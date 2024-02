شركة UP.Partners تطلق إصدار عام 2024 من تقرير العالم المتحرك: الاتجاهات الكلية والجزئية في عالم النقل

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أصدرت شركة UP الاستثمارية المتخصصة في مجال النقل إصدار عام 2024 من تقرير العالم المتحرك : الاتجاهات الكلية والجزئية في عالم النقل. يعتمد هذا التقرير المستند إلى البيانات، والذي يتألف من أكثر من 140 شريحة، على أدلة مستمدة من أكثر من 400 دراسة بحثية، كما يستكشف العديد من الابتكارات المهمة وديناميكيات السوق التي تؤثر على حركة الناس والبضائع في البر والجو والبحر والفضاء.

تتضمن النقاط الرئيسية في التقرير:

الدفاع: تلعب وزارة الدفاع الأمريكية ( DoD ) دورًا مساعدًا في دفع عجلة الاستثمارات التقنية العالمية في ظل زيادة الابتكارات الدفاعية وارتفاع معدل الإنفاق وسط الصعود السريع للصين



تعد وزارة الدفاع الأمريكية (DoD) أكبر عميل للتقنيات المتعلقة بالنقل.

حقق برنامج أبحاث الابتكار في الأعمال التجارية الصغيرة التابع لوزارة الدفاع الأمريكية (DoD) نموًا بنسبة 400% في غضون سبعة أعوام.

يتزايد رأس المال الاستثماري المخصص للدفاع بمعدل 30% سنويًا بسبب الصراعات العالمية.

تشير بيانات 2023 إلى زيادة احتمالية استغلال 34% من الموظفين التقنيين في الولايات المتحدة لمهاراتهم في التقنيات ذات الصلة بالجيش مقارنةً بالعام الماضي.

يقترب الجيش الصيني من التعادل مع الولايات المتحدة، إذ ينفق ما يقرب من ربع ميزانية الدفاع السنوية الأمريكية.

تحتل الصين موقع الصدارة في 37 من أصل 44 من التقنيات الحيوية، على حين تحتل الولايات المتحدة موقع الصدارة في 7 تقنيات فحسب. تمتلك الصين قدرات بناء سفن تعادل 232 ضعف قدرة منافسيها.

الفضاء: شركة SpaceX و Starlink تحدثان زيادة في مجموعات الأقمار الصناعية بنسبة 1000%، متفوقتين على موفري خدمات الإطلاق العالمية في ظل ارتفاع الاستثمارات في مجال الفضاء



زادت مجموعات الأقمار الصناعية، بقيادة Starlink، بنسبة 1000% في غضون أربعة أعوام.

تتفوق SpaceX بكثير على كل موفري خدمات الإطلاق الآخرين، إذ تستوعب حمولة إضافية تقدر بنحو 400%.

زادت نسبة استثمار رأس المال الاستثماري في الشركات الناشئة في مجال الفضاء بنسبة 3500% تقريبًا في العقد الماضي.

سجلت معظم شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) المعنية بالفضاء أداءً ضعيفًا.

إذا ثبتت فعالية Starship من SpaceX، فلسوف تقلل تكلفة توصيل الحمولة القمرية بشكل كبير مقارنةً ببرنامج Apollo. تعزز الصين برنامجها الفضائي تعزيزًا ملحوظًا، فقد عمدت بالفعل إلى إنزال صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام.

الطائرات الآلية: عمليات التوصيل بالطائرات الآلية تتجاوز تكلفتها المليون مقتربةً من ثلث تكلفة الطرق التقليدية، في ظل تصدر Walmart المشهد



تقترب تكلفة التوصيل بالطائرات الآلية من ثلث تكلفة التوصيل بالسيارات، أي ما يقرب من 4 دولارات لكل عملية توصيل.

زادت رحلات التوصيل بالطائرات الآلية بنسبة 135% سنويًا منذ عام 2018، متجاوزةً مليون عملية توصيل في عام 2023.

تعد Walmart محركًا رئيسيًا لعملية تطوير الطائرات الآلية على مستوى العالم، ولكن خارج نطاق الحرب الدائرة في أوكرانيا. 1.8 مليون أسرة أمريكية في منطقة دالاس فورت وورث مؤهلة لخدمات التوصيل بالطائرات الآلية التي تقدمها Walmart وشركاؤها.

