Wednesday, 14 February 2024 12:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زلزال يضرب تشيلي بقوة 6 درجات

2/14/2024 4:21:39 AM
(MENAFN- Al Watan) ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر اليوم، إقليم أتاكاما في تشيلي. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن مركز الزلزال كان على بعد 83 كيلومترًا من مدينة فالينار الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 22.4 كيلومترًا. ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

MENAFN14022024000089011017ID1107850284

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث