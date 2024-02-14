American Express تفتتح أكبر صالة Centurion في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي

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- AETOSWire) -BUSINESS WIRE --في 14 فبراير، ستفتتح American Express (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: AXP) صالة Centurion جديدة في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي (ATL )، أكثر المطارات ازدحامًا في العالم. تبلغ مساحتها حوالي 26,000 قدم مربع، وهي أكبر صالة في شبكة صالات Centurion . وتتميز بقائمة مستوحاة محليًا من الشيف Deborah VanTrece، ومقرها أتلانتا، والعديد من خيارات الجلوس للضيوف للاسترخاء أو العمل قبل رحلتهم، وشرفات خارجية مع إطلالات على المطار، وThe Reserve by American Express، وهو بار ويسكي مخصص يقدم الكوكتيلات المميزة التي صممها Jim Meehan، مسؤول قسم المشروبات في صالة Centurion، إلى جانب مجموعة مختارة من المشروبات الأمريكية الكلاسيكية الجديدة 1. تقع صالة Centurion الجديدة في Concourse E بالقرب من البوابة E11.
قالت Audrey Hendley، رئيسة American Express Travel: "سوف تخدم صالة Centurion الجديدة في مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الدولي المسافرين في أحد المطارات التي يزورها الأعضاء حاملي البطاقات كثيرًا". "إنها تتميز بوسائل الراحة التي نعرف أن المسافرين يستمتعون بها، مثل الشرفات الخارجية، والكثير من المساحة للاسترخاء، إلى جانب اللمسات المحلية التي يتم إضافتها في جميع أنحاء قوائم الطعام والتصميم، والتي سيتذكرها الضيوف بعد فترة طويلة من رحلتهم".
الفن والتصميم مستوحى من "المدينة المبنية داخل الغابة"
التصميم مستوحى من سمعة أتلانتا بأنها "المدينة المبنية داخل الغابة" ووفرة أشجارها بالإضافة إلى شغف الأعضاء حاملي البطاقات بالرفاهية. تتميز منطقة الجلوس الرئيسية بوجود شجرة زيتون عمرها 50 عامًا ومنطقة مصممة على شكل غابة غامرة بالضوء وظلال الأشجار تبلغ مساحتها 3,850 قدمًا مربعًا، مما يخلق مساحة مريحة للأعضاء حاملي البطاقات للاسترخاء قبل رحلاتهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار الاستمتاع بشرفات خارجية متعددة، وهي الأولى من نوعها لشبكة صالات Centurion. تم تجهيز مناطق الجلوس ذات المناظر الطبيعية الدقيقة هذه بسخانات ومراوح للاستخدام على مدار السنة.
تعرض الصالة أعمالاً فنية تم تكليفها من فنانين محليين بما في ذلك تفسير نصي جديد لكلب مراقبة American Express المثالي من تصميم Lucha Rodríguez وقطعة وسائط متعددة واسعة النطاق من تصميم Michi Meko مستوحاة من المناظر الطبيعية في جورجيا. بالإضافة إلى ذلك، تمتد لوحة جدارية بطول 60 قدمًا بأشكال مجردة تشبه الأوراق، رسمها Evan Blackwell Helgeson، من منطقة تناول الطعام الداخلية إلى الشرفة الخارجية.
طعام بروح عالمية وحديثة برعاية الشيف Deborah VanTrece من أتلانتا
ستجلب الشيف Deborah VanTrece، مالكة مطاعم Twisted Soul Cookhouse & Pours المحلية في أتلانتا، وOreatha 's At The Point وLa Panarda، والتي يمكن حجزها جميعًا على موقع Resy، مأكولات بروح حديثة وعالمية إلى الصالة. باستخدام النكهات والتقنيات التي اكتشفتها وهي تسافر حول العالم كمضيفة طيران سابقة وتعززها تقاليدها الغذائية العائلية والمكونات المحلية الطازجة، تشمل القائمة المخصصة برياني البازلاء السوداء، وأفخاذ الدجاج المشوية بالزعتر مع تشيميتشوري بالطماطم الخضراء، وسلطة Twisted Soul مع خل الفلفل والفراولة. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك منطقة مخصصة للأطعمة والمشروبات مع خيارات خالية من الغلوتين وخيارات نباتية، بما في ذلك قطع البروتين والسلطات والعصائر المعززة للمناعة.
"أصبحت أتلانتا بوتقة انصهار مثيرة للاهتمام للثقافات والمأكولات. يسعدني أن أتشارك مع American Express لإحضار الطعام الذي يحتفل بهذه التقاليد، إلى جانب أفضل المكونات الجنوبية، إلى صالة Centurion في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي ". "لقد ألهم السفر أسلوبي كطاهية، وأشعر بالسعادة لأنني، من خلال هذا التعاون، سأتمكن من مشاركة رؤيتي الإبداعية في الطعام والضيافة مع المسافرين من جميع أنحاء العالم."
