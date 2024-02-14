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افتتاح أكبر مستودعات قطع الغيار لجريت وول موتور في الشرق الأوسط بجدة

2/14/2024 4:21:39 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة عن افتتاح أكبر مستودع لقطع الغيار لشركة جريت وول موتور المحدودة (GWM) في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في الخمرة جنوب مدينة جدة، والذي تم تزويده بأحدث التقنيات، حيث يتمتّع المستودع بوجود نظام رفوف حديث ومتقدّم. ويُعتبر أحد أكبر مراكز توزيع قطع الغيار المركزية (CPD)، ويغطي مساحة تقدر بـ14.000 متر مربع ويقوم بتشغيله متخصصون يتمتعون بمهارات عالية، وبخبرة واسعة وشهادات مهنية معتمدة في مجال قطع الغيار، تشكّل الكوادر الوطنية منهم نسبة 74%. ويتم فيه تطبيق أحدث المفاهيم وطرق العمل الخاصة بإدارة المستودعات والخدمات اللوجستية، لتحسين السلامة والجودة والإنتاجية.
ويستوعب المستودع تخزين مجموعة كبيرة وأنواعًا مختلفة من قطع الغيار، حيث لديه القدرة على تخزين أكثر من نصف مليون قطعة غيار، وبقدرة على تنفيذ عمليات الاستلام والتسليم تصل إلى المستلم 5500 قطعة والصادر 5800 قطعة يوميًا، وتم تصميمه لتخزين القطع المتعلقة بالسلامة وتفادي المخاطر مثل أحزمة الأمان والوسائد الهوائية بما يتماشى مع الاشتراطات واللوائح الحكومية.
وعن استراتيجية الشركة في افتتاح هذا المستودع الضخم تحدث المهندس ماجد الشهراني، المدير التنفيذي للشركة قائلاً: لا شك أن تواجد مستودع بهذا الحجم له تأثير إيجابي في توفر قطع الغيار لعملائنا، وهو يأتي ضمن التزامنا بتقديم أفضل خدمات ما بعد البيع من منطلق رؤيتنا التي نعتبرها حجر الأساس في بناء العلاقة المستدامة مع عملائنا. هذا المستودع بالإضافة إلى مستودع شركة جريت وول موتور المحدودة في دبي سوف يحسّن بشكل كبيرالفترة الزمنية لتوريد قطع الغيار من الشركة المصنعة من 50 يومًا إلى 10 أيام (تقليل المدة بنسبة 80% تقريبًا)، كما سيساعد وجوده على تغطية معظم مدن المملكة، وهو ما نسعى له لخدمة عملائنا بأفضل شكل ممكن.

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