الطيران: في خضم النقص المتزايد في عدد الطيارين، يتطلب قطاع الصناعة تحقيق تقدم سريع في مجال التكنولوجيا والطيران بغية تحقيق أهداف الاستدامة



يتفاقم النقص في عدد الطيارين، مما تنجم عنه زيادة الضغوط على نظام الطيران الضعيف في الأصل.

من المتوقع أن يصل العجز إلى 65,000 طيار بحلول عام 2030.

لدى EVTOLs عدد 18,000 وحدة متراكمة قيمتها 111 مليار دولار أمريكي.

أطلقت الصين أول رحلة جوية كهربائية تجارية في العالم عام 2023.

يعد تصميم Boeing 737 أقرب إلى تصميم Wright Flyer منه إلى عصرنا الحالي.

يمكن أن يؤدي تصميم هيكل الطائرة التجارية ذات هيكل الجناح المخلوط إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة 50%.

إن تفعيل خيار الكهرباء في كل الرحلات التي تقل مدتها عن ساعتين يمكن أن تقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران بمقدار 28%.

ما زال وقود الطائرات البديل المستدام أغلى بنسبة 43% مقارنةً بالوقود التقليدي. السيارات الطائرة، مثل Helix من Pivotal وJetson One، دخلت نطاق الخدمة.

الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل: إنجازات شركة Tesla في مجال القيادة الذاتية الشاملة والتطورات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تمهد السبيل لمستقبل أكثر أمانًا وكفاءة في مجال النقل



تتصدر شركة Tesla بيانات القيادة الذاتية الشاملة، مسجلةً مسافة قدرها أكثر من 170 مليون ميل.

ركز ثلثا الشركات الناشئة في قائمة الفصل الشتوي لعام 2023 الصادرة من Y Combinator على الذكاء الاصطناعي.

تستخدم شركة Microsoft وغيرها من الشركات الذكاء الاصطناعي في ابتكار البطاريات.

أصبحت الروبوتات الشبيهة بالبشر الآن أقل تكلفة بنحو 60% من تكلفة العمل بالساعة في المستودعات.

تعد ميزة القيادة الذاتية من Waymo أكثر أمانًا بواقع ست مرات مقارنةً بالسائقين البشريين في تقليل الحوادث المسببة للإصابات.

يجري تدريب الشبكات العصبية لتعزيز قدرات الآلة، كما رأينا في الإصدار 12.12 من FSD لشركة Tesla. قد يصبح مساعدو الطيارين الشبيهون بالبشر حقيقة واقعة قريبًا.

السيارات: الصين تتصدر مشهد إنتاج السيارات الكهربائية، وشركة BYD تتصدر السوق العالمية، وشركة Tesla تهيمن على السوق في الولايات المتحدة والنمو السريع للمركبات الكهربائية يتطلب 28 مليون منفذ شحن بحلول عام 2030



وصلت مبيعات السيارات الكهربائية إلى مستوى قياسي بلغ 15 مليونًا في عام 2023.

تعد الصين أكبر منتج للمركبات الكهربائية، إذ تنتج 6 أضعاف ما تنتجه الولايات المتحدة الأمريكية.

تعد BYD، المدعومة من Berkshire Hathaway، أكبر منتج للسيارات الكهربائية على مستوى العالم.

ولكن، خفضت Berkshire Hathaway أسهمها في شركة BYD‏ 11 مرة في عام 2023، استشرافًا للمنافسة مع شركة Tesla.

تتصدر شركة Tesla سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بمبيعات قدرها 655,000 في عام 2023، أي أكثر من كل شركات تصنيع المعدات الأصلية (OEMs) غير الصينية مجتمعة.

تحتاج الولايات المتحدة إلى 28 مليون منفذ شحن للسيارات الكهربائية بحلول عام 2030، أي بمعدل نمو سنوي قدره 34% عن القاعدة المثبتة في عام 2022. تحدد شركة Tesla المعايير المتبعة لشواحن السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية.

الشحن: تسبب الركود الأخير في قطاع النقل بالشاحنات في إغلاق 50,000 شركة، كما أثرت عوامل عالمية، مثل مخاطر القناة وتغيرات الوقود البحري على قطاع الشحن



أدى الركود الأخير في قطاع النقل بالشاحنات في عام 2023 إلى إغلاق 50,000 شركة.

عادت أسعار الشاحنات المستعملة إلى طبيعتها.

