صواريخ دقيقة من لبنان تقتل مجندة وتصيب 7 عسكريين إسرائيليين

MENAFN - Alghad Newspaper) أكد الإسعاف الإسرائيلي سقوط قتيلة وإصابة 7 أشخاص إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مدينة صفد بالجليل الأعلى.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجرحى السبعة جنود إسرائيليون.



وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق رصد إطلاق 8 صواريخ من لبنان، وقالت وسائل إعلام محلية إن الصواريخ استهدفت القيادة الشمالية وقاعدة جوية في ميرون وقاعدة عسكرية بصفد.



وأشارت إلى أن حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في قصفه على صفد، وأوضحت أن القبة الحديدية فشلت في اعتراض الصاروخ الأخير.



وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.-(الجزيرة)

