زلزال يضرب تشيلي بقوة 6 درجات
التاريخ
2/14/2024 4:21:39 AM
(MENAFN
- Al Watan) ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر اليوم، إقليم أتاكاما في تشيلي. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن مركز الزلزال كان على بعد 83 كيلومترًا من مدينة فالينار الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 22.4 كيلومترًا. ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.
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