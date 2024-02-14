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أجواء باردة وماطرة حتى السبت

2/14/2024 4:29:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تتأثر المملكة اليوم الأربعاء، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتسود أجواء باردة وغائمة وماطرة في أغلب المناطق.
ويتوقع ان تكون الأمطار غزيرة أحيانا في أجزاء من المناطق الغربية يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تضعف فرصة هطول الأمطار تدريجيا، وتصبح الأجواء اكثر برودة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
وتحذر الأرصاد في تقريرها، من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه وجريانها في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
وتبقى الأجواء يوم غدٍ الخميس، باردة وغائمة جزئيا، ومع ساعات الظهيرة تتحول الأجواء الى غائمة ويتجدد هطول المطر في العديد من المناطق، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة احياناً في بعض المناطق خاصة في جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة ويصحبها الرعد وتساقط زخات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والاماكن المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، ومع ساعات الليل تضعف فرص هطول المطر على المناطق الشمالية والوسطى وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
كما ويطرأ الجمعة، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة في العديد من المناطق، تكون غزيرة أحياناً في الاجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة
اما السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات من المطر في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 13 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 9 - 3 وفي مرتفعات الشراة 10 - 2, وفي مناطق البادية 14 - 5 وفي مناطق السهول 13 - 6, وفي الأغوار الشمالية 19 - 11, وفي الأغوار الجنوبية 21 - 13، وفي البحر الميت 20 - 12، وفي خليج العقبة 21 - 12 درجة مئوية.- (بترا)

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