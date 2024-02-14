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وزيرة الخارجية الألمانية في إسرائيل اليوم في خامس زيارة منذ 7 أكتوبر

2/14/2024 4:28:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الأربعاء زيارة لإسرائيل هي الخامسة منذ هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ومن المقرر أن تلتقي بيربوك لدى وصولها إلى القدس نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
وتعتزم الوزيرة الألمانية لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهر اليوم. كما من المقرر أن تلتقي زعيم المعارضة يائير لبيد.
كما تلتقي بيربوك الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوج غدا الخميس.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية بأن محادثات بيربوك في إسرائيل ستركز على المسار السياسي نحو وقف إنساني جديد لإطلاق النار في غزة. وأضاف أن هذا ينبغي أن يفتح الباب أمام فرصة لإطلاق سراح المزيد من المحتجزين والانخراط في مفاوضات بشأن وقف دائم لإطلاق النار.-(د ب أ)

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