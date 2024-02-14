تقوم شركة Andersen بتوسيع نطاق ممارسات التقييم العالمية ليشمل 16 دولة أوروبية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--بعد أشهر فقط من الإعلان عن ممارستها العالمية للتقييم، وسعت Andersen ، شركة الخدمات المهنية المستقلة والمتعددة التخصصات الأسرع نموًا في العالم، نطاق تغطيتها للتقييم إلى أكثر من 16 دولة في جميع أنحاء أوروبا.وقد أضافت 14 مجموعة جديدة في أوروبا في الأشهر الـ 12 الماضية وحدها.

يعمل فريق التقييم العالمي التابع لشركة Andersen مع الشركات والصناديق والأفراد ذوي الثروات العالية والمكاتب العائلية لتقديم تقييمات للشركات والأصول الملموسة وغير الملموسة والأوراق المالية المعقدة لأغراض الضرائب والتقارير المالية والاستشارات المتعلقة بالمعاملات. يغطي عملاء Andersen مجموعة من الصناعات ذات احتياجات التقييم المتنوعة في جميع أنحاء العالم.

قال Mark L. Vorsatz، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة Andersen: "يعد التقييم مجالًا مهمًا للنمو بالنسبة لشركة Andersen، وأوروبا واحدة من أسرع مناطقنا نموًا حيث نقوم بتوسيع ممارسة التقييم العالمية الخاصة بنا لخدمة عملائنا أينما كانوا يقومون بأعمالهم".

بدأ التطوير الإستراتيجي لمنصة Andersen للتقييم بإضافة قدرات التقييم في رومانيا في عام 2022 والمملكة المتحدة في أوائل عام 2023. أطلقت Andersen رسميًا ممارسة التقييم العالمية في الخريف الماضي بهدف أن تصبح من أفضل 5 شركات تقييم في العالم في غضون العامين المقبلين.

قال Sid Luckenbach، المدير الإداري لممارسات التقييم العالمية في Andersen: "يعكس توسعنا في منصة Andersen في جميع أنحاء أوروبا احتياجات عملائنا المتزايدة لموارد التقييم المستقلة الأفضل في فئتها أينما كانوا يقومون بأعمالهم". "يتمتع محترفو التقييم لدينا بالاستقلالية ويجلبون خبرة عميقة في الصناعة والتزامًا مشتركًا بالتميز".

تتمتع Andersen الآن بقدرات تقييم شاملة في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية من خلال اتفاقيات التعاون مع أفضل الفرق في فئتها والإضافة الأخيرة للمؤسسات المهمة حول العالم. تشمل أحدث الإضافات الأوروبية إلى ممارسة Andersen العالمية للتقييم ما يلي:



Encon Consulting (ألبانيا) – تعمل Encon Consulting بشكل وثيق مع العملاء لتقديم مجموعة واسعة من خدمات التقييم، بما في ذلك إستراتيجية الأعمال والعقارات وأبحاث السوق ودراسات الجدوى وتقييمات الأعمال الشاملة.

WIZEN (إستونيا) – تعمل WIZEN، وهي شركة استشارية تجارية مستقلة، مع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتوفير تقييم القيمة، وعمليات الدمج والاستحواذ، والعناية الواجبة المالية، وزيادة رأس المال، وخدمات إعداد المبيعات وإدارتها الإستراتيجية.

Neuvoa (فنلندا) – توفر شركة Neuvoa Advisors، التي تعمل انطلاقًا من هلسنكي، مجموعة من خدمات التقييم لعمليات الدمج والاستحواذ، والاتفاقيات الهيكلية واتفاقيات الملكية، وترتيبات رأس المال والتمويل، والعناية الواجبة.

Sorgem Evaluation (فرنسا) – تعمل Sorgem Evaluation بشكل وثيق مع العملاء عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك السلع الفاخرة والاستهلاكية والتعليم والخدمات المالية والعقارات والرعاية الصحية والنقل والإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية.