أول بار للويسكي في شبكة صالات Centurion 1
احتفالاً بالتاريخ الغني للويسكي الأمريكي، يعد The Reserve by American Express أول بار مخصص للويسكي في صالة Centurion. تضم قائمة الكوكتيل، التي أعدها مسؤول قسم المشروبات الحائز على الجوائز Jim Meehan، خمسة كوكتيلات ويسكي مخصصة، بما في ذلك شرب الخوخ مع الويسكي والمر بنكهة الخوخ ومايمي، المصمم خصيصًا، والذي يسلط الضوء على الويسكي الأمريكي مع بيرة الزنجبيل. يمكن للضيوف أيضًا الاختيار من بين أكثر من 20 نوعًا من الويسكي الأمريكي الكلاسيكي والجديد. يقدم البار لمسة عصرية على بار ويسكي كلاسيكي مع تشطيبات داكنة ومقاعد من جلد الكراميل ويتصل بمنطقة صالة خارجية. تحتوي الصالة أيضًا على بار رئيسي مجهز بالكامل مع 10 أنواع من النبيذ يتم اختيارها يدويًا من قبل الساقي ومدير النبيذ Anthony Giglio في صالة Centurion، وقائمة كوكتيل محلية تشمل خيارات خالية من المشروبات الروحية، ومشروبات صالة Centurion المميزة.
وسائل راحة صالة Centurion المميزة لجميع أنواع المسافرين
سيجد الضيوف وسائل الراحة المميزة في صالة Centurion، بما في ذلك محطات العمل المخصصة وأكشاك الهاتف والحمامات المتميزة وأجنحة الاستحمام والعديد من مناطق الجلوس والوصول إلى خدمة الواي فاي المجانية عالية السرعة.
مقابلة المزيد من الأعضاء حاملي البطاقات في المزيد من الأماكن
تعد American Express Global Lounge CollectionTM واحدة من الطرق العديدة التي تدعم بها American Express الأعضاء حاملي البطاقات أثناء سفرهم، نظرًا لوجود خيارات بصالة المطار أكثر من أي جهة إصدار أخرى لبطاقات الائتمان كما أنها جهة إصدار بطاقة الائتمان الوحيدة التي لديها صالة خاصة في أتلانتا ويشمل ذلك الوصول إلى 28 صالة Centurion وأكثر من 1400 صالة في جميع أنحاء العالم. تواصل American Express توسيع وتعزيز شبكة صالات Centurion مع خطط لفتح مواقع صالات جديدة في مطار ريغان الوطني في واشنطن العاصمة ومطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيو جيرسي.
حول AMERICAN EXPRESS
American Express هي شركة مدفوعات متكاملة عالميًا، توفر للعملاء إمكانية الوصول إلى المنتجات والرؤى والخبرات التي تثري الحياة وتبني نجاح الأعمال. تعرف على المزيد على americanexpress وتواصل معنا على facebook/americanexpress ، وinstagram/americanexpress ، وthreads/@americanexpress ، وtiktok/@americanexpress ، وlinkedin/company/american-express ، وtwitter/americanexpress ، وyoutube/americanexpress .
الروابط الرئيسية للمنتجات والخدمات ومعلومات استدامة الشركات: البطاقات الشخصية وبطاقات العمل والخدمات وخدمات السفر وبطاقات الهدايا والبطاقات المدفوعة مسبقًا والاعتماد وخدمات التجار ومخطط الأعمال وResy وبطاقات الشركات وسفر الأعمال والتنوع والشمول واستدامة الشركات والتقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة .
حول صالة CENTURION
صالة Centurion هي برنامج الصالة المميز ضمن مجموعة صالات American Express العالمية الأوسع نطاقًا، والتي تشمل الدخول المجاني إلى American Express Centurion Lounges، وصالات Escape Lounges - شريك The Centurion Studio Partner، وDelta Sky Club ® للأعضاء حاملي البطاقات المسافرين على Delta، وصالات Priority PassTM Select Lounges عند التسجيل، وصالات Plaza Premium، وصالات Lufthansa Lounges المختارة عند السفر على متن مجموعة Lufthansa Group، وصالات شركاء مجموعة الصالات العالمية الإضافية، بما مجموعه أكثر من 1400 صالة في 140 دولة وما زال العدد متزايدًا. يمكن للأعضاء حاملي البطاقات المؤهلين العثور على صالة على الموقع الإلكتروني لمجموعة الصالات العالمية ، أو باستخدام تطبيق American Express®. يمكنهم أيضًا بدء عملية تسجيل الوصول لصالات Centurion المختارة من خلال أداة تسجيل الوصول المتنقلة داخل تطبيق American Express®.
حول مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي
يعد مطار أتلانتا الدولي أول مطار في التاريخ يخدم أكثر من 100 مليون مسافر في عام واحد ولا يزال يتصدر قائمة إجمالي المسافرين في جميع أنحاء العالم. استجابة للوباء، ركز هارتسفيلد جاكسون على التركيز على تنفيذ بروتوكولات السلامة المعززة مع الحفاظ على الكفاءة والاستقرار المالي. يتمتع المطار بتأثير اقتصادي مباشر يبلغ 66 مليار دولار في الولاية. وباعتبارها متلقية متكررة لجوائز التميز، فإن مطار أتلانتا الدولي معترف به لريادته في الامتيازات والعمليات والاستدامة والهندسة المعمارية والبناء. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
1 يجب أن يكون عمرك 21 عامًا أو أكثر لاستهلاك المشروبات الكحولية. يرجى الشرب بمسؤولية.
Source: American Express Company
Location: Global
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