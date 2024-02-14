American Express تفتتح أكبر صالة Centurion في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي

MENAFN - AETOSWire) -BUSINESS WIRE --في 14 فبراير، ستفتتح American Express (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: AXP) صالة Centurion جديدة في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي (ATL )، أكثر المطارات ازدحامًا في العالم. تبلغ مساحتها حوالي 26,000 قدم مربع، وهي أكبر صالة في شبكة صالات Centurion . وتتميز بقائمة مستوحاة محليًا من الشيف Deborah VanTrece، ومقرها أتلانتا، والعديد من خيارات الجلوس للضيوف للاسترخاء أو العمل قبل رحلتهم، وشرفات خارجية مع إطلالات على المطار، وThe Reserve by American Express، وهو بار ويسكي مخصص يقدم الكوكتيلات المميزة التي صممها Jim Meehan، مسؤول قسم المشروبات في صالة Centurion، إلى جانب مجموعة مختارة من المشروبات الأمريكية الكلاسيكية الجديدة 1. تقع صالة Centurion الجديدة في Concourse E بالقرب من البوابة E11.

قالت Audrey Hendley، رئيسة American Express Travel: "سوف تخدم صالة Centurion الجديدة في مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الدولي المسافرين في أحد المطارات التي يزورها الأعضاء حاملي البطاقات كثيرًا". "إنها تتميز بوسائل الراحة التي نعرف أن المسافرين يستمتعون بها، مثل الشرفات الخارجية، والكثير من المساحة للاسترخاء، إلى جانب اللمسات المحلية التي يتم إضافتها في جميع أنحاء قوائم الطعام والتصميم، والتي سيتذكرها الضيوف بعد فترة طويلة من رحلتهم".

الفن والتصميم مستوحى من "المدينة المبنية داخل الغابة"

التصميم مستوحى من سمعة أتلانتا بأنها "المدينة المبنية داخل الغابة" ووفرة أشجارها بالإضافة إلى شغف الأعضاء حاملي البطاقات بالرفاهية. تتميز منطقة الجلوس الرئيسية بوجود شجرة زيتون عمرها 50 عامًا ومنطقة مصممة على شكل غابة غامرة بالضوء وظلال الأشجار تبلغ مساحتها 3,850 قدمًا مربعًا، مما يخلق مساحة مريحة للأعضاء حاملي البطاقات للاسترخاء قبل رحلاتهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار الاستمتاع بشرفات خارجية متعددة، وهي الأولى من نوعها لشبكة صالات Centurion. تم تجهيز مناطق الجلوس ذات المناظر الطبيعية الدقيقة هذه بسخانات ومراوح للاستخدام على مدار السنة.

تعرض الصالة أعمالاً فنية تم تكليفها من فنانين محليين بما في ذلك تفسير نصي جديد لكلب مراقبة American Express المثالي من تصميم Lucha Rodríguez وقطعة وسائط متعددة واسعة النطاق من تصميم Michi Meko مستوحاة من المناظر الطبيعية في جورجيا. بالإضافة إلى ذلك، تمتد لوحة جدارية بطول 60 قدمًا بأشكال مجردة تشبه الأوراق، رسمها Evan Blackwell Helgeson، من منطقة تناول الطعام الداخلية إلى الشرفة الخارجية.

طعام بروح عالمية وحديثة برعاية الشيف Deborah VanTrece من أتلانتا

ستجلب الشيف Deborah VanTrece، مالكة مطاعم Twisted Soul Cookhouse & Pours المحلية في أتلانتا، وOreatha 's At The Point وLa Panarda، والتي يمكن حجزها جميعًا على موقع Resy، مأكولات بروح حديثة وعالمية إلى الصالة. باستخدام النكهات والتقنيات التي اكتشفتها وهي تسافر حول العالم كمضيفة طيران سابقة وتعززها تقاليدها الغذائية العائلية والمكونات المحلية الطازجة، تشمل القائمة المخصصة برياني البازلاء السوداء، وأفخاذ الدجاج المشوية بالزعتر مع تشيميتشوري بالطماطم الخضراء، وسلطة Twisted Soul مع خل الفلفل والفراولة. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك منطقة مخصصة للأطعمة والمشروبات مع خيارات خالية من الغلوتين وخيارات نباتية، بما في ذلك قطع البروتين والسلطات والعصائر المعززة للمناعة.

"أصبحت أتلانتا بوتقة انصهار مثيرة للاهتمام للثقافات والمأكولات. يسعدني أن أتشارك مع American Express لإحضار الطعام الذي يحتفل بهذه التقاليد، إلى جانب أفضل المكونات الجنوبية، إلى صالة Centurion في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي ". "لقد ألهم السفر أسلوبي كطاهية، وأشعر بالسعادة لأنني، من خلال هذا التعاون، سأتمكن من مشاركة رؤيتي الإبداعية في الطعام والضيافة مع المسافرين من جميع أنحاء العالم."

