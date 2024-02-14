Trilogy Films ومؤسسة Schultz Family Foundation يشرعان في توثيق القصة غير المروية لكل من نيلسون وويني مانديلا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--يسر شركة Trilogy Films ، شركة الإنتاج الشهيرة بقيادة المخرجة الحائزة على جوائز Dawn Porter، أن تعلن عن تعاون غير مسبوق مع مؤسسة Schultz Family Foundation لإنتاج فيلم وثائقي طويل عن واحدة من أكثر الشراكات شهرة في التاريخ: القصة الرائعة التي لا توصف إلى حد كبير لكل من نيلسون وويني مانديلا.

استنادًا إلى كتاب الكاتب والباحث الجنوب أفريقي الشهير Jonny Steinberg بعنوان Winnie and Nelson: Portrait of a Marriag ، سيستكشف الفيلم الرابطة العميقة لعائلة مانديلا وكيف كان زواجهما متشابكًا بشكل لا ينفصم مع النضال ضد الفصل العنصري. يعد الفيلم بتصوير حميم لزواج نيلسون وويني، ويتعمق في علاقتهما الشديدة والمتقلبة من سنواتهما الأولى إلى هدفهما المشترك المتمثل في تفكيك الفصل العنصري. وتبلغ رحلتهما ذروتها في انتخاب نيلسون مانديلا التاريخي كأول رئيس منتخب ديمقراطيًا في جنوب أفريقيا. يجسد هذا الاستكشاف السينمائي جوهر أرواحهما التي لا تقهر والتأثير العالمي لحبهما ومناصرتهما.

Dawn Porter، التي اشتهرت بروايتها الاستثنائية للقصص التي تستكشف ما تم تجاهله، وتكشف عن عواقب السياسة والعمل الاجتماعي، وتدافع عن المهمشين، وتقدم منظورًا جديدًا للمألوف، هي على رأس هذا العمل الإنتاجي. مع قدرتها العميقة على صياغة الروايات التي يتردد صداها بعمق مع الجماهير وإعلامهم، تستعد Porter لتسليط الضوء على قصة الحب الدائمة لنيلسون وويني مانديلا.

قالت Dawn Porter: "يعد إنشاء فيلم عن حياة نيلسون مانديلا امتيازًا استثنائيًا، وأنا سعيدة حقًا بالتعاون مع Schultz Family Foundation وTrilogy Films". "تجسد رحلة نيلسون مانديلا المرونة والقدرة على التغيير داخل الروح البشرية. نطمح إلى مشاركة هذه الملحمة المذهلة مع الجماهير في جميع أنحاء العالم. لكن قصته غير مكتملة دون استكشاف العلاقة مع مستشارته الأكثر نفوذًا وحميمية – زوجته ويني. لا يمكن أن تكون هناك قصة مانديلا واضحة المعالم دون فهم الديناميات المعقدة لعلاقتهما".

يمثل التعاون مع Trilogy Films أول مشروع لمؤسسة Schultz Family Foundation في مشاريع رواية القصص التحويلية –عبر الأفلام والمسلسلات النصية والوثائقية والبودكاست والكتب– المرتبطة بمهمتها المتمثلة في خلق فرصة أكبر، وإتاحتها للجميع. تتجاوز مشاركة Schultz Family Foundation مجرد الدعم المالي؛ فهي تجسد رؤية خيرية والتزامًا بسرد قصص صادقة وطموحة لديها القدرة على الكشف عن الروايات الخفية، وإثارة الأمل، وتسليط الضوء على الحلول، واستعادة الثقة خلال مرحلة يسودها التشاؤم الهائل، والشقاق، والمعلومات المضللة، وكسر الثقة بين المؤسسات التقليدية والقيادة وبعضها البعض.

قال Howard Schultz، المؤسس المشارك لمؤسسة Schultz Family Foundation ورئيس مجلس الإدارة الفخري لشركة Starbucks: "في جوهرها، فإن Winnie and Nelson قصة معقدة من القيادة والصراع والحب والتضحية غير العادية في مواجهة وحشية لا يسبر غورها حيث كان مستقبل الديمقراطية على المحك". "أشعر أنا وزوجتي Sheri بالامتياز والتواضع لفرصة الشراكة مع مخرجة محترمة وموهوبة مثل Dawn لإحياء هذا الفيلم. نحن نؤمن بقوة رواية القصص الطموحة التي تركز على الإنسان لرعاية روابطنا المشتركة، وتعزيز إنسانيتنا المشتركة، وإلهام الجيل القادم من القادة، ونتطلع إلى متابعة مشاريع أخرى عبر العديد من الأشكال المختلفة المتوافقة مع العمل الخيري لعائلتنا ورسالتها".

حول Trilogy Films :

تقوم Trilogy Films، التي أسستها المخرجة الحائزة على الجوائز Dawn Porter، بإخراج وإنتاج محتوى غير خيالي يروي قصصًا لا توصف، ويشارك وجهات نظر جديدة، ويكشف عن الإنسانية المعقدة لبعض الشخصيات الأكثر شهرة في التاريخ. تشمل أفلام Porter المشهورة "Gideon's Army" في عام (2013) و"Spies of Mississippi" في عام (2014) و"Bobby Kennedy for President" في عام (2018). آخر أعمالها، "Luther: Never Too Much"، الذي تم عرضه لأول مرة لإثارة التعليقات في مهرجان صندانس السينمائي لعام 2024 وتم الإشادة به باعتباره أفضل مهرجان في العديد من وسائل الإعلام. كان عام 2023 عامًا مميزًا لكل من Porter وTrilogy. تم ترشيح فيلم "Lady Bird Diaries" من قبل The Critics Choice، وهو فيلم وثائقي أرشيفي يعرض Lady Bird Johnson، وتم عرضه لأول مرة في مهرجان SXSW السينمائي لعام 2023، في حين أن مسلسلاتها الوثائقية المكونة من أربعة أجزاء "Deadlocked: How America Shaped the Supreme Court" حصلت أيضًا على ترشيحات لجائزة Critics Choice Documentary Award بالإضافة إلى Film Independent Spirit Award.

حول مؤسسة Schultz Family Foundation :

تتمثل مهمة مؤسسة Schultz Family Foundation في خلق فرصة أكبر وإتاحتها للجميع . عملنا متجذر بعمق في حياة وقيم شركائنا المؤسسين، Sheri وHoward Schultz، اللذان يعتقدان أن المواهب موجودة في كل مكان، ولكن الفرصة ليست كذلك . ونحن نسعى إلى تطبيق الدروس التي تعلماها على مدار العقود لغرس الابتكارات وتوسيع نطاق الحلول لمساعدة الشباب على الانتقال بنجاح إلى مرحلة

النضج والتأثير بشكل إيجابي على مسار حياتهم. نحن مستثمرون في إطلاق العنان للإمكانات وإطلاق الفرص، والعمل في شراكة مع أصحاب العمل ورجال الأعمال والمنظمات غير الربحية والحكومات التي تشاركنا طموحنا في تمكين الجميع من الوصول إلى الوعد الكامل لأمريكا. لمزيد من المعلومات حول المؤسسة وعملها: .

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