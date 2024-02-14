الأمراض المرتبطة بالسلوك: ما لها و ما عليها

MENAFN - Alghad Newspaper) نظم مركز سواعد التغيير في البحر الميت ندوة نقاشية حول تحديات وعقبات تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمصابين والمتعايشين مع الأمراض المرتبطة بالسلوك بما فيها الأمراض المنقولة جنسيا والإيدز ، في جو نقاشي انفتاحي ومسؤول جمع الخبرات المتنوعة من الخبراء والمعنيين من كافة المؤسسات الحكومية والتشريعية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية نوقشت فيها مواضيع بالغة الأهمية للمصلحة الوطنية في هذا المجال.و هدفت الورشة النقاشية بمجمله الى تقييم الوضع الحالي من حيث التشريعات والمقومات الأساسية الوطنية و ما هي الأدوار والمسؤوليات تجاه هذه الأمراض وحقوق المصابين بها؟.

وكذلك هدفت أيضا إلى التعرف الى أين وصلنا في التعامل مع هذه الأمراض، و ما هي اهم التحديات التي تواجه جميع الأطراف المعنية بها لتدارس وضع خارطة طريق للحد من المرض من جانب وحماية حقوق المصابين من جانب آخر.



إن موضوع الأمراض المرتبطة بالسلوك بما فيها الأمراض المنقولة جنسيا والإيدز بحلته الجديدة والمرتبطة بارتفاع السلوكيات التي تؤدي الى الإصابة، باتت تؤرق الكثير من الدول، وخصوصا عند الدول التي أنكرت وجودها سابقا، أما تلك الدول التي تعمل على حل هذه المعضلة من خلال الاستغلال الأمثل لبرامج الوقاية والتوعية والتثقيف وبناء القدرات والاستثمار في البحوث والكوادر المدربة وإيجاد قواعد البيانات المبنية على الأدلة في مجال الدعم السلوكي وتوفير أبجديات الوقاية حدت من انتقال العدوى وكسرت سلسلتها حتى في ظل السلوكيات المحفوفة في المخاطر.

وهنا يجدر القول أننا لا نستطيع أن نمنع بالمطلق السلوكيات التي قد تؤدي الى الإصابة بهذه الأمراض، وإنما من الواجب العمل على الحد من تبعاتها وإيجاد ووضع الحواجز التي قد تؤدي الى انتقال العدوى. و ليس بغريب القول و بعد عقود مرت في مجال الوقاية و مكافحة الأمراض المرتبطة بالسلوك بما فيها الأمراض المنقولة جنسيا والإيدز ، لا زالت هذه الأمراض تشكل عبئا كبيرا على الحكومات و المجتمعات كونها ترتبط بمفاهيم سلوكية وما يتبعها من الوصمة و التمييز، ومن هنا فان الأمر الملح الآن هو عدم إغفالها من خطط الوقاية والتصدي للأمراض على المستوى الوطني، وعدم التقليل أيضا من آثارها.



إن برامج التوعية وتعزيز الصحة والإرشاد تعد من اهم البرامج التي أثبتت نجاعتها في الحد من انتشار هذه الأمراض، لكنها قد تحتاج إلى توليف وتوجيه وضبط لتلائم المرحلة الحالية في التعامل مع هذه الأمراض وخصوصا في ظل وجود السلوك الإلكتروني وانتشار ظاهرة المخدرات، وهنا يأتي دور الحواضن الثلاث في المجتمع بدءا من الأسرة والمدرسة والمجتمع نفسه، فإخفاق أي منهم يؤدي الى فشل الحواضن الثلاث في المجمل، ولا يفوتنا هنا ذكر الدور المحوري للإعلام المسؤول وأهميته في نشر وبث الرسائل الصحية التوعية ضمن المعايير المعتمدة و إتاحة المجال لأصحاب الاختصاص فقط في إعداد مثل هذه الرسائل.

لا شك أن هنالك تحديات وعقبات في تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمصابين والمتعايشين مع الأمراض المرتبطة بالسلوك، والتي تحتاج في المجمل الى وجود قوانين وتشريعات تمكينية تحدد آليات تقديم الخدمات لهم وإنفاذ هذه القوانين والضوابط التشريعية بما يتلائم مع الهدف الذي تم استحداثها لاجله كتوفير تأمين صحي لهم وحقهم في العمل، ولا نستطيع استثناء المرضى من تركيبة المجتمع وحقوقهم في الحصول على العمل الكريم الذي يضمن لهم ولعائلاتهم سبل العيش الكريم مع ضرورة توعية أصحاب العمل لكسر حاجز الرهبة والخوف من المرضى وفتح أبواب العمل دون تحيز او تمييز وفقا لأسس و معايير واضحة.



إن الحق في الحصول على الخدمة الصحية هو من اهم الحقوق التي تسعى كافة الدول لتبنيها وماسستها وتضمينها في استراتيجياتها و خططها الوطنية، وان الأمراض المرتبطة بالسلوك بما فيها الأمراض المنقولة جنسيا والإيدز لا تعفي الأنظمة الصحية من ضرورة تامين الخدمات الصحية وعلى أعلى المستويات للمصابين في هذه الأمراض، وان التعامل مع هذه الأمراض يتطلب تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية لتامين سبل العيش الإنساني للمصابين بها، إذ أن جوانب الدعم النفسي والاجتماعي لا تقل أهمية عن الجانب العلاجي الدوائي، وهذا يتطلب سن وتفعيل القوانين والأنظمة لتامين تقديم الخدمات الصحية دون اية حواجز أو عقبات.



تعتبر هذه الندوة خطوة استشرافية الى الأمام و تشاركية يشكر عليها مركز سواعد التغيير من حيث دعوة أصحاب الخبرة و المعنين على كافة المستويات و الخبرات جنبا الى جنب و على طاولة نقاشية واحدة بما يخدم مصلحة الوطن العليا بروح التشاركية بين جميع القطاعات المعنية. وقد أظهرت هذه الندوة عمق العلاقة بين الجهات التشريعية والمؤسسات التنفيذية وأبرزت دور المنظمات التطوعية ومنظمات المجتمع المحلي التي دأبت على التعاون والتشاركية جنبا الى جنب في التخطيط والتفيذ للوصول الى الرؤيا الوطنية المشتركة التي تعكس الحرص الوطني على حماية المجتمع وجميع أبنائه دون تحيز أو تمييز.



المدير التنفيذي، الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية ( أمفنت)

الدكتور مهند عبد الفتاح النسور