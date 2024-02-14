تقوم شركة Andersen بتوسيع نطاق ممارسات التقييم العالمية ليشمل 16 دولة أوروبية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--بعد أشهر فقط من الإعلان عن ممارستها العالمية للتقييم، وسعت Andersen ، شركة الخدمات المهنية المستقلة والمتعددة التخصصات الأسرع نموًا في العالم، نطاق تغطيتها للتقييم إلى أكثر من 16 دولة في جميع أنحاء أوروبا.وقد أضافت 14 مجموعة جديدة في أوروبا في الأشهر الـ 12 الماضية وحدها.
يعمل فريق التقييم العالمي التابع لشركة Andersen مع الشركات والصناديق والأفراد ذوي الثروات العالية والمكاتب العائلية لتقديم تقييمات للشركات والأصول الملموسة وغير الملموسة والأوراق المالية المعقدة لأغراض الضرائب والتقارير المالية والاستشارات المتعلقة بالمعاملات. يغطي عملاء Andersen مجموعة من الصناعات ذات احتياجات التقييم المتنوعة في جميع أنحاء العالم.
قال Mark L. Vorsatz، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة Andersen: "يعد التقييم مجالًا مهمًا للنمو بالنسبة لشركة Andersen، وأوروبا واحدة من أسرع مناطقنا نموًا حيث نقوم بتوسيع ممارسة التقييم العالمية الخاصة بنا لخدمة عملائنا أينما كانوا يقومون بأعمالهم".
بدأ التطوير الإستراتيجي لمنصة Andersen للتقييم بإضافة قدرات التقييم في رومانيا في عام 2022 والمملكة المتحدة في أوائل عام 2023. أطلقت Andersen رسميًا ممارسة التقييم العالمية في الخريف الماضي بهدف أن تصبح من أفضل 5 شركات تقييم في العالم في غضون العامين المقبلين.
قال Sid Luckenbach، المدير الإداري لممارسات التقييم العالمية في Andersen: "يعكس توسعنا في منصة Andersen في جميع أنحاء أوروبا احتياجات عملائنا المتزايدة لموارد التقييم المستقلة الأفضل في فئتها أينما كانوا يقومون بأعمالهم". "يتمتع محترفو التقييم لدينا بالاستقلالية ويجلبون خبرة عميقة في الصناعة والتزامًا مشتركًا بالتميز".
تتمتع Andersen الآن بقدرات تقييم شاملة في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية من خلال اتفاقيات التعاون مع أفضل الفرق في فئتها والإضافة الأخيرة للمؤسسات المهمة حول العالم. تشمل أحدث الإضافات الأوروبية إلى ممارسة Andersen العالمية للتقييم ما يلي:
Encon Consulting (ألبانيا) – تعمل Encon Consulting بشكل وثيق مع العملاء لتقديم مجموعة واسعة من خدمات التقييم، بما في ذلك إستراتيجية الأعمال والعقارات وأبحاث السوق ودراسات الجدوى وتقييمات الأعمال الشاملة.
WIZEN (إستونيا) – تعمل WIZEN، وهي شركة استشارية تجارية مستقلة، مع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتوفير تقييم القيمة، وعمليات الدمج والاستحواذ، والعناية الواجبة المالية، وزيادة رأس المال، وخدمات إعداد المبيعات وإدارتها الإستراتيجية.
Neuvoa (فنلندا) – توفر شركة Neuvoa Advisors، التي تعمل انطلاقًا من هلسنكي، مجموعة من خدمات التقييم لعمليات الدمج والاستحواذ، والاتفاقيات الهيكلية واتفاقيات الملكية، وترتيبات رأس المال والتمويل، والعناية الواجبة.
Sorgem Evaluation (فرنسا) – تعمل Sorgem Evaluation بشكل وثيق مع العملاء عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك السلع الفاخرة والاستهلاكية والتعليم والخدمات المالية والعقارات والرعاية الصحية والنقل والإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية.
