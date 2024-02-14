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تشات جي بي تي تحتفظ ببيانات مستخدميها الشخصية

2/14/2024 4:28:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ستتمكن منصة المحادثة الآلية بالذكاء الاصطناعي تشات جي.بي.تي حفظ المعلومات والبيانات الخاصة بالمستخدمين والتعامل معها كذكريات.

وقالت شركة أوبن أيه.آي المطورة للمنصة مساء أمس الثلاثاء إن الوظيفة الجديدة التي يجري اختبارها حاليا على مجموعة صغيرة من المستخدمين ستجعل المنصة قادرة على تذكر أن لديك ابنة تحب قناديل البحر أو الصيغة التي تفضلها لاستقبال ملخصات محاضر الاجتماعات في العمل.


وإذا طلب المستخدم في هذه الحالة تصميم بطاقة معايدة بمناسبة عيد ميلاد ابنته على سبيل المثال فإن الصورة يمكن أن تكون في هذه الحالة قنديل بحر يرتدي قبعة حفل عيد الميلاد.


ولكي تتذكر تشات جي.بي.تي معلومات المستخدم في المستقبل يجب أن يطلب المستخدمون منها ذلك.

كما يمكن للمستخدمين الاستعلام عن التفاصيل الذي تتذكرها المنصة عنهم وحذف كل أو بعض التفاصيل التي لا يرغب المستخدم في حفظها.


وتستهدف الخاصية الجديدة جعل المنصة أكثر فائدة.

في الوقت نفسه توجد حاليا خاصية الحفظ المؤقت للمحادثات دون تحديد أصحابها بشكل شخصي. كما أنها لا تستخدم حاليا في تدريبات الذكاء الاصطناعي للمنصة.- د ب أ

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