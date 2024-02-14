Esri تطلق تطبيق Landsat Satellite Data الجديد لعرض وتحليل تغيرات الأراضي

MENAFN - AETOSWire) )BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Esri ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال رسم الخرائط ومعلومات الموقع، عن إطلاق Landsat Explorer، وهو تطبيق رائد عبر الإنترنت يسهل على المؤسسات الوصول إلى الصور متعددة الأطياف وتحليلها من مهمات القمر الصناعي Landsat أكثر من أي وقت مضى. يؤدي الاستشعار عن بعد وصور مراقبة الأرض دورًا حاسمًا في مساعدة المنظمات على المستويات الحكومية المحلية والإقليمية والوطنية على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الموارد الطبيعية والمناظر الطبيعية التي من صنع الإنسان والبيئة. يوفر التطبيق الجديد ArcGIS Living Atlas of the World من Esri سهولة غير مسبوقة في الاستخدام وإمكانية الوصول إلى الصور متعددة الأطياف من Landsat Level-2 ، مما يمكّن المؤسسات من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الموارد الطبيعية والبيئة. مع سجل زمني عميق، تدعم الصور متعددة الأطياف من بعثات القمر الصناعي Landsat مجموعة متنوعة من تطبيقات مراقبة الأراضي.

قال Sean Breyer، مدير برنامج ArcGIS Living Atlas of the World في Esri: "تعد صور Landsat متعددة الأطياف أداة حاسمة للمنظمات التي يجب أن تتعقب وتوثق استخدام الأراضي وتغير الأراضي المرتبط بتغير المناخ والتحضر والجفاف وحرائق الغابات وإزالة الغابات وغيرها من العمليات الطبيعية والنشاط البشري". "هذه الصور هي سجل يعود تاريخه إلى أكثر من 40 عامًا، ويشكل أحد أكثر المصادر قيمة لفهم تغير الأراضي من منظور زمني. لا تعمل نظم المعلومات الجغرافية على تسهيل الوصول إلى البيانات مثل Landsat ومشاركتها فحسب، بل إنها تمكن المستخدمين أيضًا من استخلاص ونشر رؤى قيمة منها.

يتيح التطبيق الجديد اكتشاف واستكشاف صور Landsat سهلة الاستخدام للغاية وستثبت قيمتها بشكل خاص للمنظمات التي تعمل مع الاستشعار عن بعد وصور مراقبة الأرض. يدار Landsat بشكل مشترك من قبل هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وناسا، وهو أطول برنامج رصد أرضي محمول بالفضاء في التاريخ. بدأ برنامج Landsat رسميًا في عام 1972 مع إطلاق Landsat 1، ومع Landsat 4 في عام 1982، بدأ البرنامج في توفير استمرارية البيانات من بعثة إلى بعثة. تعد استمرارية البيانات هذه أمرًا بالغ الأهمية للرصد والتحليل الموثوقين لعمليات الأرض والتغيرات بمرور الوقت.

تتوفر بيانات Landsat Level -2 في ArcGIS Living Atlas of the World، وهي عبارة عن سلسلة زمنية ديناميكية من الصور التي يمكن الوصول إليها عبر نظام ArcGIS وتستخدم لتشغيل تطبيق الويب Landsat Explorer. من خلال تجربة مستخدم بديهية، يستفيد التطبيق من مجموعة متنوعة من قدرات ArcGIS لاستكشاف وإطلاق العنان لثروة المعلومات التي يوفرها Landsat. تشمل بعض القدرات الرئيسية ما يلي:



الاستكشاف البصري لفسيفساء عالمية ديناميكية لأفضل مشاهد Landsat المتاحة.

تركيبات ومؤشرات نطاقات متعددة الأطياف أثناء التنقل للتصور والتحليل.

البحث التفاعلي عن مشهد حسب الموقع والمستشعر والوقت والغطاء السحابي.

التغيير البصري بمرور الوقت مع أوضاع التمرير والرسوم المتحركة. التحليل الطيفي للغطاء النباتي والمياه ودرجة حرارة سطح الأرض والمزيد.

لاستكشاف التطبيق عبر الإنترنت الآن، انتقل إلى .

حول Esri

تساعد Esri، الشركة الرائدة في السوق العالمية في مجال برمجيات نظام المعلومات الجغرافية وذكاء المواقع ورسم الخرائط، العملاء على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للبيانات لتحسين النتائج التشغيلية والتجارية. تأسست برمجيات Esri في عام 1969 في مدينة ريدلاندز، بكاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منتشرة في مئات الآلاف من المنظمات على مستوى العالم، بما في ذلك شركات Fortune 500 والوكالات الحكومية والمؤسسات غير الربحية والجامعات. تمتلك Esri مكاتب إقليمية وموزعين دوليين وشركاء يقدمون الدعم المحلي في أكثر من 100 دولة في ست قارات. من خلال التزامها الرائد بالتكنولوجيا والتحليلات الجغرافية المكانية، تقوم Esri بهندسة الحلول الأكثر ابتكارًا التي تستفيد من النهج الجغرافي لحل بعض أكثر مشاكل العالم تعقيدًا من خلال وضعها في السياق الحاسم للموقع. تفضل بزيارتنا على esri .

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