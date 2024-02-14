Esri تطلق تطبيق Landsat Satellite Data الجديد لعرض وتحليل تغيرات الأراضي

(MENAFN
- AETOSWire) )BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Esri ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال رسم الخرائط ومعلومات الموقع، عن إطلاق Landsat Explorer، وهو تطبيق رائد عبر الإنترنت يسهل على المؤسسات الوصول إلى الصور متعددة الأطياف وتحليلها من مهمات القمر الصناعي Landsat أكثر من أي وقت مضى. يؤدي الاستشعار عن بعد وصور مراقبة الأرض دورًا حاسمًا في مساعدة المنظمات على المستويات الحكومية المحلية والإقليمية والوطنية على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الموارد الطبيعية والمناظر الطبيعية التي من صنع الإنسان والبيئة. يوفر التطبيق الجديد ArcGIS Living Atlas of the World من Esri سهولة غير مسبوقة في الاستخدام وإمكانية الوصول إلى الصور متعددة الأطياف من Landsat Level-2 ، مما يمكّن المؤسسات من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الموارد الطبيعية والبيئة. مع سجل زمني عميق، تدعم الصور متعددة الأطياف من بعثات القمر الصناعي Landsat مجموعة متنوعة من تطبيقات مراقبة الأراضي.
قال Sean Breyer، مدير برنامج ArcGIS Living Atlas of the World في Esri: "تعد صور Landsat متعددة الأطياف أداة حاسمة للمنظمات التي يجب أن تتعقب وتوثق استخدام الأراضي وتغير الأراضي المرتبط بتغير المناخ والتحضر والجفاف وحرائق الغابات وإزالة الغابات وغيرها من العمليات الطبيعية والنشاط البشري". "هذه الصور هي سجل يعود تاريخه إلى أكثر من 40 عامًا، ويشكل أحد أكثر المصادر قيمة لفهم تغير الأراضي من منظور زمني. لا تعمل نظم المعلومات الجغرافية على تسهيل الوصول إلى البيانات مثل Landsat ومشاركتها فحسب، بل إنها تمكن المستخدمين أيضًا من استخلاص ونشر رؤى قيمة منها.
يتيح التطبيق الجديد اكتشاف واستكشاف صور Landsat سهلة الاستخدام للغاية وستثبت قيمتها بشكل خاص للمنظمات التي تعمل مع الاستشعار عن بعد وصور مراقبة الأرض. يدار Landsat بشكل مشترك من قبل هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وناسا، وهو أطول برنامج رصد أرضي محمول بالفضاء في التاريخ. بدأ برنامج Landsat رسميًا في عام 1972 مع إطلاق Landsat 1، ومع Landsat 4 في عام 1982، بدأ البرنامج في توفير استمرارية البيانات من بعثة إلى بعثة. تعد استمرارية البيانات هذه أمرًا بالغ الأهمية للرصد والتحليل الموثوقين لعمليات الأرض والتغيرات بمرور الوقت.
تتوفر بيانات Landsat Level -2 في ArcGIS Living Atlas of the World، وهي عبارة عن سلسلة زمنية ديناميكية من الصور التي يمكن الوصول إليها عبر نظام ArcGIS وتستخدم لتشغيل تطبيق الويب Landsat Explorer. من خلال تجربة مستخدم بديهية، يستفيد التطبيق من مجموعة متنوعة من قدرات ArcGIS لاستكشاف وإطلاق العنان لثروة المعلومات التي يوفرها Landsat. تشمل بعض القدرات الرئيسية ما يلي:
الاستكشاف البصري لفسيفساء عالمية ديناميكية لأفضل مشاهد Landsat المتاحة.
تركيبات ومؤشرات نطاقات متعددة الأطياف أثناء التنقل للتصور والتحليل.
البحث التفاعلي عن مشهد حسب الموقع والمستشعر والوقت والغطاء السحابي.
التغيير البصري بمرور الوقت مع أوضاع التمرير والرسوم المتحركة.
التحليل الطيفي للغطاء النباتي والمياه ودرجة حرارة سطح الأرض والمزيد.
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حول Esri
تساعد Esri، الشركة الرائدة في السوق العالمية في مجال برمجيات نظام المعلومات الجغرافية وذكاء المواقع ورسم الخرائط، العملاء على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للبيانات لتحسين النتائج التشغيلية والتجارية. تأسست برمجيات Esri في عام 1969 في مدينة ريدلاندز، بكاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منتشرة في مئات الآلاف من المنظمات على مستوى العالم، بما في ذلك شركات Fortune 500 والوكالات الحكومية والمؤسسات غير الربحية والجامعات. تمتلك Esri مكاتب إقليمية وموزعين دوليين وشركاء يقدمون الدعم المحلي في أكثر من 100 دولة في ست قارات. من خلال التزامها الرائد بالتكنولوجيا والتحليلات الجغرافية المكانية، تقوم Esri بهندسة الحلول الأكثر ابتكارًا التي تستفيد من النهج الجغرافي لحل بعض أكثر مشاكل العالم تعقيدًا من خلال وضعها في السياق الحاسم للموقع. تفضل بزيارتنا على esri .
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