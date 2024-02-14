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تقرير: مكتب نتنياهو يسعى لمحاكمة الصحافيين الذين ينشرون تفاصيل جلسات مجلس الحرب

2/14/2024 4:28:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت ((هيئة البث الإسرائيلية))، اليوم الأربعاء، إن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى لملاحقة الصحافيين الذين يسرّبون تفاصيل جلسات مجلس الحرب والحكومة الأمنية والسياسية المصغّرة، وتقديمهم للمحاكمة.
وأضافت الهيئة أن مكتب نتنياهو يطالب بمنع المراسلين من نشر أي تفاصيل عن المناقشات التي تجري في المجلس الوزاري السياسي الأمني ومجلس الحرب.
وذكرت الهيئة أن مكتب نتنياهو يطالب بألا يمنح أي صحافي أي نوع من الحصانة، ((إلا إذا حصل على موافقة الرقابة على النشر))، مشيرة إلى أن نتنياهو بدأ أيضاً تقييد دور الرقيب العسكري الذي يسمح بتدفق المعلومات إلى الجمهور أو حجبها.
وتوقعت ((هيئة البث)) أن يُعارض المستشار القانوني للحكومة مساعي مكتب نتنياهو، على اعتبار أن محاكمة الصحافيين الذين ينشرون أي تسريب عن اجتماع مجلس الوزراء ليس هو الحل القانوني المناسب.
وطالب نتنياهو، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بطرح قانون مِن شأنه أن يحدّ من السلطة التقديرية للرقابة العسكرية أثناء الحرب، ويجبرها على حظر النشر على نطاق أوسع بكثير من الوضع الحالي.
ووفق نتنياهو، فإن الرقابة العسكرية توافق على نشر المعلومات التي تضر أمن الدولة.-(وكالات)

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