، حضر جيف بطولة جولف، لاحظ خلالها مرة أخرى تغيرًا مفاجئًا في إيقاع قلبه، على الرغم من أنه عاد إلى طبيعته بعد فترة، يتذكر قائلاً: "لقد قمت بفحص ساعتي وخرجت من الرجفان الأذيني"، وهذا التتبع جعل الموعد المفاجئ غير ضروري.





ومع ذلك، واصل جيف تتبع معدل ضربات قلبه وينسب الفضل إلى Apple Watch الخاصة به لتمكينه من مراقبتها بشكل مستمر، وبمساعدة ساعة Apple Watch، تمكن من تتبع معدل ضربات قلبه دون الحاجة إلى زيارات متكررة إلى المستشفى أو مواعيد الطبيب، ووفقًا لجيف، فإن هذه المراقبة المستمرة لم تسمح له بمراقبة قلبه بيقظة فحسب، بل مكنته أيضًا من العيش بنشاط وثقة.





ولكن ما هو الرجفان الأذيني (AFib) وكيف يمكن أن تساعد Apple Watch في اكتشافه؟



الرجفان الأذيني (AFib) هو نوع من عدم انتظام ضربات القلب، مما يعني عدم انتظام ضربات القلب، ويحدث ذلك عندما ينبض الأذينان، الحجرتان العلويتان للقلب، بشكل غير متزامن مع البطينين، الحجرتين السفليتين، يعد الرجفان الأذيني أحد أكثر أنواع عدم انتظام ضربات القلب شيوعًا ويؤثر على عدد كبير من الأشخاص، خاصة مع تقدمهم في العمر، ومما يثير القلق أنه غالبًا ما يمر دون أن يلاحظه أحد، حيث لا يعاني الكثيرون من أي أعراض.



ويعد الاكتشاف المبكر للرجفان الأذيني (AFib) أمرًا بالغ الأهمية لأنه إذا لم يتم علاجه، فقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل السكتة الدماغية أو الأزمة القلبية، لذا، ومن أجل مساعدة الأشخاص على تتبع إيقاع ضربات القلب، أطلقت شركة Apple ميزة AFib مع نظام التشغيل watchOS 9 في عام 2022، بعد حصولها على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. يتيح ذلك للمستخدمين مراقبة إيقاع قلبهم بحثًا عن علامات الرجفان الأذيني (AFib)، ومن المحتمل أن يلتقطوا الحالات التي قد تفوتهم.



بالنسبة لأفراد مثل جيف، دفعهم تنبيه من Apple Watch الخاصة بهم إلى طلب المساعدة الطبية، مما أدى إلى التشخيص في الوقت المناسب والإدارة السليمة لحالتهم.












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