قناة بنما معرضة للخطر بسبب الجفاف في بنما، مما قد يؤثر على 40٪ من الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

قناة السويس معرضة لخطر تعطيل 30% من حركة الحاويات العالمية بسبب هجمات الحوثيين. قد يكون لتقليل الكبريت في الوقود البحري عواقب غير مقصودة، مثل ارتفاع درجة حرارة المحيط بسبب فقدان السحب البحرية.

الطاقة: يتطور مشهد الطاقة مع ارتفاع نسبة الانبعاثات، وريادة الصين، والتحول في ألمانيا، والصفقات المبتكرة، مثل شراكة الطاقة الاندماجية لشركة Helion



من المتوقع أن تزيد نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن حركة النقل إلى 11% بحلول 2030.

يلزم تحقيق نمو هائل في التكنولوجيا المعنية بالمناخ بحلول 2030 من أجل تحقيق أهداف الصافي الصفري.

تعد الصين أكبر مستثمر في تحول الطاقة، بنسبة تقدر بنحو 400 مليار دولار أمريكي.

تمتلك الصين أكبر قدرة مفاعل نووي في العالم.

تتصدر مجموعة البريكس (BRICS) مشهد احتياطات النفط وإنتاجه.

تتجه ألمانيا إلى وقف استخدام الوقود الأحفوري، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والعودة إلى مستويات الاستخدام في عام 1978 وتراجع النشاط الصناعي.

سجلت احتياطات النفط الإستراتيجية الأمريكية أدنى مستوى لها منذ 40 عامًا.

تهدف صفقة الطاقة الاندماجية التي أبرمتها شركة Helion المدعومة من Sam Altman مع شركة Microsoft إلى دفع عجلة الإنتاج في 2028.

تستفيد أركنساس من اندفاع الليثيوم بسبب احتياطي سماكوفير من المحلول الملحي.

أدت سوق السيارات الكهربائية المبردة إلى انخفاض الطلب على الليثيوم وأسعاره، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 13 عامًا.

تهيمن الصين على 50% من الطلب العالمي على بطاريات الليثيوم. ثمة حاجة ملحة لتطوير عملية إعادة تدوير البطاريات، بقيادة Redwood Materials.

صرح Cyrus Sigari ، المؤسس المشارك والشريك الإداري لشركة UP ، قائلاً : "في خضم استمرار تطور مشهد النقل الناتج من التقدم التكنولوجي الرائد، يقدم تقرير العالم المتحرك لعام 2024 رؤى وتحليلات مهمة، إذ تسلط نسخة هذا العام الضوء على التطورات الرئيسية، بدءًا من الاستثمار التكنولوجي الكبير في مجال الدفاع والفضاء وحتى التقدم التحويلي في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للسيارات الكهربائية والمزيد". "يتمثل هدفنا من هذا التقرير في تزويد قادة الصناعة ورواد الأعمال وصانعي السياسات برؤية شاملة لهذه التغييرات، مما يمكنهم من التنقل بفعالية وتشكيل مستقبل النقل."

يمكن تنزيل النسخة الكاملة لعام 2024 من تقرير العالم المتحرك: الاتجاهات الكلية والجزئية في عالم النقل هنا .

نبذة عن UP

تعمل UP على إحداث تحول جذري في العالم المتحرك عن طريق البناء والاستثمار في الشركات التي تنقل الناس والبضائع بشكل أنظف وأسرع وأكثر أمانًا وبتكلفة أقل، في البر والجو والبحر والفضاء. إلى جانب ذلك، تحقق الشركة المتعددة الإستراتيجيات هذا الهدف عن طريق نظامها البيئي الفريد والفعال الذي يشمل UP وUP وUP. وبالنسبة إلى UP، فهي تستثمر في الشركات والتقنيات بغية إرساء مستقبل مشرق لعالم النقل، بالتعاون مع بعض المستثمرين ورواد الأعمال الأكثر إبداعًا في العالم. إضافةً إلى ذلك، ومع شريك الإطلاق الرائد Porsche، يعد UP أول مختبر من نوعه للمشروعات، فهو يتعاون مع أكبر الشركات في العالم لتحديد التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجهها، ويواجهها المجتمع الأكبر. أما بالنسبة إلى UP فهي تجربة مخصصة للمدعوين وتجري استضافتها بالاشتراك مع Tom وSteuart Walton وRoss Perot الابن، في بنتونفيل، أركنساس ودالاس/فورت وورث وتكساس على التوالي، إذ تجمع أكثر العقول إبداعًا في العالم لإعادة التفكير في مستقبل النقل. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة أو تابعنا على X/Twitter @UpPartnersVC أو LinkedIn.

