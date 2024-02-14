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كريم الأردن: تطبيق شامل وتجربة استثنائية

2/14/2024 4:28:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يأكد كريم، التطبيق الرائد المتعدد الخدمات في المنطقة، التزامه الدائم بتوفير تجارب استثنائية لعملائه وكباتنه وشركائه في الأردن من خلال الخدمات المتعددة المتوفرة على تطبيقه الشامل.

منذ إطلاق خدمة نقل الركاب عن طريق التطبيقات الذكية في الأردن في عام 2015، استطاعت شركة كريم أن تكسب قلوب العملاء بشكل مستمر من خلال خدمة التوصيل المريحة والموثقة التي تقدمها لجميع عملائها من خلال كباتن مدربون على أعلى معايير الخدمة. وتوفر كريم في الوقت الحالي خيارات Economy, Economy+ و التاكسي الأصفر، بالإضافة إلى خدمة الاستقبال في المطار.

وأطلقت كريم العديد من الخدمات الرقمية الجديدة في الأردن لتصبح التطبيق الشامل المفضل في الأردن. وأثبتت خدمة Careem Food كفاءتها في توصيل طلبات الطعام بأوقات استثنائية بالتعاون مع آلاف الشركاء في مجال الطعام مثل شاورما ع الصاج و مطعم حمادة و شاورما الضيعة. ويتم توصيل الطعام من قبل كباتن كريم في أقل من 30 دقيقة في معظم الأحيان، مع وصول أكثر من 75% منها قبل الموعد المحدد.

ويوفر Careem Plus، برنامج الاشتراك الشهري الاول من نوعه اشتراك في الاردن، قيمة توفيرية أكبر للعملاء. وتشمل فوائده توفير خدمة التوصيل المجانية غير المحدودة على طلبات الطعام من آلاف المطاعم، و10% رصيد كريم مرتجع على 10 رحلات, وخصومات تصل إلى 30% على أكثر من 100 مطعمًا من خلال خدمة DineOut، الخدمة المخصصة في كريم لاكتشاف وزيارة أشهى المطاعم في عمان. ويوفر مشتركي Careem Plus في الأردن حوالي 20 دينار أردني شهريًا مقابل رسوم شهرية قدرها 2.99 دينار أردني فقط.


ويثق عملاء كريم بسهولة تمكنهم من الإتصال بمركز خدمة العملاء للحصول على الدعم والمساعدة في أي وقت, إذ يعد أحد أكبر مراكز الاتصال في المنطقة، حيث يقدم دعمًا ثنائي اللغة للعملاء في عدة دول، بما في ذلك الأردن والعراق والبحرين والكويت. ويضم الفريق نخبة من مئات الشباب والشابات الاردنيين والخاضعين لأفضل أنواع التدريب لتقديم المساعدة الفورية والشخصية لجميع العملاء، مع متوسط زمن استجابة يصل إلى 20 ثانية.

وعلقت فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن، قائلة: "مهمتنا في كريم هي تقديم تجارب لا مثيل لها تثري حياة عملائنا وكباتننا وشركائنا. تركيزنا على تعزيز التجربة العامة كان حاسمًا في نمونا وتطورنا في الأردن، حيث جذبنا بنجاحنا أفضل الشركاء والعملاء. كل قرار نتخذه موجّه بالتزامنا بالتميّز، لأننا على يقين بأن مجتمعاتنا في الأردن تعتمد على سرعة وموثوقية خدماتنا بشكل كامل".

وأضافت عودة: "ندرك في كريم مدى أهمية إنشاء قناة تواصل لعملائنا للتحدث مع موظف لخدمة العملاء عندما يكون لديهم سؤال أو شكوى، وقد تم تدريب فريقنا بأعلى مستوى لضمان معالجة كل طلب او استفسار بعناية وفعالية. نحن لا نخشى الفشل بل نتعلم ونقوم بالمحاولة مراراً وتكراراً عندما نواجه العقبات. فخورين بكوننا في المقدمة دائماً فإن التجارب المميزة والسعيدة على التطبيق هي أولويتنا الأولى دائما.".
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انطلقت "كريم" في الأردن عام 2015، وتتواجد الآن في عمان وإربد والزرقاء. وتقدم كريم مجموعة واسعة من الخدمات لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائها بما في ذلك خدمة توصيل الركاب وتوصيل الطعام والمحلات التجارية و DineOut بالإضافة إلى خدمة Careem Box لتوصيل احتياجات العملاء والشركات عند الطلب. ويذكر أن Careem Plus هي خدمة اشتراك شهري تقدم خصومات ومزايا حصرية لمستخدميها.

يمكن للعملاء الوصول إلى مجموعة خدمات كريم عن طريق تحميل أحدث إصدار من التطبيق من متجر تطبيقات آبل، غوغل بلاي، أو عبر التحميل المباشر لنظام الأندرويد.

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