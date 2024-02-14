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شهداء وجرحى في غارات وقصف مدفعي على غزة

2/14/2024 4:28:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، فجر الأربعاء، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي وقصف مدفعي طال مناطق متفرقة من قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان متواصل لليوم الـ 131 على التوالي.
وأفادت مصادر صحية باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء من جراء قصف الاحتلال لموقع شرقي دير البلح، وفي استهداف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية منزلا في النصيرات وسط القطاع.
وتعرضت منطقة القرارة شمالي شرقي خان يونس جنوبي القطاع لإطلاق نار من طائرات الاحتلال المروحية، تزامنا مع إطلاق نار كثيف شرق المغازي.
وكانت وزارة الصحة أفادت في وقت سابق مساء الثلاثاء، باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين داخل مجمع ناصر الطبي برصاص القناصة الإسرائيلية.
كما استشهد 6 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، مساء الثلاثاء، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مركبة مدنية في شارع الجلاء شمال مدينة غزة.
واستشهد فلسطيني وأصيب آخر، في قصف لطائرات الاحتلال المُسيّرة استهدف محيط مسجد علي بن أبي طالب في حي الزيتون بمدينة غزة.
وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 133 شهيدا و162 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة غير النهائية منذ 7 تشرين الأول إلى 28,473 شهيدا و68,146 مصابا.-(وفا)

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