أول بار للويسكي في شبكة صالات Centurion ‏ 1

احتفالاً بالتاريخ الغني للويسكي الأمريكي، يعد The Reserve by American Express أول بار مخصص للويسكي في صالة Centurion. تضم قائمة الكوكتيل، التي أعدها مسؤول قسم المشروبات الحائز على الجوائز Jim Meehan، خمسة كوكتيلات ويسكي مخصصة، بما في ذلك شرب الخوخ مع الويسكي والمر بنكهة الخوخ ومايمي، المصمم خصيصًا، والذي يسلط الضوء على الويسكي الأمريكي مع بيرة الزنجبيل. يمكن للضيوف أيضًا الاختيار من بين أكثر من 20 نوعًا من الويسكي الأمريكي الكلاسيكي والجديد. يقدم البار لمسة عصرية على بار ويسكي كلاسيكي مع تشطيبات داكنة ومقاعد من جلد الكراميل ويتصل بمنطقة صالة خارجية. تحتوي الصالة أيضًا على بار رئيسي مجهز بالكامل مع 10 أنواع من النبيذ يتم اختيارها يدويًا من قبل الساقي ومدير النبيذ Anthony Giglio في صالة Centurion، وقائمة كوكتيل محلية تشمل خيارات خالية من المشروبات الروحية، ومشروبات صالة Centurion المميزة.

وسائل راحة صالة Centurion المميزة لجميع أنواع المسافرين

سيجد الضيوف وسائل الراحة المميزة في صالة Centurion، بما في ذلك محطات العمل المخصصة وأكشاك الهاتف والحمامات المتميزة وأجنحة الاستحمام والعديد من مناطق الجلوس والوصول إلى خدمة الواي فاي المجانية عالية السرعة.

مقابلة المزيد من الأعضاء حاملي البطاقات في المزيد من الأماكن

تعد American Express Global Lounge CollectionTM واحدة من الطرق العديدة التي تدعم بها American Express الأعضاء حاملي البطاقات أثناء سفرهم، نظرًا لوجود خيارات بصالة المطار أكثر من أي جهة إصدار أخرى لبطاقات الائتمان كما أنها جهة إصدار بطاقة الائتمان الوحيدة التي لديها صالة خاصة في أتلانتا ويشمل ذلك الوصول إلى 28 صالة Centurion وأكثر من 1400 صالة في جميع أنحاء العالم. تواصل American Express توسيع وتعزيز شبكة صالات Centurion مع خطط لفتح مواقع صالات جديدة في مطار ريغان الوطني في واشنطن العاصمة ومطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيو جيرسي.

حول AMERICAN EXPRESS

American Express هي شركة مدفوعات متكاملة عالميًا، توفر للعملاء إمكانية الوصول إلى المنتجات والرؤى والخبرات التي تثري الحياة وتبني نجاح الأعمال. تعرف على المزيد على americanexpress وتواصل معنا على facebook/americanexpress ، وinstagram/americanexpress ، وthreads/@americanexpress ، وtiktok/@americanexpress ، وlinkedin/company/american-express ، وtwitter/americanexpress ، وyoutube/americanexpress .

الروابط الرئيسية للمنتجات والخدمات ومعلومات استدامة الشركات: البطاقات الشخصية وبطاقات العمل والخدمات وخدمات السفر وبطاقات الهدايا والبطاقات المدفوعة مسبقًا والاعتماد وخدمات التجار ومخطط الأعمال وResy وبطاقات الشركات وسفر الأعمال والتنوع والشمول واستدامة الشركات والتقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة .

حول صالة CENTURION

صالة Centurion هي برنامج الصالة المميز ضمن مجموعة صالات American Express العالمية الأوسع نطاقًا، والتي تشمل الدخول المجاني إلى American Express Centurion Lounges، وصالات Escape Lounges - شريك The Centurion Studio Partner، وDelta Sky Club‏ ® للأعضاء حاملي البطاقات المسافرين على Delta، وصالات Priority PassTM Select Lounges عند التسجيل، وصالات Plaza Premium، وصالات Lufthansa Lounges المختارة عند السفر على متن مجموعة Lufthansa Group، وصالات شركاء مجموعة الصالات العالمية الإضافية، بما مجموعه أكثر من 1400 صالة في 140 دولة وما زال العدد متزايدًا. يمكن للأعضاء حاملي البطاقات المؤهلين العثور على صالة على الموقع الإلكتروني لمجموعة الصالات العالمية ، أو باستخدام تطبيق American Express‏®. يمكنهم أيضًا بدء عملية تسجيل الوصول لصالات Centurion المختارة من خلال أداة تسجيل الوصول المتنقلة داخل تطبيق American Express‏®.

حول مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي

يعد مطار أتلانتا الدولي أول مطار في التاريخ يخدم أكثر من 100 مليون مسافر في عام واحد ولا يزال يتصدر قائمة إجمالي المسافرين في جميع أنحاء العالم. استجابة للوباء، ركز هارتسفيلد جاكسون على التركيز على تنفيذ بروتوكولات السلامة المعززة مع الحفاظ على الكفاءة والاستقرار المالي. يتمتع المطار بتأثير اقتصادي مباشر يبلغ 66 مليار دولار في الولاية. وباعتبارها متلقية متكررة لجوائز التميز، فإن مطار أتلانتا الدولي معترف به لريادته في الامتيازات والعمليات والاستدامة والهندسة المعمارية والبناء. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

1 يجب أن يكون عمرك 21 عامًا أو أكثر لاستهلاك المشروبات الكحولية. يرجى الشرب بمسؤولية.

Source: American Express Company

Location: Global

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