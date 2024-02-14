شركة UP.Partners تطلق إصدار عام 2024 من تقرير العالم المتحرك: الاتجاهات الكلية والجزئية في عالم النقل

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أصدرت شركة UP الاستثمارية المتخصصة في مجال النقل إصدار عام 2024 من تقرير العالم المتحرك : الاتجاهات الكلية والجزئية في عالم النقل. يعتمد هذا التقرير المستند إلى البيانات، والذي يتألف من أكثر من 140 شريحة، على أدلة مستمدة من أكثر من 400 دراسة بحثية، كما يستكشف العديد من الابتكارات المهمة وديناميكيات السوق التي تؤثر على حركة الناس والبضائع في البر والجو والبحر والفضاء.

تتضمن النقاط الرئيسية في التقرير:

الدفاع: تلعب وزارة الدفاع الأمريكية ( DoD ) دورًا مساعدًا في دفع عجلة الاستثمارات التقنية العالمية في ظل زيادة الابتكارات الدفاعية وارتفاع معدل الإنفاق وسط الصعود السريع للصين



تعد وزارة الدفاع الأمريكية (DoD) أكبر عميل للتقنيات المتعلقة بالنقل.

حقق برنامج أبحاث الابتكار في الأعمال التجارية الصغيرة التابع لوزارة الدفاع الأمريكية (DoD) نموًا بنسبة 400% في غضون سبعة أعوام.

يتزايد رأس المال الاستثماري المخصص للدفاع بمعدل 30% سنويًا بسبب الصراعات العالمية.

تشير بيانات 2023 إلى زيادة احتمالية استغلال 34% من الموظفين التقنيين في الولايات المتحدة لمهاراتهم في التقنيات ذات الصلة بالجيش مقارنةً بالعام الماضي.

يقترب الجيش الصيني من التعادل مع الولايات المتحدة، إذ ينفق ما يقرب من ربع ميزانية الدفاع السنوية الأمريكية.

تحتل الصين موقع الصدارة في 37 من أصل 44 من التقنيات الحيوية، على حين تحتل الولايات المتحدة موقع الصدارة في 7 تقنيات فحسب. تمتلك الصين قدرات بناء سفن تعادل 232 ضعف قدرة منافسيها.

الفضاء: شركة SpaceX و Starlink تحدثان زيادة في مجموعات الأقمار الصناعية بنسبة 1000%، متفوقتين على موفري خدمات الإطلاق العالمية في ظل ارتفاع الاستثمارات في مجال الفضاء



زادت مجموعات الأقمار الصناعية، بقيادة Starlink، بنسبة 1000% في غضون أربعة أعوام.

تتفوق SpaceX بكثير على كل موفري خدمات الإطلاق الآخرين، إذ تستوعب حمولة إضافية تقدر بنحو 400%.

زادت نسبة استثمار رأس المال الاستثماري في الشركات الناشئة في مجال الفضاء بنسبة 3500% تقريبًا في العقد الماضي.

سجلت معظم شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) المعنية بالفضاء أداءً ضعيفًا.

إذا ثبتت فعالية Starship من SpaceX، فلسوف تقلل تكلفة توصيل الحمولة القمرية بشكل كبير مقارنةً ببرنامج Apollo. تعزز الصين برنامجها الفضائي تعزيزًا ملحوظًا، فقد عمدت بالفعل إلى إنزال صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام.

الطائرات الآلية: عمليات التوصيل بالطائرات الآلية تتجاوز تكلفتها المليون مقتربةً من ثلث تكلفة الطرق التقليدية، في ظل تصدر Walmart المشهد



تقترب تكلفة التوصيل بالطائرات الآلية من ثلث تكلفة التوصيل بالسيارات، أي ما يقرب من 4 دولارات لكل عملية توصيل.

زادت رحلات التوصيل بالطائرات الآلية بنسبة 135% سنويًا منذ عام 2018، متجاوزةً مليون عملية توصيل في عام 2023.

تعد Walmart محركًا رئيسيًا لعملية تطوير الطائرات الآلية على مستوى العالم، ولكن خارج نطاق الحرب الدائرة في أوكرانيا. 1.8 مليون أسرة أمريكية في منطقة دالاس فورت وورث مؤهلة لخدمات التوصيل بالطائرات الآلية التي تقدمها Walmart وشركاؤها.

