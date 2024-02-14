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كيفية تفعيل الوضع الداكن فى تطبيق Snapchat على هواتف Iphone و Android

2/14/2024 4:31:48 AM
(MENAFN- Youm7) يعتبر الوضع الداكن ميزة شائعة في تطبيقات الهواتف المحمولة، حيث يساعد في تقليل إجهاد العين وتوفير الطاقة على الشاشة، إذا كنت من مستخدمي تطبيق Snapchat وترغب في تفعيل الوضع الداكن، فإليك كيفية القيام بذلك على هواتف iPhone و Android:



لوضع الداكن في Snapchat على iPhone:



1. قم بفتح تطبيق Snapchat على هاتف iPhone الخاص بك.

2. انقر على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى.

3. انتقل إلى "الإعدادات" (Settings) من القائمة المنبثقة.

4. انتقل إلى "المظهر" (Appearance).

5. اختر "الوضع الداكن" (Dark Mode) لتفعيله.



الوضع الداكن في Snapchat على Android:



1. افتح تطبيق Snapchat على هاتف Android الخاص بك.

2. انقر على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى.

3. انتقل إلى "الإعدادات" (Settings) من القائمة المنبثقة.

4. انتقل إلى "المظهر" (Appearance).

5. اختر "الوضع الداكن" (Dark Mode) لتفعيله.












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