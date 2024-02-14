كيفية تفعيل الوضع الداكن فى تطبيق Snapchat على هواتف Iphone و Android

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- Youm7) يعتبر الوضع الداكن ميزة شائعة في تطبيقات الهواتف المحمولة، حيث يساعد في تقليل إجهاد العين وتوفير الطاقة على الشاشة، إذا كنت من مستخدمي تطبيق Snapchat وترغب في تفعيل الوضع الداكن، فإليك كيفية القيام بذلك على هواتف iPhone و Android:
لوضع الداكن في Snapchat على iPhone:
1. قم بفتح تطبيق Snapchat على هاتف iPhone الخاص بك.
2. انقر على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى.
3. انتقل إلى "الإعدادات" (Settings) من القائمة المنبثقة.
4. انتقل إلى "المظهر" (Appearance).
5. اختر "الوضع الداكن" (Dark Mode) لتفعيله.
الوضع الداكن في Snapchat على Android:
1. افتح تطبيق Snapchat على هاتف Android الخاص بك.
2. انقر على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى.
3. انتقل إلى "الإعدادات" (Settings) من القائمة المنبثقة.
4. انتقل إلى "المظهر" (Appearance).
5. اختر "الوضع الداكن" (Dark Mode) لتفعيله.
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