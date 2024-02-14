Exagrid تُعيّن Rohan Cook كنائب رئيس مساعد لمبيعات آسيا والمحيط الهادئ

MENAFN - AETOSWire) )BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة ExaGri ‏®، وهي الحل الوحيد للتخزين الاحتياطي المتدرج في الصناعة، اليوم عن تعيين Rohan Cook كنائب الرئيس المساعد الجديد للمبيعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

قال Rohan Cook: "أتطلع إلى العمل مع فرق ExaGrid الموجودة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا وهونغ كونغ وتايوان والهند ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة ودول الآسيان. سنعمل مع شركاء قنوات الموزعين في كل من هذه البلدان لتوفير تخزين النسخ الاحتياطي المتدرج من ExaGrid لمزيد من المؤسسات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمساعدتهم على حل تحديات النسخ الاحتياطي الخاصة بهم، وضمان استرداد برامج الفدية، وحماية بياناتهم". يمكن أن تكون ExaGrid هدفًا لتخزين النسخ الاحتياطي لـ 25 تطبيقًا للنسخ الاحتياطي بما في ذلك: Veeam وCommvault وVeritas NetBackup وغيرها الكثير.

انضم Rohan Cook مؤخرًا إلى ExaGrid بعد العمل مع شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا على مدار العامين الماضيين في شركته الخاصة. وقبل ذلك، عمل Rohan في شركات IBM وCisco وEMC وVerizon وSymend في مجالات التكنولوجيا والمبيعات والأدوار القيادية الإقليمية. عاش Rohan في سنغافورة والولايات المتحدة، ويقيم حاليًا في سيدني، بأستراليا.

قال Bill Andrews، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ExaGrid: "تواصل ExaGrid التوسع عالميًا ولديها الآن أكثر من 4,100 منشأة عملاء نشطة في أكثر من 80 دولة. تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ مجالاً حاسمًا للنمو وتركيزًا رئيسيًا للشركة في عام 2024". "يسعدنا أن نرحب بـ Rohan Cook، الذي سيقود فريق مبيعات آسيا والمحيط الهادئ وينمي شراكاتنا في القناة في جميع أنحاء المنطقة".

حول ExaGrid

توفر شركة ExaGrid حلول التخزين الاحتياطي المتعدد الطبقات مع منطقة وصول فريدة على الذاكرة الوسيطة المخبأة على القرص، ومستودع حفظ طويل الأجل، وبنية قابلة للترقية. توفر ميزة منطقة الوصول في الحل الخاص بشركة ExaGrid أعلى سرعة في عمليات التخزين الاحتياطي والاستعادة والتعافي الفوري من هجمات الفيروسات والبرامج الضارة. توفير ميزة طبقة المستودع الأقل تكلفة لعملية الحفظ الطويل الأجل. تشمل ميزة البنية القابلة للترقية الخاصة بشركة ExaGrid الأجهزة الكاملة، وتضمن نافذة تخزين احتياطي ثابتة الطول رغم نمو البيانات، وهذا يحد من الترقيات المجهدة المكلفة وتقادم المنتجات. إن شركة ExaGrid تقدم النهج الوحيد للتخزين الاحتياطي الثنائي الطبقات مع طبقة غير مواجهة للشبكات وعمليات الحذف المؤخَّرة والكائنات الثابتة القادرة على التعافي من هجمات فيروسات الفدية.

تحظى شركة ExaGrid بفريق من مهندسي المبيعات المادية ومهندسي نظم ما قبل المبيعات في البلدان التالية: الأرجنتين وأستراليا واتحاد البنلوكس والبرازيل وكندا وتشيلي ورابطة الدول المستقلة وكولومبيا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وهونج كونج والهند وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك وبلدان الشمال الأوروبي وبولندا والبرتغال وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومناطق أخرى.

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