American Appraisal (اليونان) - يقع مقر شركة American Appraisal (Hellas) Limited في أثينا، وهي متخصصة في التقييم والاستشارات العقارية وحلول إدارة أصول الصناديق للعملاء في جميع أنحاء اليونان وقبرص ومنطقة البلقان.

NTC (المجر) – يقع مقر NTC في بودابست، وهي متخصصة في الاستشارات المالية والمحاسبية، بالإضافة إلى التقييم.

Kontakt (أيسلندا) – Kontakt هي شركة استشارية في مجال تمويل الشركات والاندماج والاستحواذ مقرها ريكيافيك، وتقدم لأصحاب الأعمال والمستثمرين من القطاع الخاص مشورة مستقلة ومحايدة بشأن إستراتيجيات النمو والخروج.

Andersen في إيطاليا (إيطاليا) – انضم Cesare Conti، الشريك الإداري السابق لشركة Conti & Partners، إلى Andersen كشريك في ميلانو، حيث ضم فريقًا من المحترفين ذوي الخبرة. توفر مجموعة الممارسة الجديدة، والتي يشار إليها باسم Corporate Finance Advisory، تقييم الأعمال والعقارات، واستشارات الاندماج والاستحواذ، وهيكل الصفقات والعناية الواجبة، واستشارات الديون، وخدمات إدارة المخاطر المالية.

Eiroeksperts (لاتفيا) – توفر Eiroeksperts للعملاء مجموعة كاملة من خدمات التقييم، بما في ذلك العقارات والممتلكات المنقولة، وكذلك الأصول التجارية وغير الملموسة.

Alliance Valuations (ليتوانيا) – Alliance Valuations، التي يقع مقرها في فيلنيوس، هي شركة تقييم للعقارات والممتلكات والأعمال التجارية تقدم دعمًا شاملاً للتقييم للشركات في جميع أنحاء ليتوانيا.

Collegium Advisors (هولندا) – Collegium Advisors، التي يقع مقرها في روتردام، هي شركة تمويل وتقييم استشارية مستقلة وكاملة الخدمات تخدم العملاء على مستوى العالم.

Evercorp (النرويج) – تقدم Evercorp التي تتخذ من أوسلو مقرًا لها مجموعة من خدمات التقييم والمعاملات، بما في ذلك مبيعات الشركات والإدارات، وعمليات الاستحواذ، والنمذجة المالية، والعناية المالية الواجبة.

Andersen في إسبانيا (إسبانيا) - انضم Luis Martín Guirado وDaniel Anquela إلى مكتب Andersen في مدريد لتقديم الاستشارات المالية للشركات في مجال تقييمات الأعمال وتقييم المحفظة وتقييمات إعادة الهيكلة، بالإضافة إلى النزاعات والمطالبات وتقييمات الأصول الملموسة وغير الملموسة، من بين أمور أخرى. Swiss Economics (سويسرا) – Swiss Economics، التي يقع مقرها في زيوريخ، تقدم خدمات التقييم للعملاء، بما في ذلك تحليل التدفق النقدي، وتكلفة تقييم رأس المال، وتحديد الأثر الكمي.

أضاف Andrea De Vecchi، العضو المنتدب الإقليمي لشركة Andersen في أوروبا: "الضرائب والقانون والتقييم هي تخصصات معقدة يمكننا الآن دمجها بسلاسة في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية وخارجها". "يجلب المتخصصون لدينا خبرة عميقة في المجال والسلطة القضائية، بينما يعملون أيضًا في وظائف متعددة وعبر التخصصات للتركيز على الصورة الكبيرة لعملائنا."

تتمتع ممارسة التقييم العالمية لشركة Andersen بحضور في أكثر من 25 دولة حول العالم، في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا.

حول Andersen :

Andersen Global هي رابطة دولية تضم شركات أعضاء مستقلة ومنفصلة قانونيًا وتتألف من متخصصين في مجال الضرائب والقانون والتقييم من جميع أنحاء العالم. تأسست Andersen Global في عام 2013 من قبل شركة Andersen Tax LLC العضو في الولايات المتحدة، ولديها الآن أكثر من 15000 محترف في جميع أنحاء العالم ولها وجود في أكثر من 425 موقعًا من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.

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