الطيران: في خضم النقص المتزايد في عدد الطيارين، يتطلب قطاع الصناعة تحقيق تقدم سريع في مجال التكنولوجيا والطيران بغية تحقيق أهداف الاستدامة



يتفاقم النقص في عدد الطيارين، مما تنجم عنه زيادة الضغوط على نظام الطيران الضعيف في الأصل.

من المتوقع أن يصل العجز إلى 65,000 طيار بحلول عام 2030.

لدى EVTOLs عدد 18,000 وحدة متراكمة قيمتها 111 مليار دولار أمريكي.

أطلقت الصين أول رحلة جوية كهربائية تجارية في العالم عام 2023.

يعد تصميم Boeing 737 أقرب إلى تصميم Wright Flyer منه إلى عصرنا الحالي.

يمكن أن يؤدي تصميم هيكل الطائرة التجارية ذات هيكل الجناح المخلوط إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة 50%.

إن تفعيل خيار الكهرباء في كل الرحلات التي تقل مدتها عن ساعتين يمكن أن تقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران بمقدار 28%.

ما زال وقود الطائرات البديل المستدام أغلى بنسبة 43% مقارنةً بالوقود التقليدي. السيارات الطائرة، مثل Helix من Pivotal وJetson One، دخلت نطاق الخدمة.

الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل: إنجازات شركة Tesla في مجال القيادة الذاتية الشاملة والتطورات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تمهد السبيل لمستقبل أكثر أمانًا وكفاءة في مجال النقل



تتصدر شركة Tesla بيانات القيادة الذاتية الشاملة، مسجلةً مسافة قدرها أكثر من 170 مليون ميل.

ركز ثلثا الشركات الناشئة في قائمة الفصل الشتوي لعام 2023 الصادرة من Y Combinator على الذكاء الاصطناعي.

تستخدم شركة Microsoft وغيرها من الشركات الذكاء الاصطناعي في ابتكار البطاريات.

أصبحت الروبوتات الشبيهة بالبشر الآن أقل تكلفة بنحو 60% من تكلفة العمل بالساعة في المستودعات.

تعد ميزة القيادة الذاتية من Waymo أكثر أمانًا بواقع ست مرات مقارنةً بالسائقين البشريين في تقليل الحوادث المسببة للإصابات.

يجري تدريب الشبكات العصبية لتعزيز قدرات الآلة، كما رأينا في الإصدار 12.12 من FSD لشركة Tesla. قد يصبح مساعدو الطيارين الشبيهون بالبشر حقيقة واقعة قريبًا.

السيارات: الصين تتصدر مشهد إنتاج السيارات الكهربائية، وشركة BYD تتصدر السوق العالمية، وشركة Tesla تهيمن على السوق في الولايات المتحدة والنمو السريع للمركبات الكهربائية يتطلب 28 مليون منفذ شحن بحلول عام 2030



وصلت مبيعات السيارات الكهربائية إلى مستوى قياسي بلغ 15 مليونًا في عام 2023.

تعد الصين أكبر منتج للمركبات الكهربائية، إذ تنتج 6 أضعاف ما تنتجه الولايات المتحدة الأمريكية.

تعد BYD، المدعومة من Berkshire Hathaway، أكبر منتج للسيارات الكهربائية على مستوى العالم.

ولكن، خفضت Berkshire Hathaway أسهمها في شركة BYD‏ 11 مرة في عام 2023، استشرافًا للمنافسة مع شركة Tesla.

تتصدر شركة Tesla سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بمبيعات قدرها 655,000 في عام 2023، أي أكثر من كل شركات تصنيع المعدات الأصلية (OEMs) غير الصينية مجتمعة.

تحتاج الولايات المتحدة إلى 28 مليون منفذ شحن للسيارات الكهربائية بحلول عام 2030، أي بمعدل نمو سنوي قدره 34% عن القاعدة المثبتة في عام 2022. تحدد شركة Tesla المعايير المتبعة لشواحن السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية.

الشحن: تسبب الركود الأخير في قطاع النقل بالشاحنات في إغلاق 50,000 شركة، كما أثرت عوامل عالمية، مثل مخاطر القناة وتغيرات الوقود البحري على قطاع الشحن



أدى الركود الأخير في قطاع النقل بالشاحنات في عام 2023 إلى إغلاق 50,000 شركة.

عادت أسعار الشاحنات المستعملة إلى طبيعتها.

