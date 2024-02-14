Exagrid تُعيّن Rohan Cook كنائب رئيس مساعد لمبيعات آسيا والمحيط الهادئ

(MENAFN
- AETOSWire) )BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة ExaGri ®، وهي الحل الوحيد للتخزين الاحتياطي المتدرج في الصناعة، اليوم عن تعيين Rohan Cook كنائب الرئيس المساعد الجديد للمبيعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
قال Rohan Cook: "أتطلع إلى العمل مع فرق ExaGrid الموجودة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا وهونغ كونغ وتايوان والهند ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة ودول الآسيان. سنعمل مع شركاء قنوات الموزعين في كل من هذه البلدان لتوفير تخزين النسخ الاحتياطي المتدرج من ExaGrid لمزيد من المؤسسات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمساعدتهم على حل تحديات النسخ الاحتياطي الخاصة بهم، وضمان استرداد برامج الفدية، وحماية بياناتهم". يمكن أن تكون ExaGrid هدفًا لتخزين النسخ الاحتياطي لـ 25 تطبيقًا للنسخ الاحتياطي بما في ذلك: Veeam وCommvault وVeritas NetBackup وغيرها الكثير.
انضم Rohan Cook مؤخرًا إلى ExaGrid بعد العمل مع شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا على مدار العامين الماضيين في شركته الخاصة. وقبل ذلك، عمل Rohan في شركات IBM وCisco وEMC وVerizon وSymend في مجالات التكنولوجيا والمبيعات والأدوار القيادية الإقليمية. عاش Rohan في سنغافورة والولايات المتحدة، ويقيم حاليًا في سيدني، بأستراليا.
قال Bill Andrews، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ExaGrid: "تواصل ExaGrid التوسع عالميًا ولديها الآن أكثر من 4,100 منشأة عملاء نشطة في أكثر من 80 دولة. تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ مجالاً حاسمًا للنمو وتركيزًا رئيسيًا للشركة في عام 2024". "يسعدنا أن نرحب بـ Rohan Cook، الذي سيقود فريق مبيعات آسيا والمحيط الهادئ وينمي شراكاتنا في القناة في جميع أنحاء المنطقة".
حول ExaGrid
توفر شركة ExaGrid حلول التخزين الاحتياطي المتعدد الطبقات مع منطقة وصول فريدة على الذاكرة الوسيطة المخبأة على القرص، ومستودع حفظ طويل الأجل، وبنية قابلة للترقية. توفر ميزة منطقة الوصول في الحل الخاص بشركة ExaGrid أعلى سرعة في عمليات التخزين الاحتياطي والاستعادة والتعافي الفوري من هجمات الفيروسات والبرامج الضارة. توفير ميزة طبقة المستودع الأقل تكلفة لعملية الحفظ الطويل الأجل. تشمل ميزة البنية القابلة للترقية الخاصة بشركة ExaGrid الأجهزة الكاملة، وتضمن نافذة تخزين احتياطي ثابتة الطول رغم نمو البيانات، وهذا يحد من الترقيات المجهدة المكلفة وتقادم المنتجات. إن شركة ExaGrid تقدم النهج الوحيد للتخزين الاحتياطي الثنائي الطبقات مع طبقة غير مواجهة للشبكات وعمليات الحذف المؤخَّرة والكائنات الثابتة القادرة على التعافي من هجمات فيروسات الفدية.
تحظى شركة ExaGrid بفريق من مهندسي المبيعات المادية ومهندسي نظم ما قبل المبيعات في البلدان التالية: الأرجنتين وأستراليا واتحاد البنلوكس والبرازيل وكندا وتشيلي ورابطة الدول المستقلة وكولومبيا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وهونج كونج والهند وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك وبلدان الشمال الأوروبي وبولندا والبرتغال وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومناطق أخرى.
تفضل بزيارتنا على exagrid أو تواصل معنا على LinkedIn . اطلع على آراء عملائنا حول تجاربهم الخاصة مع شركة ExaGrid واعرف أسباب التوفير الكبير في الوقت الذي يحققونه الآن في عمليات التخزين الاحتياطي في قسم قصص نجاح عملائنا . تفخر شركة ExaGrid بتحقيق درجة +81 في مقياس تزكية العملاء NPS score!
ExaGrid علامة تجارية مسجلة لشركة ExaGrid Systems, Inc. كل العلامات التجارية الأخرى ملك لأصحابها المعنيين.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN14022024004146001356ID1107850293
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.