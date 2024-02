Trilogy Films ومؤسسة Schultz Family Foundation يشرعان في توثيق القصة غير المروية لكل من نيلسون وويني مانديلا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--يسر شركة Trilogy Films ، شركة الإنتاج الشهيرة بقيادة المخرجة الحائزة على جوائز Dawn Porter، أن تعلن عن تعاون غير مسبوق مع مؤسسة Schultz Family Foundation لإنتاج فيلم وثائقي طويل عن واحدة من أكثر الشراكات شهرة في التاريخ: القصة الرائعة التي لا توصف إلى حد كبير لكل من نيلسون وويني مانديلا.

استنادًا إلى كتاب الكاتب والباحث الجنوب أفريقي الشهير Jonny Steinberg بعنوان Winnie and Nelson: Portrait of a Marriag ، سيستكشف الفيلم الرابطة العميقة لعائلة مانديلا وكيف كان زواجهما متشابكًا بشكل لا ينفصم مع النضال ضد الفصل العنصري. يعد الفيلم بتصوير حميم لزواج نيلسون وويني، ويتعمق في علاقتهما الشديدة والمتقلبة من سنواتهما الأولى إلى هدفهما المشترك المتمثل في تفكيك الفصل العنصري. وتبلغ رحلتهما ذروتها في انتخاب نيلسون مانديلا التاريخي كأول رئيس منتخب ديمقراطيًا في جنوب أفريقيا. يجسد هذا الاستكشاف السينمائي جوهر أرواحهما التي لا تقهر والتأثير العالمي لحبهما ومناصرتهما.

Dawn Porter، التي اشتهرت بروايتها الاستثنائية للقصص التي تستكشف ما تم تجاهله، وتكشف عن عواقب السياسة والعمل الاجتماعي، وتدافع عن المهمشين، وتقدم منظورًا جديدًا للمألوف، هي على رأس هذا العمل الإنتاجي. مع قدرتها العميقة على صياغة الروايات التي يتردد صداها بعمق مع الجماهير وإعلامهم، تستعد Porter لتسليط الضوء على قصة الحب الدائمة لنيلسون وويني مانديلا.

قالت Dawn Porter: "يعد إنشاء فيلم عن حياة نيلسون مانديلا امتيازًا استثنائيًا، وأنا سعيدة حقًا بالتعاون مع Schultz Family Foundation وTrilogy Films". "تجسد رحلة نيلسون مانديلا المرونة والقدرة على التغيير داخل الروح البشرية. نطمح إلى مشاركة هذه الملحمة المذهلة مع الجماهير في جميع أنحاء العالم. لكن قصته غير مكتملة دون استكشاف العلاقة مع مستشارته الأكثر نفوذًا وحميمية – زوجته ويني. لا يمكن أن تكون هناك قصة مانديلا واضحة المعالم دون فهم الديناميات المعقدة لعلاقتهما".

يمثل التعاون مع Trilogy Films أول مشروع لمؤسسة Schultz Family Foundation في مشاريع رواية القصص التحويلية –عبر الأفلام والمسلسلات النصية والوثائقية والبودكاست والكتب– المرتبطة بمهمتها المتمثلة في خلق فرصة أكبر، وإتاحتها للجميع. تتجاوز مشاركة Schultz Family Foundation مجرد الدعم المالي؛ فهي تجسد رؤية خيرية والتزامًا بسرد قصص صادقة وطموحة لديها القدرة على الكشف عن الروايات الخفية، وإثارة الأمل، وتسليط الضوء على الحلول، واستعادة الثقة خلال مرحلة يسودها التشاؤم الهائل، والشقاق، والمعلومات المضللة، وكسر الثقة بين المؤسسات التقليدية والقيادة وبعضها البعض.

قال Howard Schultz، المؤسس المشارك لمؤسسة Schultz Family Foundation ورئيس مجلس الإدارة الفخري لشركة Starbucks: "في جوهرها، فإن Winnie and Nelson قصة معقدة من القيادة والصراع والحب والتضحية غير العادية في مواجهة وحشية لا يسبر غورها حيث كان مستقبل الديمقراطية على المحك". "أشعر أنا وزوجتي Sheri بالامتياز والتواضع لفرصة الشراكة مع مخرجة محترمة وموهوبة مثل Dawn لإحياء هذا الفيلم. نحن نؤمن بقوة رواية القصص الطموحة التي تركز على الإنسان لرعاية روابطنا المشتركة، وتعزيز إنسانيتنا المشتركة، وإلهام الجيل القادم من القادة، ونتطلع إلى متابعة مشاريع أخرى عبر العديد من الأشكال المختلفة المتوافقة مع العمل الخيري لعائلتنا ورسالتها".

حول Trilogy Films :

تقوم Trilogy Films، التي أسستها المخرجة الحائزة على الجوائز Dawn Porter، بإخراج وإنتاج محتوى غير خيالي يروي قصصًا لا توصف، ويشارك وجهات نظر جديدة، ويكشف عن الإنسانية المعقدة لبعض الشخصيات الأكثر شهرة في التاريخ. تشمل أفلام Porter المشهورة "Gideon's Army" في عام (2013) و"Spies of Mississippi" في عام (2014) و"Bobby Kennedy for President" في عام (2018). آخر أعمالها، "Luther: Never Too Much"، الذي تم عرضه لأول مرة لإثارة التعليقات في مهرجان صندانس السينمائي لعام 2024 وتم الإشادة به باعتباره أفضل مهرجان في العديد من وسائل الإعلام. كان عام 2023 عامًا مميزًا لكل من Porter وTrilogy. تم ترشيح فيلم "Lady Bird Diaries" من قبل The Critics Choice، وهو فيلم وثائقي أرشيفي يعرض Lady Bird Johnson، وتم عرضه لأول مرة في مهرجان SXSW السينمائي لعام 2023، في حين أن مسلسلاتها الوثائقية المكونة من أربعة أجزاء "Deadlocked: How America Shaped the Supreme Court" حصلت أيضًا على ترشيحات لجائزة Critics Choice Documentary Award بالإضافة إلى Film Independent Spirit Award.

حول مؤسسة Schultz Family Foundation :

تتمثل مهمة مؤسسة Schultz Family Foundation في خلق فرصة أكبر وإتاحتها للجميع . عملنا متجذر بعمق في حياة وقيم شركائنا المؤسسين، Sheri وHoward Schultz، اللذان يعتقدان أن المواهب موجودة في كل مكان، ولكن الفرصة ليست كذلك . ونحن نسعى إلى تطبيق الدروس التي تعلماها على مدار العقود لغرس الابتكارات وتوسيع نطاق الحلول لمساعدة الشباب على الانتقال بنجاح إلى مرحلة

النضج والتأثير بشكل إيجابي على مسار حياتهم. نحن مستثمرون في إطلاق العنان للإمكانات وإطلاق الفرص، والعمل في شراكة مع أصحاب العمل ورجال الأعمال والمنظمات غير الربحية والحكومات التي تشاركنا طموحنا في تمكين الجميع من الوصول إلى الوعد الكامل لأمريكا. لمزيد من المعلومات حول المؤسسة وعملها: .

