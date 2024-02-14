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الحكومة تقدم دعما إضافيا لاتحاد الكرة وتعفي الأونروا من أثمان الكتب

2/14/2024 4:28:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، صرف مبلغ 500 ألف دينار دعماً إضافيَّاً للاتحاد الأردني لكرة القدم؛ لتُضاف إلى مبلغ مليون دينار التي قرَّر مجلس الوزراء تقديمها للاتحاد وتم صرفها يوم الخميس الماضي.
ويأتي قرار مجلس الوزراء بناء على التوُّجيه الملكي السَّامي للحكومة بتوفير الدَّعم للاتحاد الأردني لكرة القدم، في ضوء الإنجاز التَّاريخي غير المسبوق لمنتخب النَّشامى بحصوله على الميدالية الفضيَّة في بطولة كأس آسيا، وتوفير ما يمكن من أسباب لديمومة هذا الإنجاز والبناء عليه.
كما قرَّر مجلس الوزراء إعفاء وكالة الأمم المتَّحدة لإغاثة وتشغيل اللَّاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أثمان الكتب المدرسيَّة للأعوام (2019-2023م) البالغة قيمتها أكثر من أربعة ملايين دينار.
وكان مجلس الوزراء، واستجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني، قرَّر في شهر تشرين الأوَّل الماضي تخصيص 3 مبلغ ملايين دينار دعماً لموازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (ألاونروا).
ويأتي القرار نظراً للظُّروف الماليَّة الصَّعبة التي تمرُّ بها الوكالة، ولمساعدتها على تقديم خدماتها الأساسيَّة والضَّروريَّة لمنتفعيها من اللَّاجئين الفلسطينيين على أرض المملكة، وذلك انسجاماً مع موقف المملكة الدَّاعم للأونروا.
على صعيد اخر أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة الزِّراعة لسنة 2024م.
ويأتي النِّظام المعدِّل نظراً لصدور نظام مجلس الأمن الغذائي رقم (43) لسنة 2023م، الذي نصَّ على استحداث أمانة سرّ للمجلس، تتولَّى تنظيم اجتماعات المجلس، وتدوين محاضِر جلساته، ومتابعة تنفيذ قراراته، وحفظ قيوده وسجلَّاته.
كما قرَّر المجلس الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (551) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.

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