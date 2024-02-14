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مارك زوكربيرج: سماعة Quest 3 أفضل من Apple Vision Pro

2/14/2024 4:31:47 AM
(MENAFN- Youm7) قارن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج اليوم سماعه Apple Vision Pro
مع
Meta Quest 3 بقيمة 500 دولار، في مقطع فيديو على
Instagram، وقدم عدة أسباب تجعله يعتقد أن سماعة الرأس Meta أفضل من سماعة أبل، وفقاً لموقع macrumors.

وفقًا لزوكربيرج، فإن Quest 3 أفضل "بالنسبة للغالبية العظمى من الأشياء التي يستخدم الناس الواقع المختلط من أجلها"، وإليكم بعض الأشياء التي قالها عن Meta Quest .

- إنها أقل تكلفة بمقدار 7 مرات من
Vision Pro

- إنها تقوم بعبور عالي الجودة مع الشاشات الكبيرة تمامًا مثل
Vision Pro

- يعتبر Quest أكثر راحة - فهو أقل بـ 120 جرامًا.

- لا توجد أسلاك تعترض طريقك عند التحرك.

- مجال الرؤية أوسع والشاشة أكثر سطوعًا.

- تتوفر وحدات تحكم دقيقة، كما هو الحال مع تتبع اليد، كما أن تتبع اليد في Quest أكثر دقة.

- مكتبة المحتوى الغامرة في Quest أعمق بكثير.

- يمكنك مشاهدة YouTube أو تشغيل
Xbox.

وتم إطلاق Meta Quest 3 في أكتوبر، وتحتوي على لوحتي LCD بدقة 2K مقارنة بشاشات microLED بدقة 4K من
Apple Vision Pro ويزن 515 جرامًا بينما يزن Vision Pro ما بين 600 إلى 650 جرامًا، ولا يحتوي على بطارية منفصلة، ويستخدم شرائح Qualcomm's Snapdragon XR2 Gen 2، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، ومجهز بوحدات تحكم Touch Plus.

أنتجت Meta العديد من سماعات الرأس حتى الآن، بما في ذلك
Oculus Quest، وOculus Quest 2، وQuest 3، وQuest Pro،
وتخطط شركة Apple لمواصلة إنتاج سماعات الرأس، وتشير الشائعات إلى أن إصدار الجيل التالي سيكون في متناول الجميع، عند شرح سعر Vision Pro، قال الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، إنها "تقنية الغد اليوم".







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