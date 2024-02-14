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تجديد مذكرة التفاهم بين صندوق الملك عبدالله ومؤسسة ولي العهد

2/14/2024 4:29:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






ووقع المذكرة التي سيتخللها إطلاق مبادرة هادفة إلى التواصل المجتمعي بشكل مشترك للتعريف ببرامج ومشاريع المؤسستين لخدمة الفئات الشبابية المستهدفة، عن الصندوق مديره مازن طبلت وعن المؤسسة المدير التنفيذي الدكتورة تمام منكو.

وأكد مدير الصندوق طبلت أهمية مواصلة التعاون مع مؤسسة ولي العهد للبناء على ما تم انجازه خلال الفترة الماضية ، خصوصا في مجال تعزيز روح المواطنة الفاعلة لدى الشباب الاردني وتفعيل دورهم في الحياة العامة، مبيناً أن المؤسسة تعتبر شريك حقيقي لنا في احتضان الطاقات الشبابية وتهيئة الظروف لتمكينهم واستثمار أفكارهم ودمجهم في المجتمع بإعتبارهم روافع للتنمية بكافة أشكالها، فضلا عن توفير قنوات الاتصال مع الشباب لخلق روح المبادرة لديهم.

من جهتها ، عبرت منكو عن سعادتها باستمرار أعمال هذه الشراكة وقالت "شراكة العمل مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية من الشراكات الهامّة لنا في مؤسسة ولي العهد، ونهدف من خلالها إلى تحقيق التكامليّة في العمل مع المؤسسات الوطنيّة، بهدف تعميق الأثر التنموي على الشباب والشابات في كافّة المحافظات".

وأضافت منكو "سيتم التنسيق للعمل المشترك من خلال مكاتب مؤسسة ولي العهد المنتشرة في كافّة المحافظات لضمان شمول أكبر عدد ممكن من الشباب والشابات واستفادتهم من البرامج والمشاريع المقدمة من الجهتين، بشكل يمكننا جميعاً من تحقيق الأهداف التنموية والوطنية الرامية لتمكين الشباب وتعزيز أدوارهم القيادية، والاجتماعية والاقتصادية".

وحسب المذكرة سيتم التنسيق والتشبيك مع فريق مكاتب مؤسسة ولي العهد ومنسقي مقرات هيئة شباب "كلنا الأردن" في كافة المحافظات، والتعاون في مجال ترشيح شباب وشابات للاستفادة من عدد من البرامج التي تنفذ من قبلهما مثل برنامج "خطى الحسين" ومبادرة "مصنع الأفكار" التابعين لمؤسسة ولي العهد، ومشروعي التعلم من خلال السفر ودعم البحث والإبداع لطلبة الجامعات التابعين لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية.

كما ونصّت المذكرة على تعزيز الاستفادة من الخدمات التي يوفرها مختبر الألعاب المتنقل الخاص بالصندوق لتعريف الشباب بصناعة الألعاب الإلكترونية، إضافة إلى عرض الفرص التطوعية والتدريبية لهيئة شباب "كلنا الأردن" على المنصة الوطنية للتطوع ومشاركة الشباب "نحنُ"، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، والإعلان عن الفرص النوعية التي توفرها المؤسستين على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لهما، واستضافة متدربين من مشروع "درب" ضمن مرحلة التدريب العملي في مكاتب مؤسسة ولي العهد المتواجدة في جميع محافظات المملكة.

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