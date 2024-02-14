أتكنز رياليس تعلن عن تعيين رئيس جديد لتحفيز نمو الخدمات الهندسية في منطقة آسيا والشرق الأوسط وأستراليا

أعلنت شركة "أتكنز رياليس" (مجموعة "إس إن سي لافالين")، وهي شركة عالمية للخدمات المهنية المتكاملة وخدمات إدارة المشاريع، مدرجة في بورصة تورونتو تحت الرمز (TSX: ATRL) وتملك مكاتب موزّعة في جميع أنحاء العالم، عن تعيين كريستين هيلي، وهي تنفيذية عالمية مخضرمة ومتمرّسة، في منصب رئيسة الشركة لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وأستراليا (AMEA)، اعتباراً من 19 فبراير 2024.

وفي معرض تعليقه على هذا التعيين، قال إيان إل. إدواردز، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "أتكنز رياليس": "يسرّنا الترحيب بالسيدة كريستين في هذا الدور القيادي الجديد. بفضل ما تتمتع به من خبرة واسعة وعملها في مناطق متنوعة طوال حياتها المهنية، تساهم كريستين بجلب منظور وتجارب عالمية مميزة من شأنها أن تثري نهجنا الاستراتيجي." وأضاف: "أنا أتطلع إلى العمل مع كريستين في خدمة عملائنا المنتشرين في منطقة آسيا والشرق الأوسط وأستراليا، في الوقت الذي نواصل فيه مسيرتنا لتوفير الحلول الاستراتيجية التي تتيح للعملاء مواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً في عصرنا."

سيتمثّل التركيز الأساسي للسيدة هيلي في تطوير عروض الخدمات الهندسية التي تقدمها "أتكنز رياليس"، والتي تشمل قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة النظيفة. سترفع السيدة هيلي تقاريرها إلى الرئيس والرئيس التنفيذي، وستشغل مقعد عضو في اللجنة التنفيذية للشركة.

تتمتع "أتكنز رياليس" بحضور قوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، ومن أبرز المشاريع التي تشارك بها في هذه المناطق نذكر مشروع "ذا لاين" في مدينة "نيوم"، وخط السكة الحديدية الغربية الذي يربط بين هونغ كونغ وشنتزن والمطار الدولي؛ ومشروع مترو سيدني - مطار غرب سيدني؛ وأوبرا دبي؛ ومبنى "لاندمارك 81"، الذي يقع في مدينة هو تشي منه في فيتنام، والذي اختير كواحد من أبرز 10 ناطحات سحاب في العالم في عام 2019؛ ومترو الرياض. هذا وقد تمّ اختيار شركة "أتكنز رياليس" في ديسمبر الماضي لتنفيذ تصميم المخطط الرئيسي لمشروع "المربع الجديد"، الذي من شأنه أن يكون أكبر مشروع داون تاون عصري في العالم في مدينة الرياض، فضلاً عن تصميم وتطوير برج "المكعّب"، الذي يقع في قلب المشروع، والذي من المتوقع أن يصبح وجهة عصرية غامرة تعيد تعريف الطريقة التي يستمتع بها الناس بتجربة الضيافة وتجارة التجزئة والترفيه.

لمحة عن كريستين هيلي

تمكنت كريستين هيلي من اقتناص مجموعة من الفرص التجارية الجديدة، وتفاوضت عليها بنجاح في بيئات مليئة بالتحديات، وأنشأت علاقات دائمة مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشركاء والمستثمرين. تتمتع كريستين بخبرة واسعة اكتسبتها في الأدوار التنفيذية التي شغلتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط والمملكة المتحدة وأوروبا والأمريكتين، وتنضمّ إلى "أتكنز رياليس" بعدما عملت في شركة "توتال إنرجيز"، حيث تعاقبت على شغل عدة مناصب تنفيذية عليا، بما في ذلك منصب نائب الرئيس الأول للحياد الكربوني وأوروبا القارية. تدرّجت كريستين كمحامية وخبيرة اقتصادية، وقد ساهمت إدارتها الناجحة للشركات البالغة قيمتها مليارات الدولارات، ومهارتها الفذّة في مجال تنفيذ عمليات الدمج والاستحواذ، ومشاركتها النشطة في برامج الاستدامة والتحول نحو الطاقة النظيفة في تسليط الضوء على قدراتها القيادية المميزة. علاوة على ذلك، شغلت السيدة هيلي منصب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والمستشار العام لشركة "ميرسك أويل"، حيث تولّت مسؤولية إعداد وتنفيذ الاستراتيجية وتطوير الأعمال والاتصالات والمفاوضات التجارية وعمليات الدعم القانوني في 14 دولة. خلال عملها في منصب نائب الرئيس لتطوير الأعمال في منطقة أمريكا الشمالية لدى شركة "ستات أويل" (Statoil) - ("إيكينور" Equinor حالياً)، اضطلعت كريستين بمسؤولية تحفيز النمو، فضلاً عن تنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ.

لمحة عن "أتكنز رياليس "

تعدّ شركة "أتكنز رياليس" كياناً جديداً تمّ إنشاؤها كنتيجة لعملية دمج لمجموعة راسخة من الشركات تعود إلى عام 1911، وهي شركة عالمية للخدمات المهنية المتكاملة وخدمات إدارة المشاريع تسعى إلى وضع أُسس مستقبل أفضل لكوكبنا وموظّفينا. نحن نبتكر حلولاً مستدامة تُشكّل صلة وصلٍ بين الناس والتكنولوجيا والبيانات لتحويل البنية التحتية وأنظمة الطاقة في العالم. ونُسخِّر قدراتنا العالمية في المشاريع المحلية لصالح عملائنا، ونُقدّم خدمات فريدة متكاملة تشمل كامل دورة حياة الأصول، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والمشورة والخدمات البيئية، والشبكات الذكية والأمن السيبراني، والتصميم والهندسة، وإدارة المشتريات والمشاريع والإنشاءات، والعمليات والصيانة، والتفكيك ورأس المال - للعملاء في قطاعات استراتيجية رئيسية مثل الخدمات الهندسية، والطاقة النووية، والعمليات والصيانة ورأس المال. للمزيد من الأخبار والمعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: أو متابعتنا على "لينكد إن" .

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