شركة Seclore تدخل عام 2024 في أعقاب ربع سنوي مذهل محطم للأرقام القياسية وانتصارات كبيرة للعملاء

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Seclore الرائدة في مجال توفير الحلول الأمنية المرتكزة على البيانات، عن إنجازات جديدة تثبت النمو السريع للشركة، بما في ذلك إنهاؤها للتو أكبر ربع سنوي في تاريخها وحصولها على صفقتين للعملاء مكونتين من سبعة أرقام. كما عمد الفريق إلى تنفيذ العديد من التعيينات الرئيسية الجديدة، بما في ذلك تعيين مدير قسم الإيرادات، Justin Endres ، بغية المساعدة في تلبية طلبات العملاء، مما يلقي الضوء على مرحلة الزخم التي تمر بها Seclore وهي تستهل حقبة جديدة من الأمن المرتكز على البيانات.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة اليوم انضمام Rohit Razdan إلى مجلس إدارة الشركة. إن السيد Razdan هو المؤسس المشارك والمدير الإداري لشركة Tenacity Ventures المتخصصة في مجال الاستثمار التكنولوجي المتعدد المراحل الكائنة في الهند، إلى جانب أنه محمّل بأكثر من عشرين عامًا من الخبرة قضاها في التشغيل والاستثمار والاستشارات مع الشركات من كل الأحجام.

صرح Razdan، قائلاً: "لقد أمضيت أعوامًا في التعاون مع مؤسسين طموحين بغية وضع خطط أعمال طموحة معنية بالعميل، والتي من شأنها مساعدة الشركات ليس في توسيع نطاق أعمالها فحسب، بل في قيادة الأسواق". "يحدوني بالغ الانبهار إزاء المجهود الذي يبذله فريق Seclore الهندي ذو المستوى العالمي الذي يقدم خدمات قيمة مبهرة تؤهله لاحتلال موقع الريادة في الجيل التالي من الأمن السيبراني. وأتوق إلى النزول إلى الميدان والمساعدة في تسريع وتيرة العهد القادم من النمو والتوسع."

صرح Vishal Gupta، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Seclore، قائلاً: "يسعدني الترحيب بالسيد Rohit في مجلس الإدارة والاستفادة من خبرته الثرية لمساعدة Seclore في الاستفادة من مرحلة الزخم السريع التي نشهدها". "إننا نسعى إلى إحداث تغيير جذري في صناعة بأكملها، استنادًا إلى فرضية مفادها أن الأساليب الأمنية القديمة ومناهج الأمن القائمة على الأجهزة لم تعد كافية للمؤسسات اليوم، وعلينا توجيه الأمن والحماية نحو البيانات نفسها. وعلى حين نرسم هذا المسار الجديد الجريء، فمن المؤكد أننا سنحرص على تشجيع العملاء والموظفين والمستشارين والمستثمرين على المشاركة بحماس في أعمالنا، وما هذه إلا مجرد بداية."

قبل المشاركة في تأسيس Tenacity Ventures، شغل السيد Razdan منصب مدير قسم الأعمال في Clear (المعروفة سابقًا باسم ClearTax)، حيث ساعد الشركة في تحقيق توسعات مقدرة بعشرة أضعاف في مختلف قطاعات الأعمال والمناطق الجغرافية والمنتجات، مع تحسين كفاءة رأس المال وجودة الفِرق. وقبل Clear، كان Rohit مستثمرًا في ICICI Venture وGaja Capital.

يأتي هذا الزخم في أعقاب إنجازات أخرى حققتها شركة Seclore مؤخرًا، بما في ذلك الشراكات الموسعة مع شركات مثل Nagarro، وهي مجموعة منتجات متنامية للمساعدة في حماية الأصول الأكثر أهمية للمؤسسات، وحصولها على لقب الشركة الرائدة لعام 2023 في مجال أمن البيانات من Cyber Defense Magazine .

نبذة عن Seclore

هدفنا حماية البيانات الحيوية في العالم أيًا كانت وجهتها، إذ تتمثل مهمة شركة Seclore في حماية الأصول الرقمية والتحكم فيها لمساعدة المؤسسات في رأب الفجوة التي يعاني منها أمن البيانات بغية منع سرقة البيانات وتحقيق الامتثال. ويساعدنا في هذا الصدد منهجنا الأمني القائم على البيانات الذي يضمن اقتصار الوصول إلى الأصول الرقمية الحيوية على الأفراد المعتمدين، داخل المؤسسة وخارجها. إضافةً إلى ذلك، يمكن للمؤسسات وضع سياسات تلقائية وتمكين المستخدمين من التحكم في من لديه حق الوصول وإلغاء هذا الحق، والتحكم أيضًا في نوع حق الوصول ومدته. تعرّف على سبب اختيار المؤسسات الرائدة، مثل American Express وApplied Materials لشركة Seclore لحماية أصولهما الرقمية والتحكم فيها بدون المساس بالتعاون السلس ومشاركة البيانات.

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