قناة بنما معرضة للخطر بسبب الجفاف في بنما، مما قد يؤثر على 40٪ من الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

قناة السويس معرضة لخطر تعطيل 30% من حركة الحاويات العالمية بسبب هجمات الحوثيين. قد يكون لتقليل الكبريت في الوقود البحري عواقب غير مقصودة، مثل ارتفاع درجة حرارة المحيط بسبب فقدان السحب البحرية.

الطاقة: يتطور مشهد الطاقة مع ارتفاع نسبة الانبعاثات، وريادة الصين، والتحول في ألمانيا، والصفقات المبتكرة، مثل شراكة الطاقة الاندماجية لشركة Helion



من المتوقع أن تزيد نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن حركة النقل إلى 11% بحلول 2030.

يلزم تحقيق نمو هائل في التكنولوجيا المعنية بالمناخ بحلول 2030 من أجل تحقيق أهداف الصافي الصفري.

تعد الصين أكبر مستثمر في تحول الطاقة، بنسبة تقدر بنحو 400 مليار دولار أمريكي.

تمتلك الصين أكبر قدرة مفاعل نووي في العالم.

تتصدر مجموعة البريكس (BRICS) مشهد احتياطات النفط وإنتاجه.

تتجه ألمانيا إلى وقف استخدام الوقود الأحفوري، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والعودة إلى مستويات الاستخدام في عام 1978 وتراجع النشاط الصناعي.

سجلت احتياطات النفط الإستراتيجية الأمريكية أدنى مستوى لها منذ 40 عامًا.

تهدف صفقة الطاقة الاندماجية التي أبرمتها شركة Helion المدعومة من Sam Altman مع شركة Microsoft إلى دفع عجلة الإنتاج في 2028.

تستفيد أركنساس من اندفاع الليثيوم بسبب احتياطي سماكوفير من المحلول الملحي.

أدت سوق السيارات الكهربائية المبردة إلى انخفاض الطلب على الليثيوم وأسعاره، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 13 عامًا.

تهيمن الصين على 50% من الطلب العالمي على بطاريات الليثيوم. ثمة حاجة ملحة لتطوير عملية إعادة تدوير البطاريات، بقيادة Redwood Materials.

صرح Cyrus Sigari ، المؤسس المشارك والشريك الإداري لشركة UP ، قائلاً : "في خضم استمرار تطور مشهد النقل الناتج من التقدم التكنولوجي الرائد، يقدم تقرير العالم المتحرك لعام 2024 رؤى وتحليلات مهمة، إذ تسلط نسخة هذا العام الضوء على التطورات الرئيسية، بدءًا من الاستثمار التكنولوجي الكبير في مجال الدفاع والفضاء وحتى التقدم التحويلي في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للسيارات الكهربائية والمزيد". "يتمثل هدفنا من هذا التقرير في تزويد قادة الصناعة ورواد الأعمال وصانعي السياسات برؤية شاملة لهذه التغييرات، مما يمكنهم من التنقل بفعالية وتشكيل مستقبل النقل."

يمكن تنزيل النسخة الكاملة لعام 2024 من تقرير العالم المتحرك: الاتجاهات الكلية والجزئية في عالم النقل هنا .

نبذة عن UP

تعمل UP على إحداث تحول جذري في العالم المتحرك عن طريق البناء والاستثمار في الشركات التي تنقل الناس والبضائع بشكل أنظف وأسرع وأكثر أمانًا وبتكلفة أقل، في البر والجو والبحر والفضاء. إلى جانب ذلك، تحقق الشركة المتعددة الإستراتيجيات هذا الهدف عن طريق نظامها البيئي الفريد والفعال الذي يشمل UP وUP وUP. وبالنسبة إلى UP، فهي تستثمر في الشركات والتقنيات بغية إرساء مستقبل مشرق لعالم النقل، بالتعاون مع بعض المستثمرين ورواد الأعمال الأكثر إبداعًا في العالم. إضافةً إلى ذلك، ومع شريك الإطلاق الرائد Porsche، يعد UP أول مختبر من نوعه للمشروعات، فهو يتعاون مع أكبر الشركات في العالم لتحديد التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجهها، ويواجهها المجتمع الأكبر. أما بالنسبة إلى UP فهي تجربة مخصصة للمدعوين وتجري استضافتها بالاشتراك مع Tom وSteuart Walton وRoss Perot الابن، في بنتونفيل، أركنساس ودالاس/فورت وورث وتكساس على التوالي، إذ تجمع أكثر العقول إبداعًا في العالم لإعادة التفكير في مستقبل النقل. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة أو تابعنا على X/Twitter @UpPartnersVC أو LinkedIn.

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