American Appraisal (اليونان) - يقع مقر شركة American Appraisal (Hellas) Limited في أثينا، وهي متخصصة في التقييم والاستشارات العقارية وحلول إدارة أصول الصناديق للعملاء في جميع أنحاء اليونان وقبرص ومنطقة البلقان.
NTC (المجر) – يقع مقر NTC في بودابست، وهي متخصصة في الاستشارات المالية والمحاسبية، بالإضافة إلى التقييم.
Kontakt (أيسلندا) – Kontakt هي شركة استشارية في مجال تمويل الشركات والاندماج والاستحواذ مقرها ريكيافيك، وتقدم لأصحاب الأعمال والمستثمرين من القطاع الخاص مشورة مستقلة ومحايدة بشأن إستراتيجيات النمو والخروج.
Andersen في إيطاليا (إيطاليا) – انضم Cesare Conti، الشريك الإداري السابق لشركة Conti & Partners، إلى Andersen كشريك في ميلانو، حيث ضم فريقًا من المحترفين ذوي الخبرة. توفر مجموعة الممارسة الجديدة، والتي يشار إليها باسم Corporate Finance Advisory، تقييم الأعمال والعقارات، واستشارات الاندماج والاستحواذ، وهيكل الصفقات والعناية الواجبة، واستشارات الديون، وخدمات إدارة المخاطر المالية.
Eiroeksperts (لاتفيا) – توفر Eiroeksperts للعملاء مجموعة كاملة من خدمات التقييم، بما في ذلك العقارات والممتلكات المنقولة، وكذلك الأصول التجارية وغير الملموسة.
Alliance Valuations (ليتوانيا) – Alliance Valuations، التي يقع مقرها في فيلنيوس، هي شركة تقييم للعقارات والممتلكات والأعمال التجارية تقدم دعمًا شاملاً للتقييم للشركات في جميع أنحاء ليتوانيا.
Collegium Advisors (هولندا) – Collegium Advisors، التي يقع مقرها في روتردام، هي شركة تمويل وتقييم استشارية مستقلة وكاملة الخدمات تخدم العملاء على مستوى العالم.
Evercorp (النرويج) – تقدم Evercorp التي تتخذ من أوسلو مقرًا لها مجموعة من خدمات التقييم والمعاملات، بما في ذلك مبيعات الشركات والإدارات، وعمليات الاستحواذ، والنمذجة المالية، والعناية المالية الواجبة.
Andersen في إسبانيا (إسبانيا) - انضم Luis Martín Guirado وDaniel Anquela إلى مكتب Andersen في مدريد لتقديم الاستشارات المالية للشركات في مجال تقييمات الأعمال وتقييم المحفظة وتقييمات إعادة الهيكلة، بالإضافة إلى النزاعات والمطالبات وتقييمات الأصول الملموسة وغير الملموسة، من بين أمور أخرى.
Swiss Economics (سويسرا) – Swiss Economics، التي يقع مقرها في زيوريخ، تقدم خدمات التقييم للعملاء، بما في ذلك تحليل التدفق النقدي، وتكلفة تقييم رأس المال، وتحديد الأثر الكمي.
أضاف Andrea De Vecchi، العضو المنتدب الإقليمي لشركة Andersen في أوروبا: "الضرائب والقانون والتقييم هي تخصصات معقدة يمكننا الآن دمجها بسلاسة في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية وخارجها". "يجلب المتخصصون لدينا خبرة عميقة في المجال والسلطة القضائية، بينما يعملون أيضًا في وظائف متعددة وعبر التخصصات للتركيز على الصورة الكبيرة لعملائنا."
تتمتع ممارسة التقييم العالمية لشركة Andersen بحضور في أكثر من 25 دولة حول العالم، في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا.
حول Andersen :
Andersen Global هي رابطة دولية تضم شركات أعضاء مستقلة ومنفصلة قانونيًا وتتألف من متخصصين في مجال الضرائب والقانون والتقييم من جميع أنحاء العالم. تأسست Andersen Global في عام 2013 من قبل شركة Andersen Tax LLC العضو في الولايات المتحدة، ولديها الآن أكثر من 15000 محترف في جميع أنحاء العالم ولها وجود في أكثر من 425 موقعًا من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.
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