أتكنز رياليس تعلن عن تعيين رئيس جديد لتحفيز نمو الخدمات الهندسية في منطقة آسيا والشرق الأوسط وأستراليا

(MENAFN
- AETOSWire)
أعلنت شركة "أتكنز رياليس" (مجموعة "إس إن سي لافالين")، وهي شركة عالمية للخدمات المهنية المتكاملة وخدمات إدارة المشاريع، مدرجة في بورصة تورونتو تحت الرمز (TSX: ATRL) وتملك مكاتب موزّعة في جميع أنحاء العالم، عن تعيين كريستين هيلي، وهي تنفيذية عالمية مخضرمة ومتمرّسة، في منصب رئيسة الشركة لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وأستراليا (AMEA)، اعتباراً من 19 فبراير 2024.
وفي معرض تعليقه على هذا التعيين، قال إيان إل. إدواردز، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "أتكنز رياليس": "يسرّنا الترحيب بالسيدة كريستين في هذا الدور القيادي الجديد. بفضل ما تتمتع به من خبرة واسعة وعملها في مناطق متنوعة طوال حياتها المهنية، تساهم كريستين بجلب منظور وتجارب عالمية مميزة من شأنها أن تثري نهجنا الاستراتيجي." وأضاف: "أنا أتطلع إلى العمل مع كريستين في خدمة عملائنا المنتشرين في منطقة آسيا والشرق الأوسط وأستراليا، في الوقت الذي نواصل فيه مسيرتنا لتوفير الحلول الاستراتيجية التي تتيح للعملاء مواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً في عصرنا."
سيتمثّل التركيز الأساسي للسيدة هيلي في تطوير عروض الخدمات الهندسية التي تقدمها "أتكنز رياليس"، والتي تشمل قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة النظيفة. سترفع السيدة هيلي تقاريرها إلى الرئيس والرئيس التنفيذي، وستشغل مقعد عضو في اللجنة التنفيذية للشركة.
تتمتع "أتكنز رياليس" بحضور قوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، ومن أبرز المشاريع التي تشارك بها في هذه المناطق نذكر مشروع "ذا لاين" في مدينة "نيوم"، وخط السكة الحديدية الغربية الذي يربط بين هونغ كونغ وشنتزن والمطار الدولي؛ ومشروع مترو سيدني - مطار غرب سيدني؛ وأوبرا دبي؛ ومبنى "لاندمارك 81"، الذي يقع في مدينة هو تشي منه في فيتنام، والذي اختير كواحد من أبرز 10 ناطحات سحاب في العالم في عام 2019؛ ومترو الرياض. هذا وقد تمّ اختيار شركة "أتكنز رياليس" في ديسمبر الماضي لتنفيذ تصميم المخطط الرئيسي لمشروع "المربع الجديد"، الذي من شأنه أن يكون أكبر مشروع داون تاون عصري في العالم في مدينة الرياض، فضلاً عن تصميم وتطوير برج "المكعّب"، الذي يقع في قلب المشروع، والذي من المتوقع أن يصبح وجهة عصرية غامرة تعيد تعريف الطريقة التي يستمتع بها الناس بتجربة الضيافة وتجارة التجزئة والترفيه.
لمحة عن كريستين هيلي
تمكنت كريستين هيلي من اقتناص مجموعة من الفرص التجارية الجديدة، وتفاوضت عليها بنجاح في بيئات مليئة بالتحديات، وأنشأت علاقات دائمة مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشركاء والمستثمرين. تتمتع كريستين بخبرة واسعة اكتسبتها في الأدوار التنفيذية التي شغلتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط والمملكة المتحدة وأوروبا والأمريكتين، وتنضمّ إلى "أتكنز رياليس" بعدما عملت في شركة "توتال إنرجيز"، حيث تعاقبت على شغل عدة مناصب تنفيذية عليا، بما في ذلك منصب نائب الرئيس الأول للحياد الكربوني وأوروبا القارية. تدرّجت كريستين كمحامية وخبيرة اقتصادية، وقد ساهمت إدارتها الناجحة للشركات البالغة قيمتها مليارات الدولارات، ومهارتها الفذّة في مجال تنفيذ عمليات الدمج والاستحواذ، ومشاركتها النشطة في برامج الاستدامة والتحول نحو الطاقة النظيفة في تسليط الضوء على قدراتها القيادية المميزة. علاوة على ذلك، شغلت السيدة هيلي منصب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والمستشار العام لشركة "ميرسك أويل"، حيث تولّت مسؤولية إعداد وتنفيذ الاستراتيجية وتطوير الأعمال والاتصالات والمفاوضات التجارية وعمليات الدعم القانوني في 14 دولة. خلال عملها في منصب نائب الرئيس لتطوير الأعمال في منطقة أمريكا الشمالية لدى شركة "ستات أويل" (Statoil) - ("إيكينور" Equinor حالياً)، اضطلعت كريستين بمسؤولية تحفيز النمو، فضلاً عن تنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ.
لمحة عن "أتكنز رياليس "
تعدّ شركة "أتكنز رياليس" كياناً جديداً تمّ إنشاؤها كنتيجة لعملية دمج لمجموعة راسخة من الشركات تعود إلى عام 1911، وهي شركة عالمية للخدمات المهنية المتكاملة وخدمات إدارة المشاريع تسعى إلى وضع أُسس مستقبل أفضل لكوكبنا وموظّفينا. نحن نبتكر حلولاً مستدامة تُشكّل صلة وصلٍ بين الناس والتكنولوجيا والبيانات لتحويل البنية التحتية وأنظمة الطاقة في العالم. ونُسخِّر قدراتنا العالمية في المشاريع المحلية لصالح عملائنا، ونُقدّم خدمات فريدة متكاملة تشمل كامل دورة حياة الأصول، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والمشورة والخدمات البيئية، والشبكات الذكية والأمن السيبراني، والتصميم والهندسة، وإدارة المشتريات والمشاريع والإنشاءات، والعمليات والصيانة، والتفكيك ورأس المال - للعملاء في قطاعات استراتيجية رئيسية مثل الخدمات الهندسية، والطاقة النووية، والعمليات والصيانة ورأس المال. للمزيد من الأخبار والمعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: أو متابعتنا على "لينكد إن" .
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