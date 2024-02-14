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ثمار تعلن توزيع أرباح أحد مشاريعها قبل الموعد المحدد بزمن قياسي

2/14/2024 4:21:39 AM
(MENAFN- Al Watan) قامت شركة ثمار الرائدة في مجال التقنية المالية بتوزيع أرباح مبكرة لأحد مشاريعها الذي أعلنت عنه منتصف شهر يناير الماضي، حيث أبلغت ثمار المستثمرين في التمويل من خلالها عن انتهاء المشروع بنجاح وتحقيق صافي الربح المتوقع (10.4%) في وقت قياسي قبل الموعد المحدد لانتهائه، حيث كانت مدة إتمام المشروع خلال ستة أشهر إلا أنه تم السداد المبكر بعد شهر واحد فقط من إطلاق المشروع، وهذه المرة الثانية التي تحقق المشاريع التي يتم طرحها من خلال شركة ثمار نجاحًا في سرعة الإنجاز واستعادة رأس المال للمستثمرين المشاركين مع الأرباح المتحققة منه قبل الموعد المتفق عليه.
واستطاعت ثمار التي دخلت قطاع (التمويل الجماعي بالدَين) في الربع الأخير من العام الماضي بعد حصولها على الرخصة الرسمية من البنك المركزي السعودي، تحقيق نجاحات ملموسة أكسبها ثقة مشتركة من المستثمرين في المشاريع أو من الراغبين في الحصول على تمويل لتسيير مشاريعهم بما يخدم الاقتصاد المحلي، حيث تهدف إلى تمكين المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر في توفير فرص قيّمة لهم للنمو والتوسع، عبر شبكة تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تعمل على ربط المؤسسات بالمستثمرين وذلك من خلال منصة إلكترونية متطورة وسهلة الاستخدام. إذ تتيح للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر إمكانية تمويل مشترياتها بسرعة وكفاءة، مما يخفف الضغط على سيولتها النقدية ويمكّنها من توسيع أعمالها. في الوقت ذاته، يمكن للمستثمرين تنويع محافظهم وتحقيق عوائد على استثماراتهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع المساهمة في الوقت نفسه في دعم الاقتصاد المحلي.
من جانبه، أرجع رئيس العمليات في شركة ثمار الأستاذ يوسف الدباغ الانطلاقة القوية للشركة في قطاع التمويل بالدَين عبر عدد من المشاريع الناجحة التي طرحتها وحققت نجاحًا في سرعة الإنجاز والوصول إلى العائد المالي المتوقع عند الطرح إلى توفيق الله عز وجل ثم ثقة المستثمرين والراغبين في الحصول على التمويل والجهد الذي يتم داخل ثـمــــار في دراسة الطلبات وتقييمها بشكل صحيح قبل طرحها للمساهمة وتحديد العائد المتوقع بشكل منطقي بناءً على المعطيات والعوامل المؤثرة.
مؤكدًا أن ثمار تسهم في توسع المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، للمساهمة في دفع عجلة النمو والتطور الذي تشهده بلادنا.

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